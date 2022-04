Tehnologia informației pătrunde tot mai pe larg în zona de sud

Municipiul Comrat a găzduit deschiderea aici a filialei unei companii specializate în tehnologia informației, transmite provincial.md.

Compania Power IT funcționează în Republica Moldova din 2012 și oferă servicii de consultanță, dezvoltare, suport și outsourcing pentru clienți naționali și internaționali.

În unitatea teritorial-autonomă găgăuză, compania Power IT a închiriat o încăpere la Universitatea de Stat din Comrat, pe care a reparat-o și a dotat-o cu echipament.

Compania intenționează să cuprindă o echipă de până la 30 de persoane. De asemenea, Power IT planifică să devină rezident al viitorului Hub Digital IT, care va fi creat cu sprijinul USAID și al Guvernului Suediei.

Power IT este gata să ocupe până la 300 de metri pătrați de spații în Hub-ul Digital IT.

Prezentă la eveniment, guvernatoarea Găgăuziei, Irina Vlah, a declarat, adresându-se reprezentanților Companiei Power IT: „Nu vă închipuiți cât de bucuroși suntem să vă vedem. Tinerii noștri sunt foarte talentați și credem că Găgăuzia poate trece de la categoria consumatorilor de tehnologii la categoria dezvoltatorilor și producătorilor de tehnologii. Pentru această sarcină, avem nevoie de companii ca a dumneavoastră. Suntem la început de drum și, pentru moment, în proces de construire a unui Hub digital IT, care va deveni un incubator de specialiști și tehnologii. Vă urăm bun venit în Găgăuzia și vă mulțumim pentru încredere – noi vom deveni cei mai buni parteneri ai dumneavoastră”.

Ion CIUMEICĂ