Европейская школа детей из Басарабяски

На реализацию проекта по повышению энергоэффективности лицея Matei Basarab в городе Басарабяска выделено более 23 млн леев. Средства предоставлены Агентством Германии по международному сотрудничеству – GIZ. Администрирует проект Региональное Агентство по Развитию «Юг». В результате реализации всех намеченных в проекте задач город получит уникальное здание лицея, которому не будет равных не только в Басарабяске, но и в соседних городах.

Данный проект уникален и по своей стоимости. Впервые в нашем районе осваивается такой большой международный грант. Большие деньги – большая ответственность. На мой взгляд, зона ответственности вокруг данного объекта сформирована и работает на успешное достижение поставленной цели. А цель, даже визуально, представляется прекрасной, не говоря уже о внутреннем наполнении проекта.

На крыше, в правом крыле здания, будет устроена фотоэлектрическая электростанция, которая будет иметь мощность 10 кВт и будет состоять из 34 фотоэлектрических панелей, каждая мощностью 300 Вт. Сколько денег будет сэкономлено на электричестве за счет данного устройства, сегодня точно никто не может сказать, но то, что экономия будет – это, бесспорно.

А в такой храм науки дети придут уже первого сентября текущего года

Горячей водой за счет солнечной электростанции будет обеспечена кухня и душевые комнаты, – говорит директор лицея Елена Гурин, стараниями которой в большей степени данный проект получил финансирование. – А сама кухня будет суперсовременной, – продолжает доамна Елена. – В ней установили мощную вытяжку, которая избавит здание лицея от кухонных запахов. У поваров появится холодильник, кладовка со стеллажами, отдельный санузел с душевой кабиной и отдельный вход. Продукты больше не будут носить через парадный вход.

Так будет выглядеть лицей снаружи: утепленные и отделанные шпаклевочными материалами стены. Совершенно новая крыша.

Так будет выглядеть лицей снаружи: утепленные и отделанные шпаклевочными материалами стены. Совершенно новая крыша.

В здании заменили всю систему отопления. Прежняя уже была изношенной, местами протекала и эффективность ее была очень низкой.

Полностью переоборудованы кабинеты химии и биологии, в которых учащимся приходится проводить опыты, а для этого необходимо иметь в кабинете воду и канализацию. Канализационная система, кстати, тоже вся построена заново, потому что в лицее с этого момента будут санузлы с туалетами и душевыми комнатами. До настоящего момента все обитатели этого учреждения – около 300 человек, пользуются уличным туалетом.

А в такой храм науки дети придут уже первого сентября текущего года

«Санузел –это счастье для всех нас», – говорит учитель английского языка Лилия Секриер. – Дети перестанут бегать на улицу в туалет. Особенно зимой. Они выскакивают раздетые, а это частые простуды. Триста человек сходили в туалет – это триста раз открывалась входная дверь, в которую выходило тепло. Санузлы, построенные в рамках проекта, решают две проблемы – снижение заболеваемости детей и сохранение тепла внутри здания.

Евгений Гургуров, заехавший за дочкой-первоклассницей, является членом родительской мониторинговой группы, которая состоит из родителей, разбирающихся в строительстве, не скрывает своей радости от происходящего:

Лицей преобразится и внешне, и внутри. Там полностью отремонтирован спортивный зал. На полу постелют какой-то экологичный долговечный линолеум. Для детей с особыми физическими потребностями установят лифт для доступа на второй этаж. На улице будет построен удобный пандус для колясочников. Система вентиляции во всем здании, которая в условиях ковида приобретает особое значение. Ребенок, находящийся в светлом теплом классе, в котором еще и воздух свежий способен лучше усваивать учебный материал.

Ценность этого проекта еще и в том, что, лицей, здание которого капитально отремонтировано из средств гранта, положенные ему бюджетные деньги сможет потратить на приобретение более прогрессивного оборудования для обеспечения учебного процесса.

Эту же мысль высказала и Михаэла Берестяну, ученица 10 класса лицея Matei Basarab, коррепондент молодежной телестудии «Молодежный квартал»:

Проект, который реализуется в нашем лицее, грандиозный. Я была шокирована, когда увидела эскизы того, как он будет выглядеть после ремонта – лицей полностью будет соответствовать европейским стандартам. Мы станем примером для других лицеев района и я уверена, что в нашей команде увеличится число учащихся: многим захочется обучаться в самом модернизированном учебном заведении.

Я думаю, что увеличится количество молодых учителей. Это очень важно, потому что молодые учителя легче строят доверительные отношения с учениками.

Используя модернизированное современное оборудование, лицей будет иметь существенную экономию средств, которые, сможет направлять на модернизацию уже самого учебного процесса. Мы будем впереди всего района. И я рада, что еще целых два года буду учиться именно здесь.

Тандем, сложившийся вокруг проекта и работающий, как колесики слаженного механизма, внушает доверие и надежду на то, что лицей станет для его учеников и их родителей точкой отсчета для начала нового образа жизни, когда каждый заботится об энергоэффективности не только в школе, но и дома. В этом свое слово скажет сотрудничество администрации лицея с неправительственной организацией «For Happiness», реализующей проект «Экономическая эффективность – через энергоэффективность», который также финансируется Европейским Союзом.

Мы купили телевизор, – указывает на большую упаковку у стены Татьяна Мыцэ, председатель организации. – После завершения ремонтных работ повесим его на стене в холле лицея. На его экране во время перемен будем крутить ролики, рассказывающие о необходимости беречь свет, тепло, воду, здание, отремонтированное, благодаря Гранту Европейского Союза.

Окунем в тему энергоэффективности всех учащихся лицея через конкурсы. Для малышей на данную тему будет организован конкурс рисунка на асфальте. Гимназические классы будут участвовать в конкурсе разработки стикеров на эту тему. А лицеисты представят на конкурс 3Д проекты «Дом мечты».

Запланированы также 3 открытых урока, которые будут записаны на видео и могут быть мультиплицированы среди педагогических коллективов других учебных учреждений района и республики.

Базой для разработки мероприятий проекта, внедряемого общественной организацией, стали цели и задачи разработанного в лицее плана по эффективному менеджменту, – говорит домна Елена Гурин. – И это даст хорошие результаты.

Хочу сказать, что путь к мечте получить такое модернизированное здание был очень длинным – длиной в 7 лет. Очень сложным является процесс строительства. Но результат того стоит. Мы обречены на успех, потому что действия всех социальных актеров, вовлеченных в реализацию проекта, пронизаны взаимопониманием и желанием сделать все на отлично.

Раиса Воронюк,

г. Басарабяска