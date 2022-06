Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova, o instituție de nivel european

Serbarea de sfârșit de an a adunat multă lume la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Era multă zarvă, iar de la microfon absolvenții recitau poezii de bun rămas și povesteau ce au însemnat pentru ei acești ani de liceu. La careu nu au venit doar părinți ai căror elevi învață aici, ci și locuitori ai urbei care au pici ce urmează ca la toamnă să pășească pragul școlii pentru prima dată. Au luat și copiii cu ei, mai ales că au participat la serbarea cu genericul „Adio, grădiniță!”. Intenționau să-i obișnuiască încetișor cu gândul că la toamnă începe o altă etapă în viața lor, mult mai responsabilă și, de acum înainte, vor avea de urcat alte trepte.

„Ce școală frumoasă. Vreau și eu să învăț aici!”, spuse un copil, scuturând brațul mamei. „E tare frumos, e liceul nostru”, îi răspunse unul dintre copiii din clasele primare.

După festivitatea prilejuită de încheierea unui nou an școlar, directorul instituției, Dorin Marin, și profesoara de matematică și informatică, Natalia Cernea, și-au asumat rolul de ghizi și îmi făcură un tur prin toată instituția bine aranjată, fiind create condiții ca în școlile din Europa.

Cei doi începură să-mi povestească cum, spre deosebire de alte instituții, se descurcă de minune, în aceste vremuri dificile și cum reușesc cu bani puțini de la stat să le fie elevilor cald iarna, răcoare vara, să aibă săli de clase bine iluminate. În afară de aceasta, copiii sunt învățați cum să economisească energia, să deosebească un produs de calitate de unul ineficient energetic, cum să eficientizeze resursele energetice.

Toate acestea se datorează faptului că Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova a implementat un amplu proiect de sporire a eficienței energetice, susținut financiar de Uniunea Europeană și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), inițial cu un buget de peste 61 de milioane de lei.

Astfel, după mai mulți ani de muncă grea, elevii care își fac aici studiile se mândresc cu faptul că instituția lor de învățământ este una dintre cele mai moderne din Republica Moldova.

Liceul este asigurat în totalitate cu energie alternativă

L-am rugat pe managerul instituției, Dorin Marin, să ne povestească ce lucrări s-au făcut în cadrul acestui proiect. „Să știți că mi-i mai ușor să spun ce n-am făcut decât ce am făcut. A rămas să schimbăm doar mobilierul. S-a făcut un volum enorm de lucru”, ne-a spus acesta, mulțumit de rezultat.

Clădirea liceului a fost construită în perioada sovietică, cu toate neajunsurile specifice acelei perioade, consumul energiei termice în perioada rece a anului ajungând la sume exorbitante, dar în instituție tot era răcoare.

„Cererea de finanțare am depus-o în 2014. Am trecut prin multe etape. Echipa de proiectanți a identificat toate punctele slabe și lucrările ce urmează a fi efectuate. Și anume: izolarea termică a anvelopei clădirii și a subsolului, renovarea acoperișului, schimbarea ușilor și a geamurilor. Au fost renovate și rețelele termice, electrice, s-au reparat defectele tencuielilor interioare, chiar și linoleumul a fost schimbat, a fost renovată cantina liceului. Proiectul nostru a fost cel mai avansat. Ne-am pornit inițial cu 51 de milioane de lei și am finalizat cu 61 de milioane. Partenerii proiectului au decis să ne mai ofere banii necesari pentru ca instituția noastră să arate impecabil sub toate aspectele”, ne-a înșiruit directorul lucrările efectuate.



Astfel, liceul „Constantin Spătaru” este una dintre puținele instituții asigurate în totalitate cu energie alternativă. Apropo, sala cazanelor funcționează pe bază de biomasă, iar becurile tradiționale au fost înlocuite cu cele de tip Led. A fost instalat și un sistem de ventilare, pentru ca geamurile termopan să nu piardă din eficiența energetică.

În plus, s-au găsit resurse și pentru renovarea curții interioare a liceului: a fost înlocuit pavajul, au fost plantați copaci decorativi. Așa că totul e frumos.

Din an în an, tot mai mulți elevi

Și, evident, fiecare părinte se gândește la confortul copilului său și această instituție nu are cum să nu le facă cu ochiul. Dacă, în anul 2019, aici învățau 407 elevi, acum sunt cu 20% mai mulți. În anul trecut, au fost două clase întâi, dar cereri au fost mai multe. Așa că la toamnă vor fi deschise trei clase de boboci, pentru toți doritorii.

Evident că eficiența oricărei investiții se vede în bani. M-am interesat câți bani s-au economisit anul acesta pentru agentul termic.

„În ziua de azi, putem face comparațiile în volume, nu în bani, căci sunt alte prețuri. Consumul în ceea ce ține de gigacalorii s-a redus cu circa 50%”, ne-a spus Dorin Marin. În curând va fi utilizată și energie de la panourile fotovoltaice, montate pe acoperișul liceului.

Profesoara Natalia Cernea este managerul acestui proiect, persoana care, în afară de munca de bază, a trebuit, ani de zile, să depună pasiune și să consume energie pentru realizarea proiectului respectiv la liceu. Cât pe ce să uit: la liceu a fost amenajat un Centru de resurse și mediu, unde elevii, dar și locuitorii adulți, pot vedea mostre de materiale folosite, să se convingă care sunt mai eficiente. De asemenea, există și truse de instrumente pentru audit energetic, care conțin diverse aparate cu care sunt măsurate iluminarea, nivelul zgomotului, căldura la calorifere, gradul de eficiență a geamurilor etc.

Elevii iau exemplu de la profesori și se implică și ei în realizarea proiectelor. Dumitru Goroianu este absolvent, dar învață aici din clasa a 5-a. „Liceul s-a schimbat totalmente în șapte ani. Clasele arată bine, ne simțim confortabil, există tehnică nouă, numai să înveți în astfel de condiții”, ne spune Dumitru Goroianu.

El, împreună cu alți câțiva colegi, și-au luat angajamentul să promoveze instituția și să arate lumii întregi cum este liceul lor. Colega sa, Domnița Chițanu, și-a luat rămas bun de la liceu cu lacrimi în ochi. Ea s-a mutat aici din alt liceu din oraș din clasa a VII-a, și l-a ales, zice ea, pentru că aici se fac și studii serioase. „Suntem mândri că am învățat la o prestigioasă instituție de învățământ”.



Ecaterina Caelev este profesoară. E nouă aici, a lucrat doar un an, dar ne spune că a activat în alt liceu și a trecut aici pentru că are oportunitatea să se dezvolte, îi sunt asigurate condiții de lucru mai bune, există tehnică performantă care îi ușurează mult lucrul și elevii sunt atrași de orele de istorie.

„Noi nu am dorit să stăm pur și simplu să cheltuim banii statului, fără să depunem nici un efort. Am depus multă muncă, timp suplimentar. Eu nu mai pot să candidez la nici o funcție, dar am vrut să las ceva după mine”, ne-a spus satisfăcut, la despărțire, Dorin Marin, încurajându-i pe colegii din alte școli să nu stea cu mâinile întinse la stat, ci să caute soluții, căci ele există.

Natalia Hadârcă

Acest reportaj a fost produs cu suportul proiectului „Comunicare Strategică și Suport pentru Mass-media în Republica Moldova”. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă în niciun fel opinia Uniunii Europene.