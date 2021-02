„Știu că e o etapă trecătoare, dar este decisivă”. Află cum se pregătesc liceenii din Leova de susținerea Bacalaureatului

În fiecare an în perioada primăverii, fiecare absolvent de liceu devine o albină ce zboară la

ore particulare și culege nectarul cunoștințelor, pentru ca în primele zile de iunie să susțină

cu brio examenele de bacalaureat. Văzând cât de activi și neliniștiți sunt tinerii în această

perioadă am decis să întrebăm absolvenții Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Leova

despre cum se pregătesc de susținerea examenelor și ce reprezintă această experiență

pentru ei.

Laura Huștiuc – „Pe când eram mică, prin clasele gimnaziale, întotdeauna mă gândeam ce

emoții și ce gânduri au cei de clasa a 12-a. Îi vedeam precum niște adulți, serioși și

îngândurați. Acum, că am ajuns și eu în această ipostază, pot spune că mă simt la fel. Cu

multe responsabilități, griji și emoții. Fiecare își dorește să susțină examenele de bacalaureat

pe note pozitive, ca să poată păși mai departe pragul universității. Niciodată nu am fost

indiferentă și fiecare notă pentru mine a fost rodul muncii mele. De aceea, mă străduiesc să

fiu mereu atentă la ore și să adun cât mai multe cunoștințe în cufărul meu fermecat. Toți

trecem de această etapă a vieții și pentru aceasta mă voi pregăti intens, ca să trec cu brio,

testele și nopțile învățând fiind parte componentă a regimului meu de absolventă. Nu văd

motive de frică și îndoială, dacă ești sigur de propriile puteri , câștigul va fi de partea ta!”

Adelina Ciobotaru – „Eu sunt omul care consideră că porcul în ajun nu se îngrașă, și pentru a

avea rezultate bune la bacalaureat muncesc sistematic. Astfel, prefer să acord acum mai

mult timp învățatului pentru a fi sigură de puterile mele în lunile mai și iunie. De altfel,

consider că această experiență este unică și reflectă toți cei doisprezece ani de ore zilnice,

iar în luna iunie urmează să trecem peste această treaptă mare de doisprezece ani. În mod

normal, testele din ceilalți ani, eseurile și cititul sunt la ordinea zilei. ”

Alexandru Volcov – „Mereu am fost realist și am știut că pentru a susține BAC-ul este nevoie

de muncă și cercetare. Pregătirile au ocupat o bună parte din timpul meu, însă nu regret

timpul acordat, căci de distracție putem avea parte oricând, și va fi mult mai plăcută după ce

vei afla vestea că ai susținut cu brio examenele. Pentru a fi sigur că mă voi descurca, alături

de colegii mei, citesc și aplic cunoștințele în realizarea testelor de pregătire.”

Doina Cucoș – „Bacul, pentru toți elevii din clasa a 12-a, devine într-un moment un coșmar,

aș spune eu, la fel e și pentru mine. Să fiu sinceră am mari emoții, deoarece știu că acum se

decide viitorul meu. Acel care cu propriile mâni m-il construiesc, în mod evident, mi-e frică

să nu greșesc. Știu că e o etapă trecătoare, dar este decisivă. Lucrez pentru a poseda

cunoștințele necesare de a susține bacalaureatul pe note mari. Totuși, nu uit să mă

odihnesc, organismul meu are nevoie și de asta. Trebuie să le facem pe toate, dar, în primul

rând, să ne gândim și la sănătate. Persoanele apropiate mă susțin, le mulțumesc din suflet,

și sper că va fi tot bine. Le doresc, tuturor celor care au bacul, succes și multă răbdare, asta e

încă o etapă din viața noastră, pentru a deveni mai maturi și puternici.”



Concluzia noastră este că elevii sunt în toiul pregătirilor, fiind conștienți despre cât de

important este timpul dedicat învățatului în această perioadă, și mai au puțin până depășesc

o nouă etapă din viața lor – examenul de capacitate.

Autoare: Nicoleta Lisevici