Tochile-Răducani, raionul Leova: tehnologii noi, irigare prin picurare

Societatea Comercială „Fruct–Agroprut” din localitatea Tochile-Răducani, raionul Leova (societate condusă de Ion Barancean, membru al Federației Naționale a Fermierilor, președintele Asociației producătorilor agricoli „Agro Prut Leova”) a fost, în repetate rânduri, gazda seminarelor științifico-practice, în cadrul cărora agricultorii din sectorul agrar al raionului, dar și al celor megieșe, au studiat și preluat experiența acumulată aici de-a lungul anilor în producerea unui șir de culturi agricole, diverse aspecte ale activității complexului agroindustrial.

Schimb de experiență, SC „Fruct–Agroprut” (în prim-plan – Ion Barancean, demonstrând efectul irigării pentru legume)

Nicolae Tomșa, șeful Direcției agricultură, alimentație, relații funciare și cadastru Leova, ne-a relatat că în această unitate economică fruntașă, condusă de „Cel mai bun antreprenor din R. Moldova”, potrivit unei decizii a Camerei de Comerț și Industrie (CCI), pentru tehnologii performante în agricultură, se implementează cu succes cele mai avansate tehnologii, printre care și Proiectul MAC-P (Agricultura Competitivă în Moldova).

De aceea, susține Nicolae Tomșa, nu e deloc întâmplător faptul că și în acest an Comisia raională de concurs a selectat învingătorii concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) al anului 2019”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera de producție”, în domeniul agricol – SRL „Cazangenii” s. Cazangic și SC „Fruct–Agroprut”, Tochile-Răducani, cărora le-au fost înmânate diplome și premii bănești.

Comisia a menţionat producătorii agricoli care în procesul de cultivare a culturilor agricole utilizează metode de management durabil (No-Till, Mini-Till şi Strip-Till, culturile cultivate prin această metodă se simt mult mai confortabil decât cele cultivate conform tehnologiilor obişnuite), încurajând fermierii să utilizeze la maximum accesul la apa pentru irigare. Asta deoarece recoltele de pe un hectar de teren agricol irigat pot fi de 2-3 ori mai mari. Practic, în fiecare an îi invităm pe liderii întreprinderilor agricole din raion să studieze experiența de utilizare a tehnologiei Strip-till la culturile de porumb. Participanții au posibilitatea de a vedea cum funcționează cultivatoarele și semănătoarele, alte utilaje achiziționate și utilizate de SC„Fruct -Agroprut”.

Or, obiectivul Proiectului MAC-P este sporirea competitivității sectorului agroalimentar prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și de management durabil al terenurilor. La Tochile-Răducani se aplică cu succes material semincer de calitate, care asigură din start atât un potențial înalt de recoltă, rezistență la boli și vătămători, cât și o relație benefică cu mediul înconjurător(rodnicia hibrizilor de porumb este de 10-12 tone/ha).

Chiar și în condițiile anului curent, extrem de nefavorabile pentru agricultura localității (în zona satului Tochile-Răducani, practic nu au căzut precipitații), colectivul condus de Ion Barancean a reușit să mențină „pe linia de plutire” culturile agricole – cerealierele din prima grupă, porumbul și floarea-soarelui și, în special, căpșunul, legumele și cartofii, majoritatea absolută a terenurilor cultivate fiind irigate, grație aplicării sistemului de irigare, lacului de acumulare apei din Prut, construit cu forțele proprii ale entității economice. În pofida recoltei de grâu sub nivelul așteptărilor (circa 1,2 tone/ha, față de 3 tone/ha în 2019), conducătorul și-a onorat angajamentul față de cotași, eliberându-le, fiecăruia, câte 500 kg de boabe pentru o cotă. Evident, s-a făcut și rezerva necesară de semințe pentru recolta viitoare. Ceva mai bine se prezintă suprafețele cu floarea-soarelui (180 ha), porumb (370 ha, dintre care 100 sunt irigate) și, îndeosebi, căpșun, cartof și ardei dulci, aceste terenuri fiind irigate și, evident, și rodnicia e mai înaltă. Livrările de producție gata de căpșuni, cartofi și legume deja aduc venit întreprinderii.

Cei 50 de angajați sunt încadrați plenar în procesul de muncă, pentru aceasta lor fiindu-le create toate condițiile necesare, inclusiv cele de protecție pentru prevenirea infectării cu COVID-19. De menționat că în activitatea SC„Fruct–Agroprut” participă soția lui Ion, Galina, fiica Alina, feciorul Ion și ginerele Mihai, care aplică în practică cunoștințele teoretice și practice acumulate, ei fiind inițiați în domeniile businessului, agronomiei, dreptului și managementului agroindustrial.

Notăm că sistemul de irigare Leova a fost construit în anul 1992, dar în scurt timp a fost distrus și până acum câțiva ani nu a funcționat. Deși sistemul de irigare după reconstrucție rămâne proprietatea statului, noul sistem este gestionat de Asociația Utilizatorilor de Apă pentru irigare, care întrunește circa 300 de producători agricoli din raion. Programul Compact al Guvernului SUA, implementat în perioada 1.09.2010-1.09. 2015 de către Fondul Provocările Mileniului, a investit în reconstrucția a 10 sisteme de irigare în jur de 80 mln. de dolari SUA.

Text și imagini:

Ion DOMENCO