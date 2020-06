Activități ale Consiliului Raional Cimișlia

Vineri, 5 iunie curent, a avut loc semnarea contractelor de antrepriză prin achiziția COP de către Consiliul Raional Cimișlia și firma de construcții a drumurilor SA ,,Edilitate”, privind reparația drumului dintre comuna Gradiște și satul Coștangalia, precum și a drumului de acces spre satul Suric prin localitatea Satul Nou (vezi imaginea).

Lucrările de reparație vizează restabilirea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă și amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic.

Un drum mai bun spre Ivanovca Nouă

În conformitate cu Planul de achiziții publice pentru anul 2020, sunt în plină desfășurare lucrările de reparație a drumurilor raionale cu îmbrăcăminte rutieră din pietriș și beton asfaltic.

În decursul săptămânii trecute, a avut loc evaluarea stării tehnice și recepția lucrărilor executate în cadrul drumului de acces spre satul Ivanovca Nouă.

În urma inspectării, s-a constatat că lucrările sunt executate la un nivel calitativ înalt, conform normativelor în vigoare. Astfel, localitatea în cauză va avea parte de un drum mai bun față de cele anteriore.

Pregătiri de noul an școlar

În perioada de vară, în instituțiile de învățământ preuniversitar din raion sunt organizate lucrări de reparație curentă și capitală a edificiilor acestora pentru pregătirea de noul an școlar.

Lucrările desfășurate în școli vizează reabilitarea acoperișurilor și a blocurilor sanitare, a rețelelor inginerești, precum și alte tipuri de intervenții (la cantine, săli de festivități, săli de sport, holuri, fațade, geamuri etc.).

Prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia, pentru lucrările capitale și buna pregătire a instituțiilor de învățământ de viitorul an de studii a fost alocată din Componenta raională suma de opt milioane de lei.