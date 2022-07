Cea mai prosperă afacere din Buțeni, Hâncești, dirijată de un tânăr revenit de peste hotare

Situația social-economică din Republica Moldova i-a determinat pe mulți tineri să plece la muncă peste hotare. Unii dintre ei au prins rădăcini acolo și, chiar dacă visează să revină acasă cândva, mai întâi doresc să-și pună pe picioare copiii. Sunt și dintre cei pe care dorul de casă îi macină și care, după ce câștigă o anumită sumă de bani, capătă experiență, doresc să revină acasă.

Maxim Pisică a luat calea pribegiei când avea 24 de ani. Peste patru ani, a hotărât să se întoarcă, dar nu înainte de a le cere permisiunea părinților să-i ajute să-și dezvolte afacerea de familie. Tatăl lui Maxim avea acasă un atelier cu doi angajați, unde produceau uși, geamuri termopan, vitraje și jaluzele.

„Fiind peste hotare, mi-a apărut ideea că afacerea familiei noastre ar trebui dezvoltată, adusă la alt nivel”, ne-a spus Maxim Pisică.

Ana Pisică, mama lui Maxim, susține că la propunerea fiului nu au stat prea mult pe gânduri, căci ce părinți nu-și doresc copilul alături, și i-au dat mână liberă în dezvoltarea afacerii.

Primul lucru pe care l-a făcut Maxim a fost că a procurat o încăpere la intrare în Buțeni, unde exista suficient loc pentru toate utilajele noi care urmau să fie achiziționate. „Apoi, am făcut investiții ce țin de partea estetică, am adaptat încăperea astfel ca să fie cât mai funcțională pentru utilajele care urmau să fie procurate”, ne-a povestit Maxim, în timp ce ne conducea în excursie în hala de producere.

Singur nu ar fi reușit: s-a informat și a căutat finanțare

Tânărul recunoaște că de unul singur nu ar fi reușit să se dezvolte la nivelul la care a ajuns acum. Primul pas a fost să se înscrie la cursuri de dezvoltare, să se informeze unde există programe europene de finanțare și a fost la mai multe expoziții internaționale, pentru a fi la curent cu ultimele inovații.

„Am aflat că există posibilități. Am pregătit pachetele de documente și am aplicat. A fost un proces îndelungat, dar merită efortul. Am cunoscuți pe partea de afaceri care de asemenea au beneficiat de susținere europeană”, și-a amintit Maxim, apoi ne-a arătat ce aparataje a reușit să procure: „Cu sprijinul UE și al Echipei Europa, au fost procurate trei utilaje care, practic, au dat cel mai mare randament la productivitatea noastră. Au dublat producția și au adăugat plusvaloare produsului finit”, susține tânărul producător.

Concurența este mare, așa că preocuparea lui Maxim era să ofere pe piață un produs de calitate și într-un timp cât mai scurt. „Astăzi, ne remarcăm prin viteză și prin detaliile tehnice care nu pot fi obținute de un producător mai simplu. Utilajul face totul în locul nostru și calitatea e mult mai bună”, ne-a spus omul de afaceri.



Toți angajații sunt de la Buțeni

Acum, întreprinderea are 11 angajați, toți sunt locuitori ai satului Buțeni. Există echipe care fac măsurătorile, altele care produc, care montează și cele care promovează afacerea.

Apropo, aflându-se peste hotare, Maxim a învățat că și promovarea este un secret al reușitei. Tot cu sprijinul UE și al Echipei Europa a fost creat site-ul companiei, iar pe rețelele de socializare sunt postate periodic mici videoclipuri în care șeful prezintă lucrările realizate.

„Suntem în creștere. Pandemia nu ne-a afectat. Dimpotrivă, în pandemie am făcut investiții majore în utilaje. Avem cerere și în afara țării. Cel mai des – din Germania, Italia” susține producătorul.

Angajații sunt bucuroși că au un loc de muncă în sat. Ion Barcaru are 46 de ani și este responsabil de materialele care se aduc, dar când este nevoie, ajută și la producere. „Salariul îmi permite să mă descurc. Am doi copii, unul de 20 și altul de cinci ani. În fiecare seară sunt lângă soție și copii și asta mă face împlinit”, ne spuse Ion Barcaru.

Igor Aman are doar 18 ani și lucrează la producere. „Părinții sunt mulțumiți că am un loc de muncă aproape, adică acasă. Iar eu am satisfacția că îmi pot câștiga existența și sunt independent financiar”, ne-a dezvăluit Igor.

„Pe mine această afacere m-a adus acasă. Plănuiesc sa mă căsătoresc anul acesta. Toate trebuie făcute la timpul lor. Pe viitor, intenționăm să ne extindem, să luăm mai mulți angajați. Trebuie să avem putere și dorință să executăm toate comenzile”, ne împărtăși, la despărțire, Maxim Pisică din planurile sale. Și sătenii sunt cu ochii pe el. Mai mulți ar vrea să aibă un loc de muncă în satul natal, lângă soție și copii.

Natalia Hadârcă