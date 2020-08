Viitor fără hepatită!

Ziua Mondială a Hepatitei, consemnată pe 28 iulie, este ziua de naștere a laureatului Premiului Nobel, dr. Baruch Blumberg, care a descoperit virusul hepatitei virale B (HVB). Hepatitele virale (HV) pot avea consecințe grave pentru sănătate. Cu atât mai mult, cu cât în perioada pandemiei de Covid-19, trebuie să conștientizăm pericolul virusurilor.

Scopul general e de a elimina, până în 2030, virusul HV. La nivel global, HVB și C au afectat 325 mln. de persoane, cu 1,4 mln. de decese anual. În Europa, 13 mln. de locuitori trăiesc cu HVB și 15 mln. – cu HVC. Strategia globală a OMS pentru HV, aprobată de toate statele membre OMS, urmărește să reducă infecțiile prin teste diagnostice, campanii de educație și năzuința medicilor și a populației de a preveni HVB în rândul mamelor și nou-născuților.

Incidența prin HV B, C și D. HV B este de 18,28%00, a.t. (în 2018 – 15,79 promili. HVC, mai multe, 28,03 și 2018-25,24 prom). În primele șase luni ale anului curent, au fost înregistrate trei cazuri cu HVB acută, 18 – HVC, 214 – HVB cronică fără Delta antigen,10 – cu HVB cu Delta și 384 de cazuri cu HVC cronică.

Programul Național de combatere a HV B, C și D, în anii 2017-21, are ca scop reducerea morbidității și a mortalității. Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei din 2020, OMS reiterează lumii despre necesitatea menținerii serviciilor de vaccinare, testare și tratament al hepatitelor, inclusiv în timpul pandemiei COVID-19 pentru dezvoltarea unui viitor liber de hepatită. Pacienții cu hepatite virale B, C şi D au acces la servicii de calitate de tratament şi îngrijire continuă, care se realizează în baza Protocoalelor clinice naționale.

Din momentul inițierii tratamentului antiviral, în 2016, și până în iulie 2020, au fost incluși în tratament 21.208 pacienți, eficacitatea tratamentului antiviral fiind estimată la cca 97%. În populațiile cheie – utilizatorii de droguri injectabile, practicantele celei mai vechi profesii, homosexualii – se realizează intervenții de comunicare, informare, educare şi includerea în proiectele de reducere a riscurilor pentru testare la hepatitele B şi C și vaccinare împotriva hepatitei B în instituţiile medico-sanitare publice.

Marcarea Zilei Mondiale a Hepatitei oferă o oportunitate pentru a îmbunătăți cunoștințele publicului cu privire la riscul de infectare cu hepatitele virale, a promova testarea populației, cunoașterea statutului și adresarea pentru tratamentul antiviral. Din cauza faptului că pandemia COVID-19 a afectat majoritatea țărilor lumii, inclusiv R. Moldova, ceea ce prezintă și un impediment în organizarea oricăror evenimente publice, în anul acesta, evenimentele în cadrul Zilei Mondiale a Hepatitei pot fi desfășurate doar în spațiul mass-media și pe rețelele de socializare.

Hepatita este o boală infecțioasă de natură virală, microbiană sau toxică a ficatului, care constă în distrugerea celulelor hepatice și care poate duce în timp la apariția cirozei sau a cancerului hepatic. OMS avertizează că 95% din persoane infectate cu virus hepatic nu sunt conștiente de infecția lor. Prin realizarea testării la marcheri hepatici, persoana infectată poate fi diagnosticată. Simptome: oboseală; anxietate; senzație de greutate; dureri în abdomen în partea dreaptă; pierderea poftei de mâncare; îngălbenirea sclerei (albul ochiului) și a pielii; greață și vomă; urină brună etc. HV B, C, D, F și G, mecanismul de transmitere este de tip parenteral (contactul cu fluidele biologice infectate – sângele, lichidul seminal, lichidul vaginal etc.). HVB se transmite în urma contactului cu sânge sau fluide provenind de la o persoană bolnavă, precum și de la mamă la copil la naștere. Hepatita virală C se transmite, în principal, prin contactul cu sângele infestat și, foarte rar, prin contact sexual sau la naștere. Hepatitele virale B, C, D au tendința de cronicizare, pot dezvolta complicații majore ale bolii hepatice cronice – ciroza și cancerul hepatic.

Hepatitele virale B, C, D și G pot fi prevenite prin: imunizarea împotriva hepatitei B (vaccinarea este accesibilă, gratuită și inclusă în Programul Național de Imunizări; copiii sunt vaccinați în primele 24 de ore, la două luni, la patru luni și șase luni); reducerea riscului transmiterii sexuale (prin abstinenţă, fidelitate unui singur partener şi sex protejat); vigilenţă în timpul efectuării manichiurii, pedichiurii, tatuajului, piercing-ului.

Dumitru VRABIE, medic-epidemiolog