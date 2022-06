Drepturile și obligațiile consumatorului

În acest articol ne-am propus să analizăm minuțios aspecte importante cu privire la relația dintre consumator și agentul economic. Consumatorii au dreptul de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis privind caracteristicile produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor şi să le poată utiliza potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Principalul act normativ care reglementează relațiile dintre consumator și agentul economic este Legea privind protecția consumatorului, nr. 105 din 13.03.2003. Conform acesteia:

consumatorul este orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională; 2. agentul economic este orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări).

Prin urmare, în calitate de consumator delimităm: cumpărătorul, beneficiarul de servicii, debitorul sau oricare altă persoană care a folosit anumite produse prin procurare, creditare etc. Pe de altă parte, agentul economic este persoana fizică sau juridică, care este remunerată de către consumator pentru diferite produse sau servicii.

În conformitate cu Legea privind protecția consumatorului, art. 16, consumatorul are următoarele drepturi:

a. protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime;

b. remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător;

c. neachitarea contravalorii serviciului de transport rutier de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii de către conducătorul auto a bonului de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică,

d. sesizarea asociațiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime în calitate de consumator şi la înaintarea propunerilor referitoare la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor.

În același context, în cazul procurării unui produs care ulterior nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinaţiei, consumatorul este în drept să ceară vânzătorului din unitatea de comerţ unde a procurat bunul, în termen de 14 zile calendaristice, înlocuirea acestuia cu un produs similar, cu efectuarea recalculului, în cazul diferenţei de preţ, între cele două produse. Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipsește, consumatorul are dreptul să rezilieze contractul, iar vânzătorul este obligat să-i restituie contravaloarea produsului.

Produsul necorespunzător este înlocuit sau este restituită contravaloarea lui, în cazul dacă produsul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile şi dacă există probe că a fost cumpărat de la vânzătorul respectiv. În ultimul caz vorbim despre faptul că consumatorul trebuie să prezinte bonul de casă, fie factura fiscală sau alte documente specifice care confirmă procurarea produsului de la vânzător. În cazul lipsei acestor documente, , agentul economic îi poate refuza returnarea. De menționat că agentul economic este în drept să nu primească spre retur anumite produse, cum sunt: articole de bijuterie (articole din metale preţioase, cu pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite), confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie), articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate îngrijirii corpului), articole de parfumerie şi cosmetică, mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lână şi tip lână, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.), cabluri (conducte electrice, cabluri, șnururi), materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.), autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de menire socială, jucării etc.

În concluzie, subliniem că consumatorul este protejat în drepturile și interesele sale, în cazul în care marfa este comercializată în condiții legale cu respectarea normelor legale în vigoare.

Articolul este elaborat în cadrul proiectului „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.