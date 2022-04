„De trei săptămâni, nu avem în școală niciun caz de infectare.” Cum s-a descurcat un liceu din Leova pe timp de pandemie

Au trecut mai bine de doi ani de la declanșarea pandemiei. A fost o perioadă care a catalizat tehnologizarea lucrurilor obișnuite însă, în același timp, ne-a pus la o grea încercare – cum să lucrăm și să învățăm în regim obișnuit, fără a ne infecta.

Instituțiile de învățământ au avut de rezolvat o ecuație grea: cum să fie organizat procesul de predare fără a-i expune riscului de a se îmbolnăvi atât pe copii, cât și pe cadrele didactice. Învățământul online a fost „colacul de salvare” al Educației în perioada pandemică, chiar dacă a fost mai anevoios la început.

La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Leova învață peste 600 de elevi. Am fost curioși să aflăm cum s-au desfășurat lecțiile, ce tehnici au fost utilizate. Pentru început, am vorbit cu directorul Stanislav Lozan.

„Învățământul la distanță a fost o adevărată provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Inițial, existau multe lacune, însă, după o scurtă perioadă de timp, profesorii și elevii s-au familiarizat cu platformele online și rezultatele bune au început să fie vizibile”, spune Stanislav Lozan.Anul de studii 2019-2020 a fost finalizat prin proces educațional la distanță, iar promoțiile din acel an nu au susținut examene.

În următorul an de învățământ, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a permis continuarea studiilor cu prezența fizică a elevilor, dar cu respectarea strictă a măsurilor de protecție împotriva noului coronavirus. Întrebat despre ce fel de măsuri de protecție au fost introduse, directorul a enumerat distanța socială, câte un elev în bancă, dezinfectarea mâinilor atât la intrare în liceu, cât și pe parcursul zilei, aerisirea și dezinfectarea încăperilor cu soluții speciale, purtarea măștii, acces permis în școală doar pentru angajați și elevi, termometria și lipsa aglomerației pe holuri. „Dacă în mod normal elevii aveau lecții în diferite săli, în pandemie, fiecărei clase i-a fost repartizată o singură sală unde veneau profesorii”, a menționat Stanislav Lozan.

Totodată, directorul a precizat că purtarea măștii de protecție nu era obligatorie pentru elevii claselor primare, dar unii copii își puneau masca. „Unii elevi din clasele primare purtau măști chiar dacă nu era obligatoriu, pentru a se proteja atât pe ei, cât și pe membrii familiei. În același timp, chiar dacă acum masca nu este obligatorie, unii o folosesc în continuare pentru a se proteja”, a mai adăugat Stanislav Lozan.

Pentru a asigura buna respectare a regulilor, a fost nevoie și de anumite investiții. Astfel, au fost cumpărate 5 aparate pentru dezinfectarea automată a mâinilor, care au fost amplasate la intrarea în liceu, pe holuri și în cantină. Fiecare a costat 7 500 de lei. De asemenea, au fost achiziționate 5 termometre non-contact, care au costat fiecare 1 300 de lei. Săpunul, dezinfectantul, măștile și mănușile au devenit obiecte de primă necesitate. O parte le-au primit sub formă de donații de la diferite organizații, iar o altă parte au fost cumpărate. De exemplu, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a oferit peste 600 de bucăți de săpun care au fost repartizate elevilor. Tot de la USAID, au primit 45 de litri de săpun lichid și aproape 800 de litri de dezinfectant. „Încă mai folosim aceste produse și mai avem câteva butelii. Urmează să completăm rezerva liceului”, ne-a mai spus managerul instituției.

Rezerva școlii mai conține aproximativ două mii de măști și mănuși pentru angajați. Pandemia nu i-a prins nepregătiți, după cum menționează directorul, pentru că în școală mereu au fost produse de igienă în depozit. „Săpun lichid și soluții pentru dezinfectare întotdeauna erau în școală, iar spălatul pe mâini, mai ales la cantină, a fost o măsură obligatorie”, ne-a asigurat directorul Stanislav Lozan.

Pentru a restricționa accesul persoanelor străine în liceu, la intrare a fost montat un sistem de acces. Tehnologia constă în faptul că fiecare elev și fiecare angajat al instituției are un card personal care poate debloca bara de la intrare. Toate intrările și ieșirile sunt înregistrate în baza de date. Datorită acestui sistem și este prevenit accesul persoanelor străine în liceu. Părinții sau alte persoane care vor să discute cu directorul sau cadrele didactice sunt conduși în camera de așteptare, unde reprezentanții școlii vin pentru discuții. „Demult am avut ideea de a construi acest sistem de acces, iar în pandemie acest lucru a fost mai mult decât necesar, pentru siguranța copiilor și a personalului”, a spus directorul.

Pentru a preveni infectarea în rândul elevilor, liceul a activat după un model propus de Ministerul Educației și Cercetării: ,,Modelul 2: „Învățarea în două schimburi”, în contextul pandemic, în cazul şcolilor cu mulți elevi, cu multe clase la paralelă, organizarea activităţii educationale se putea realiza în două schimburi, după o perioadă însă s-a revenit la lecția clasică de 45 de minute.

Infectarea cu noul coronavirus în rândul elevilor și în rândul profesorilor a fost, din păcate, inevitabilă. „De la începutul pandemiei, 10 profesori din cei 39 au fost diagnosticați cu COVID-19. De asemenea, mai puțin de 10% dintre elevi s-au infectat.”

„În cazul în care un elev era confirmat pozitiv, clasa intra automat în carantină. Acest lucru însă nu-i priva de lecții. Profesorii desfășurau orele online, cu clasa în carantină. Dacă se îmbolnăvea un profesor, acesta fie era înlocuit de alt cadru didactic, fie era predată o altă disciplină. Ne-am străduit să nu pierdem din calitatea studiilor și în așa situații. Ne bucură faptul că de trei săptămâni nu avem niciun caz de infectare”, a concluzionat directorul.

Cum s-au simțit profesorii în perioada asta și cum se desfășoară procesul educațional în condițiile actuale?

Am discutat cu Aliona Deliu, învățătoare de clase primare la Liceul „Mihai Eminescu” din Leova. „Perioada predării la distanţă a fost o perioadă mai dificilă pentru copii şi părinţi. Am 31 de elevi în clasă și am întâlnit obstacole anume la feedback-ul din partea elevilor. Fiind un număr mare, nu reușeau să-și exprime opiniile toți în 45 de minute, din cauza impedimentelor tehnice care apăreau. La întoarcerea pe băncile școlii, copiii erau nerăbdători, vorbeau mai mulți odată. Învățătorul este și un actor, așa că încercam prin diferite metode şi tehnici să-i implic pe toți. Mă străduiam să mai fac câte o glumă la ore, să le trezesc astfel interesul și să-i înveselesc, pentru că situația în sănătate era destul de critică și se răsfrângea și asupra copiilor. Coboram la nivelul lor, nu eram autoritară, îmi modelam vocea pe un ton mai liniştit, domol. Lectiile erau mai mult sub forma unui joc. Ne-am străduit să fim atenți și precauți ca să nu punem viața elevilor în pericol. Eram conștienți de riscuri, iar numărul mare de cazuri de COVID-19 în țară ne întrista. Însă, cu o mare bucurie, pot spune că timp de doi ani de pandemie nu am avut elevi bolnavi de Covid. A fost dificil, dar ne-am străduit să învățăm o lecție din toate aceste întâmplări”, a relatat învățătoarea Aliona Deliu.

Am discutat și cu Aliona Abuzan, profesoară de Limba și Literatura Română. „Această perioadă ne-a învățat, cu siguranță, că trebuie să fim prudenți, pentru a evita astfel de situații și, totodată, răbdători, pentru a obține rezultate bune. Perioada predării la distanță a fost dificilă inițial, fiindcă limba și literatura română este un obiect în cadrul căruia trebuie să persiste discuțiile și dialogul. La început, elevii erau mai timizi. După o perioadă, ne-am acomodat cu noua realitate, am descoperit metode mai interactive, elevii erau mai receptivi, iar lecțiile erau realizate cu succes. Întorși la școală, ne-am bucurat că, în sfârșit, vom restabili contactul vizual, vom fi mai receptivi, toate acestea sub riscul infectării, din păcate. Ca profesori, ne-am simțit responsabili de sănătatea elevilor, astfel am încercat să evităm locurile aglomerate, să fim precauți și să respectăm măsurile de prevenție.

Deși suntem într-o perioadă mai grea, ne bucurăm că procesul educațional revine la timpurile de până la pandemie și chiar s-a îmbunătățit, deoarece, fiind în regim online, am descoperit tehnici și metode noi de predare a informației pe care le utilizăm și acum”, ne-a împărtășit profesoara.

Potrivit administrației liceului, 32 din cei 39 de profesori din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Leova s-au vaccinat anti-COVID cu schema completă. Ceilalți au contraindicații medicale. De asemenea, s-au imunizat și unii elevi din clasa a XII-a.

Autor: Nicoleta Lisevici

Editor: Elena Cucu