Dependența de ecran și efectele acestuia

Timpul petrecut în fața ecranelor duce la tulburări psihiatrice grave în rândul copiilor. În pandemie e și mai grav! ,,Am greșit când i-am luat computer copilului!”.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit: o boală nouă – dependența de net 7 ore pentru copii în fața ecranelor; 88% copii de patru ani stau împreună cu părinții pe net; 6 din 10 părinți își fac griji, dar ei, la rândul lor… sunt dependenți! 50% dintre copiii de până la 14 ani privesc site-uri nedorite;19% – cu violență;16% – diferite jocuri, filme cu desene animate ș. a.

Tehnologia care e un lucru util, pozitiv, de care putem profita cu toții – de la educație până la divertisment – are, totodată, efecte nocive asupra sănătății și dezvoltării copiilor. Iritabilitatea, furia, izolarea și tulburările de somn sunt simptome cauzate de timpul exagerat petrecut în fața ecranelor: la televizor, calculator sau telefon. Dependența de dispozitivele electronice conduce la tulburări psihiatrice severe.

OMS a stabilit că dependența duce la obezitate, retard fizic/psihic: au fost efectuate experimente cu 60 de copii de 4 ani, în 3 grupe: I – filme cu desene animate 3D cu schimbarea rapidă a imaginii; II – un program de dezvoltare; III – au desenat. Cei din grupa I chiar și peste 9 minute se descurcau mai greu cu testele intelectuale. Timpul petrecut în fața ecranelor are influență asupra dezvoltării creierului, poate duce la depresie, hiperstimulare cerebrală și tulburări în biochimia creierului, risc crescut de sinucidere la adolescenții depresivi, le inversează conștiința și perceperea stării reale.

Ce pot face părinții? Cei mai mulși dintre ei au realizat deja că timpul exagerat petrecut de copii în fața ecranelor îi afectează într-o măsură mai mare sau mai mica, dar puțini cunosc în detaliu modul în care acest adevărat sindrom al dependenței de dispozitive electronice se manifestă la nivelul creierului. Simptomele sale variază, de la întârzieri în dezvoltarea cognitivă și tulburări comportamentale până la agravarea manifestărilor unor afecțiuni psihiatrice. Mulți copii și adolescenți petrec peste șase ore pe zi în fața ecranelor, iar accesul timpuriu la telefoane și tablete a crescut riscul de expunere chiar și la copiii sub trei ani. Micuții utilizează deja dispozitive electronice chiar înainte să învețe să vorbească.

E îngrijorător faptul că, deși conștientizează aceste pericole, părinții iau rareori măsuri pentru remedierea situației. Chiar se bucură și-i încurajează, crezând realmente că copilul se dezvoltă! Dar această decizie poate avea consecințe grave, conducând la tulburări de comportament și de dispoziție (apoi considerându-i ,,bolnavi”, hai la medici, îi îmbâcsesc cu medicamente și-i fac… invalizi!).

Mulți pediatri consideră că peste 80% dintre copiii care primesc medicație pentru anxietate, depresie sau tulburări de dispoziție nu au, în realitate, astfel de afecțiuni. Manifestările respective sunt, de fapt, semne ale dependenței de monitor.

Cercetătorii au arătat că timpul petrecut în fața ecranului frânează dezvoltarea lobului frontal al creierului, responsabil de menținerea atenției și de autocontrolul emoțional. Copilul care stă conectat la realitatea virtuală de pe ecrane e, de fapt, deconectat de la viața reală; la fel și adulții ,,plutesc” în aer! Coborâți, oameni buni, cu picioarele pe pământ, pentru ca să simțiți realitatea!

Aurel BABILEV,

medic pentru promovarea sănătății