Personalități ale culturii românești devotate cauzei lui Nicolae Iorga (II)

Un alt mare promotor al valorilor naţionale şi culturale ale Universităţii „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, județul Prahova din România este jurnalistul, publicistul şi artistul-fotograf Andrei Viziru (vezi imaginea. Fiind reprezentantul Companiei „Teleradio–Moldova”, în cadrul cursurilor de vară, ani în şir, în fiecare zi, transmitea în direct informaţii despre tot ce se desfăşura în aulă. Rămâneau în urmă lunile august şi septembrie, dar dumnealui chiar şi în luna noiembrie mai transmitea pe post dialogurile cu personalităţile intervievate la Vălenii de Munte. Astfel, el îşi face datoria faţă de ţară, popor şi colegii de la Universitate.

Despre Omul Andrei Viziru sunt multe de spus. Fiind crescut pe malul Prutului, în satul Costuleni, Ungheni, încă în frageda copilărie, din pragul casei, avea să vadă cum copiii de pe celălalt mal al „râului despărțirii” se jucau, vedea cum seara este iluminat Iaşiul şi mai ştia că chiar prin fundul grădinii buneilor trecea hotarul de sârmă ghimpată. Atunci, în copilărie, i s-a spus că peste Prut este o altă bucată de ţară…

Când RSS Moldovenească s-a desprins de la Uniunea Sovietică şi a devenit Republica Moldova independentă, Andrei Viziru, fiind angajatul Companiei de Stat „Teleradio–Moldova” şi deţinând funcţiile de redactor-prezentator, corespondent, s-a deplasat la sute de evenimente cultural-artistice prin sate şi raioane, pentru a promova idealurile naţionale. În aceşti 40 de ani de activitate a realizat un număr impunător de reportaje, schiţe, interviuri, promovând atât tineri la început de cale, cât şi personalităţi marcante. În sutele de fotografii din arhiva personală sunt imortalizate splendide peisaje din natură, monumente de istorie şi arhitectură, sate şi oameni.

În lumea oamenilor de cultură demult şi-a căpătat respectul, fiind caracterizat ca un artist respectabil, corect, harnic, cu bun simţ, sincer, atent etc.

Fiind redactorul emisiunii „În lumea artelor”, „Râdeţi cu noi”, „Satele Moldovei mele”, s-a aflat mereu printre oamenii de creaţie, participând la manifestări culturale, reflectându-le în emisiuni, dar şi în cărţile pe care le-a editat. Astfel, în anul 2002, la editura „Augusto” din Timişoara îi apare cartea „Autografe pe cer şi suflet”, iar în anul 2004, la Tipografia Centrală din Chişinău este tipărită cartea „Cei şapte ani de acasă sau Cele şapte miracole ale copilăriei”. Cartea are 400 de pagini. Apare şi într-un șir de cărţi colective în anii 1994, 2005, 2008, 2010 editate la editurile „Pontos”, „Universul” etc.

De câţiva ani, fiind pasionat de istorie, cercetează în arhive, documentându-se asupra istoriei satului de baştină, Costuleni.

Mulţi ani la rând, oriunde ar fi mers, nu se despărţea de dictafon – un aparat destul de măricel şi greu, la fel de nelipsitul aparat foto „Zenit”, cu care aduna în arhiva sa sute de fotografii, care, nu exagerez acum, au ajuns într-un număr de mii.

Şi prin fotografie, Andrei Viziru şi-a adus contribuția la dezvoltarea culturii naţionale. În ultimele două decenii, a organizat peste 30 de expoziţii în Republica Moldova, în România, Italia, Franţa etc. În țara noastră, bunăoară, ele au fost găzduite în incintele ASEM, Colegiului Naţional de Comerţ, Centrului Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Bibliotecii Naţionale „Vasile Alecsandri”, Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” (toate din municipiul Chișinău), la Muzeul de istorie, etnografie și artă din orașul Cimișlia etc.

Fotografiile lui Andrei Viziru sunt clasificate după tematică. Artistul, având un suflet poetic cu mare dragoste de frumos şi de tot ce este sfânt, ai impresia că a dorit să penetreze, temerar şi cu toată dăruirea, labirintul istoriei, pentru a atinge lucruri adormite, uitate. A avut vernisări intitulate „Nu sunt decât o lacrimă de a lui Eminescu”, „În memoria poetului Grigore Vieru”, „Peisaje marine şi preludiu autumnal Chişinăului”, „Monumente, cetăţi, mănăstiri”, „Al cincilea anotimp” etc.

Şi în Patria-mamă, România, a avut expoziţii – la Posada, Constanţa, Ploieşti, dar şi la Vălenii de Munte. În august 2019, a vernisat a treia expoziţie în aula marelui Iorga. Expoziţia s-a intitulat „Poemele creatorului suprem sau interferenţa anotimpurilor”. Expoziţia a fost dedicată poetului Grigore Vieru. În tot ce face Andrei Viziru spectatorii primesc o lecţie serioasă de patriotism, aria de colaborare cu publicul este mare şi diferită: prin intermediul radioului, al cărţilor şi fotografiei. Obiectivul său este îndreptat în egală măsură asupra personalităţilor şi a oamenilor simpli, asupra monumentelor culturale şi asupra fermecătoarelor peisaje ale plaiului nostru. Lucrările lui Andrei Viziru, de o mare intensitate intelectuală, de fiecare dată, sunt admirate şi apreciate de promotorii spiritului românesc.

Ochiul magic al căutătorului de perle, experimentatul ochi de jurnalist, vânătorul de clipe, de imagini de neuitat merge direct spre esenţe, surprinde evenimente pentru a le dărui cu căldură lumii de azi, dar şi celei de mâine. Istoria are mare nevoie de oameni normali.

Eu mă încred cu toată fiinţa-mi în aceşti doi români cursanţi la Universitatea Populară „Nicolae Iorga”. Poeta Dunia Pălăngeanu îşi adună gândurile odată cu fiecare rază de soare ce se lasă peste bătrâna cetate, odată cu fiecare amurg, cu fiecare strop de ploaie căzută în burg.

Jurnalistul Andrei Viziru îşi adună gândurile în apa Prutului blestemat fără vină, îşi lasă amprenta magică pe o bucată de lut găsită, iar vorba caldă şi deşteaptă o aude o ţară întreagă în fiecare dimineaţă, la prânz şi la chindie.

Nu-mi rămâne decât să le doresc sănătate colegilor mei şi mulţi, mulţi ani rodnici înainte, să ducă mai departe, spre alte generaţii, cauza lui Nicolae Iorga.

Veronica PÂRLEA-CONOVALI,

scriitoare, membră a Uniunii

Ziariştilor Profesionişti din România