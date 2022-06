Construiesc un viitor ecologic, au soluții pentru problemele de mediu

110 elevi din raioanele Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia au generat soluții creative pentru un mediu durabil în cadrul unui hackathon ecologic organizat de „EU4Moldova Startup City Cahul” și „Tekwill în Fiecare Școală”. Șase echipe din gimnaziile și liceele participante au fost desemnate câștigătoare.

Una dintre echipele Liceului „D. Cantemir” din orașul Cantemir a câștigat premiul întâi, venind cu soluții privind reciclarea deșeurilor din plastic. Elevii au propus o afacere ce presupune colectarea sticlelor din plastic, presarea lor și transportarea la o fabrică de reciclare, unde acestea vor fi transformate în poliester. Ulterior, din acest material ar urma să fie fabricate maiouri și pantaloni scurți. În localitățile raionului Cantemir, inclusiv în centrul raional, avem mult plastic aruncat pe stradă, pe malurile râurilor. Este bună ideea de a-l colecta și recicla. Astfel, facem și bani, dar și curățim orașul, satul, spune Daniil, elev la Liceul „D. Cantemir”.

La rândul său, echipa gimnaziului „M. Eminescu” din orașul Cantemir a luat premiul întâi, venind cu idei privind modalitățile de economisire a apei. Totodată, elevii au salubrizat o zonă de odihnă din preajma iazului din localitate.

„Prima dată în viața mea am participat la un astfel de concurs și a fost o experiență foarte interesantă. Am fost în zonele poluate și împreună am făcut curat, dorim să facem și un proiect în care să curățăm toate fântânile”, spune Felicia, elevă a Gimnaziului „M. Eminescu” din orașul Cantemir.

Echipele au lucrat la proiecte pe parcursul întregului an școlar, fiind ghidate de mentori, specialiști în IT și în mediu, astfel încât proiectele propuse să fie fezabile.

„Problemele sunt atât de actuale și atât de acute, încât lumea s-a obișnuit să trăiască cu ele și să spună că e aproape de normă. Ideile sunt minunate, sunt sigură că minimum trei echipe vor încerca să-și ducă afacerea până la capăt”, a declarat Aurica Bacalov, mentor și profesoară la Liceul „D. Cantemir” din Cantemir.

În cadrul hackathon-ului, elevii au trebuit să utilizeze abilitățile digitale dobândite în timpul cursurilor opționale oferite de „Tekwill în Fiecare Școală” și anume: design grafic, proiectare, dezvoltare web și antreprenoriat.

„Mi-a plăcut mult să văd tendințele în design grafic implementate în site, pe alocuri în aplicații. Mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar ei sunt copii și sunt foarte bravo, eu nu eram așa când eram mic. Majoritatea soluțiilor prezentate sunt destul de simple de implementat și deja se implementează sau sunt în derulare”, spune Constantin Sarcov, mentor design grafic în proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”.

Proiectele propuse au vizat soluții privind gestionarea deșeurilor, poluarea apei și a aerului, utilizarea apelor uzate, schimbările climatice și încălzirea globală, precum și defrișările.

„Concursul „Hackathon: Soluții tech pentru Mediu” are ca scop identificarea și valorificarea competențelor digitale în rândul elevilor, dar, totodată, să valorificăm ideile creative ale tinerilor, să putem contribui cu soluții smart în rezolvarea problemelor ecologice, aici, în zona de sud”, a declarat Nicolae Mocanu, manager STEM/Eu4Moldova: Startup City Cahul.

Echipele câștigătoare au fost desemnate de către un juriu, în urma prezentării fiecărui proiect: Treapta gimnazială: locul 1: Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir; locul 2: LT „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești; locul 3: LT „Academician Ion Bostan”, s. Brânza, ambele din raionul Cahul; Treapta liceală: locul 1: LT „D. Cantemir”, or. Cantemir; locul 2: LT „D. Cantemir”, or. Cantemir; locul 3: LT „C. Spătaru”, or. Leova.

La hackathon au participat elevi cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, care studiază la cel puțin unul dintre cursurile „Tekwill în Fiecare Școală”. Fiecare membru al echipelor câștigătoare a primit premii compuse din laptopuri, tablete, telefoane mobile și ceasuri inteligente, comunică echipa Profile Agency.

Ion DORU