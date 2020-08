O coaliție de 14 ONG-uri va insista ca Parlamentul să adopte unele proiecte de legi privind drepturile omului, de care deputații „au uitat”

Și-au unit forțele pentru a fi mai ușor auziți de guvernanți. 14 organizații nonguvernamentale (ONG) în domeniul drepturilor omului au creat Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) din R. Moldova. Scopul inițiativei este de a promova proiecte de legi importante în domeniul drepturilor omului, care se prăfuiesc de mai mulți ani în Parlament. Membrii coaliției speră că în acest format vor fi mai convingători, iar deputații vor reveni la proiectele de legi „uitate” sau amânate.

Din Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN)fac parte organizații care militează pentru drepturile omului, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, minorităților etnice, minoritățile sexuale etc. Până în 2021, secretariatul CIN va fi deținut de Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), reprezentat de către Gheorghina Drumea. „Am creat această coaliție pentru a ne uni forțele și să contribuim fiecare, în funcție de specificul și domeniul său de expertiză. Suntem 14 asociații obștești care am decis să ne implicăm activ pentru a mișca lucrurile.Vom stabili un plan de acțiuni și vom lucra la perfecționarea cadrului legal, dar și la promovarea aplicării corecte a legilor existente”, spune Gheorghina. În mod prioritar, Coaliția va face apeluri publice argumentate pentru adoptarea unor proiecte de lege care așteaptă de foarte mult timp: „Le vom aminti deputaților despre acele proiecte de legi care stau prăfuite în sertare”.

Nina Lozinschi reprezintă în Coaliție organizația „Gender Centru”, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen. Ea afirmă că în ultima perioadă s-a observat o creștere a intoleranței și discursurilor discriminatorii. Totodată, în spațiul public se manifestă tot mai des comportamente și mesaje care încurajează aplicarea forței fizice, incitarea la ură, acțiuni care adâncesc stereotipurile de gen. În opinia Ninei Lozinschi, Coaliția ar trebui să fie și o portavoce a femeilor discriminate pe criteriu de gen. „Mesajele sexiste reprezintă o încălcare gravă și inadmisibilă a drepturilor omului și descurajează participarea femeilor în politică. În Republica Moldova se depun eforturi pentru a combate atitudinile sexiste și discriminatorii față de femei, cu referire inclusiv la participarea femeilor în politică. Promovarea discursurilor non-violente, a atitudinilor respectuoase față de femei și bărbați, indiferent de apartenența lor politică, religioasă, de gen, etnică etc. este esențială pentru societatea noastră”, spune ea.

Coaliția va opta pentru sancționarea discursului de ură

La rândul lor, experții de la Asociația Promo-LEX vor promova și aduce argumente legislatorilor pentru amendarea Codului Electoral, dar și pentru adoptarea în regim de urgență a proiectului de lege privind infracțiunile motivate de prejudecată. „De ce insistăm pe acest proiect de lege și ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii este că în R. Moldova avem deseori și, în special, în campania electorală mesaje care instigă la discriminare și ură față de anumite persoane sau anumite grupuri de persoane. Acest proiect de lege vine, pe de o parte, să sancționeze discursul instigator la discriminare și ură prin Codul contravențional. Pe de altă parte, vine să sancționeze faptele mult mai grave care depășesc limita cadrului contravențional. Sunt situații când se ajunge la violență fizică, agresiune, la infracțiune care are au la bază o prejudecată împotriva unui grup de persoane (fie că vorbește o altă limbă, fie că are altă culoare a pielii, fie că are alte religii sau convingeri religioase, fie că are altă naționalitate). În aceste cazuri, se cere sancționarea în baza Codului penal”, specifică Irina Corobcenco, expertă în domeniul drepturilor omului la Asociația Promo-LEX.

Fundația Est-Europeană (FEE) este inițiatoarea acestei Coaliții. Andrei Brighidin, director de dezvoltare, monitorizare și evaluare în cadrul FEE, spune că legislatorii tergiversează adoptarea unor legi necesare, prin care legislația națională ar prelua standardele prevăzute în tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului. „Deoarece autoritățile nu se grăbesc să adopte aceste măsuri, am propus să creăm această Coaliție, care va fi o voce a organizațiilor nonguvernamentale, a persoanelor fizice, platformelor de organizații, preocupate de asigurarea egalității și valorificarea diversității în țara noastră. În felul acesta, vom contribui la o societate mai unită, care asigură oportunități egale tuturor”, menționează Andrei.

În șirul proiectelor de lege și a inițiativelor importante în domeniul drepturilor omului care așteaptă să fie adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova sunt: ratificarea Convenției de la Istanbul pentru combaterea adecvată a violenței în familie; pachetul de acte legislative care vizează asigurarea activității de gen și diminuarea ecartului salarial (discrepanța salarială dintre bărbații angajați și femeile angajate), dar și proiectul de lege care i-ar permite Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității să aplice sancțiuni persoanelor care admit acțiuni discriminatorii.

Ți-au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale? Sună la „Linia verde” 080080030 cu apel gratuit de pe telefoanele fixe sau mobile, iar noi te vom ajuta să fii auzit/ă și te vom îndruma la instituțiile publice abilitate.

Mariana Jacot,

Asociația Presei Independente

Poza principala: Imagine_simbol

Sursa: www.istockphoto.com