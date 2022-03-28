Жизнь прожить не поле перейти…

В глубине этой мудрой поговорки я не раз убеждалась за свою длинную жизнь. Но последний пример – ярчайшее тому подтверждение. Через неделю после гнусного нападения россии на Украину (24 февраля 2022 года) мне с мужем довелось покинуть свой родной дом в Николаеве и поселиться в Чимишлии. В том, что этот город и его жители бесконечно добры, мы узнали в первые же минуты по прибытию. Уставшие от длительной дороги, без молдовской связи вышли с машины возле магазинчика на улице Михая Иминеску (напротив поликлиники). Его заведующий домн Владимир Матей тут же поделился с нами Интернетом, чтобы мы могли связаться с ожидавшими нас хозяевами квартиры и сообщить о прибытии. В одной из квартир по улице Александру чел Бун радушные хозяева, семейная пара Александра и Ион Швец подготовили нам душ, чистые постели и вкуснейшую ” Заму”. Ощущение, что мы дома прочно вошло в наше сознание. Но это было только начало. Выехав из Николаева, я прервала лечение по назначению невролога, поэтому обратилась к семейному доктору домне Грете Плешка .”Чем смогу – помогу”, – ответила она и внимательно выслушала просьбу. После чего адаптировала мое назначение к местным условиям и я уже через полчаса была под капельницей, которую умело поключила медсестра домна Лилия Ненеску. Пришлось мне обратиться и к дерматологу домну Иону Бродецкому.

Он такой же квалифицированный как и его коллега. Тепло и заботу к нам проявили и в Отделе социального обеспечения Чимишлии (начале домн Михаил Мотрой) . Здесь помогли средствами гигиены, постельным бельем, крупами, сахаром. Заканчивая свои заметки, скажу так: – Жители Чимишлии, вы прекрасны, сердобольны, щедры! Мы вас любим! Пусть ваша страна процветает! Мария Полупанова-Микель и Владимир Полупанов.