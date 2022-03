Servicii alternative de îngrijire a copilului: beneficii pentru părinți și angajatori

Mamele care au copii de până la trei ani vor avea posibilitatea să revină mai devreme la serviciu după naștere, iar angajatorii să ofere salariaților unele servicii de îngrijire a copilului la locul de muncă. Modificările aprobate recent de Parlamentul R. Moldova la Codul muncii și Codul educației vor contribui la extinderea serviciilor alternative de îngrijire și educare a copiilor, asigurând condiții pentru ca părinții să poată combina viața personală și obligația de îngrijire a copiilor cu viața profesională.

Irina Svistun are 31 de ani și este mamă a doi copii de cinci și nouă ani. În ultimii nouă ani a stat mai mult în concedii de îngrijire a copiilor și nu a mers la serviciu. Ea lucrează într-o firmă de construcții și spune că i-a fost greu să se integreze în serviciu după această pauză. „Știți, după mai mulți ani de stat acasă meseria se uită, în plus, financiar e destul de greu, mai ales că am fost obișnuită să mă descurc de una singură. Dacă erau creșe suficiente și mai ieftine decât sunt acum, ieșeam la serviciu chiar în primul an după nașterea copilului”, explică Irina. O altă mamă care a trecut prin experiență similară este și Alina Andronache. „După primii doi copii am stat acasă, iar după al treilea am hotărât să merg la muncă chiar din primele săptămâni după naștere. Împreună cu alte colege care aveau copii mici am amenajat un loc special la serviciu. Eram liniștită deoarece copilul era lângă mine și îl puteam chiar alăpta. În plus, am avut posibilitatea să câștig bani și să nu depind financiar de nimeni”, povestește Alina.

Măsuri de susținere a părinților și angajatorilor

Potrivit datelor statistice, în R. Moldova doar 16% dintre copiii cu vârsta până la doi ani frecventează o creșă și doar 39% dintre femeile care au un copil cu vârsta de până la trei ani sunt încadrate în câmpul muncii. În ultimii ani, mai mulți părinți și reprezentanți ai ONG-urilor care le apără drepturile au semnalat insistent problemele cu care se confruntă familiile care au copii de doi-trei ani: numărul mic al creșelor de stat, prețurile exagerat de mari la cele private, lipsa bonelor calificate etc. Pentru a rezolva parțial aceste probleme, recent Parlamentul a modificat Codul muncii și Codul educației. Astfel, prevederile noi le oferă posibilitate mamelor cu copii mici să revină mai repede la serviciu după naștere dacă doresc, iar angajatorii au obținut dreptul și posibilitatea de a crea servicii de îngrijire a copiilor la locul de muncă.

Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului și unul din autorii inițiativei legislative, susține că vor urma și alte măsuri, de pe urma cărora vor avea de câștigat familiile, dar și angajatorii, și statul. „Vorbim despre tichetele de creșă (o sumă de bani neimpozabilă) care vor putea fi oferite de angajatori ca să acopere cheltuielile angajaților pentru serviciile de creșă. E un model similar tichetelor de masă. Ne mai propunem să elaborăm un program național de deschidere a creșelor, extinderea concediului de paternitate, reglementarea profesiei de bonă și a mini-creșelor familiale etc.”.

În decursul a câtorva luni de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul urmează să elaboreze un set de acte normative, inclusiv pentru reglementarea activității angajatorilor în acest domeniu. Alina Andronache, care este angajată a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, a participat activ la discuțiile pe marginea acestui proiect de lege. Ea își dorește ca prevederile noului regulament să fie mult mai lejere decât ale Codului educației în vigoare, și să faciliteze extinderea serviciilor de creșă. „Am văzut în Danemarca cum copiii dorm în saci de dormit la podea, la fel se practică și în SUA și nu există probleme. Regulile sunt simple, mobilierul este rotund ca să nu se producă traume copiilor, nu există jucării de pluș care acumulează mult praf și așa mai departe. Astfel de condiții trebuie create și la noi”, afirmă A. Andronache.

Serviciile de îngrijire a copiilor la locul de muncă vor rămâne la discreția angajatorului

Avocatul Nicolae Frumosu spune că acordarea acestor servicii va rămâne la discreția angajatorului, iar refuzul nu va putea fi sancționat în vreun fel. “Parlamentul a pus în sarcina Guvernului ca în decursul a câtorva luni de la intrarea în vigoare a acestei legi să adopte cadrul necesar pentru implementarea acestui act normativ. El trebuie să conțină, de exemplu, criteriile de eligibilitate a salariaților pentru a beneficia de asemenea servicii, eventualele motive de refuz în acordarea serviciului, dar și alte prevederi ce ar reglementa punerea în aplicare a mecanismului creat”, a precizat N. Frumosu.

De pe urma modificărilor legislative vor avea de câștigat atât angajatorii, cât și angajații, este convinsă Liliana Adam, manageră la Compania „Panilino” din Chișinău. Iată de ce această companie planifică să creeze în viitorul apropiat cel puțin 15 locuri de creșă, atâta cât permite spațiul entității economice.

Carolina Chirilescu