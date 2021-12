La Vălenii de Munte are loc reafirmarea identității naționale

Motto:

„Sunt oameni (…), printre care, din fericire, mă număr şi eu, care, înaintea oricărui lucru se întreabă dacă lucrul acela aduce vreun folos societăţii, dacă el corespunde unui ideal, unei necesităţi a societăţii întregi”

Nicolae IORGA,

extras din cuvântarea la deschiderea cursurilor de vară ale

Universităţii Populare de la Vălenii de Munte, 1937

La sfârșitul lui noiembrie s-au împlinit 81 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga. Un pios omagiu adus marelui gânditor constituie organizarea Cursurilor de Vară ale Universității Populare din orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, România, instituție care poartă numele lui Nicolae Iorga, în calitate de fondator al ei, la începutul secolului trecut.

La ediția din acest an a Universității, în condițiile respectării regulilor determinate de pandemia de coronavirus, au participat, în mod tradițional, și câteva zeci de persoane din Republica Moldova, inclusiv oameni de artă, cadre didactice, funcționari publici etc. din regiunea de Sud (raioanele Cimișlia, Căușeni, Leova).

Universitatea este locul unde, cu începere din 2006, mi-am făcut mulţi prieteni, cu care mai apoi am iniţiat diferite proiecte ce au obiective comune: de a informa cât mai mult lumea despre originile poporului din care provenim, facem parte, prin ce schimbări teritoriale a trecut Ţara-mamă, aşezată geografic între râurile Nistru, Tisa, Dunăre şi Marea Neagră, în urma căror evenimente ni s-a răpit din teritoriu, ce tradiţii, obiceiuri moştenim de la strămoşii noştri geto-daci. Avem misiunea de a promova cunoaşterea istoriei adevărate, lăsată în umbră, a personalităţilor care au contribuit esenţial la dezvoltarea vieţii politice, economice şi social-culturale a poporului român etc.

În vara anului precedent, din cauza pandemiei, Universitatea nu a putut organiza Cursurile de Vară, fapt care ne-a întristat nespus de mult. Însă, în luna august 2021, am fost binecuvântaţi de Dumnezeu şi susţinuţi de o mare româncă, bine cunoscută în rândurile basarabenilor, doamnă cu dragoste de neam şi ţară, care a realizat nenumărate acte culturale, de patriotism, ajutor şi implicarea în lupta pentru emancipare naţională, lichidarea hotarului de pe Prut. Este vorba despre Ludmila Sfârloagă, ex-vicepreşedintă a Consiliului Judeţean Prahova, care este cetățeană de onoare a raionului Cimișlia. Anume la invitaţia dumneaei, ne-am deplasat la Vălenii de Munte.

Festivitatea oficială de deschidere a Cursurilor de Vară s-a desfăşurat la 15 august, în Parcul „Unirii” din localitate. După intonarea Imnului de Stat de către fanfara „Prahova”, toţi cursanţii, în mod solemn, au depus coroane de flori la monumentul marelui savant Nicolae Iorga, care spunea cândva: „A sosit un ceas pe care-l aşteptam de peste două veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii cinstit, dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi, rodul ostenelilor noastre”.

În sala mare de ședinţe a Centrului Cultural, cuvânt solemn de deschidere a cursurilor i s-a oferit primarului oraşului Vălenii de Munte, Florin Constantin. Cu alocuţiuni emoţionante au venit în faţa oaspeţilor Cristian Ionescu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, şi distinsa doamnă istoric doctor Georgeta Filitti.

În aceeaşi zi au avut loc un şir de evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei oraşului Vălenii de Munte. Nu a lipsit nici parada portului popular, care este o tradiţie, promovată an de an, cu scopul de a insufla tinerei generaţii dragostea pentru tot ceea ce ne-au lăsat strămoşii noştri. Coloane de copii de diferite vârste, îmbrăcaţi în costume naţionale, care îşi au începuturile din vremurile Daciei, au încins o horă în faţa Universităţii.

Copiii, cu zâmbet pe buze, alături de profesorii lor, demonstrau o adevărată inteligenţă şi atitudine serioasă faţă de costumul lor, care este o bijuterie a naţiunii noastre, paşaportul cel mai veridic al tuturor românilor din orice colţ al planetei. Alături de ei ne-am prins în horă şi noi, basarabenii, la fel ca şi primarul oraşului Vălenii de Munte, Florin Constantin, precum şi doamna Ludmila Sfârloagă.

Tradiţionalul Târg al oraşului, de asemenea, i-a impresionat pe toţi cei prezenţi la sărbătoare.

Seara, am participat la Conferinţa „Nicolae Iorga în Polonia”. O alocuţiune a prezentat Nicolae Mareş, fost ambasador al României în Polonia. A fost lansat volumul „Culegere de aforisme” de Nicolae Iorga, prezentat de către directorul Editurii Fundaţiei „România de mâine”. A fost prezentat volumul „Cugetări” de acelaşi autor, apărut la Muzeul Naţional al Literaturii Române, prezentat de prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Naţional al Literaturii Române.

Ziua s-a încheiat cu vernisarea expoziţiei de artă plastică a artistei Nadia Negru şi cu un frumos recital de poezie, susţinut de cunoscutul actor şi regizor Nicolae Jelescu, de poetul Valeriu Matei, acompaniați de compozitorul, interpretul Viorel Burlacu.

Pe tot parcursul zilei, l-am avut ca moderator pe distinsul om de cultură, profesorul Constantin Stere.

Veronica

PÂRLEA-CONOVALI,

istoric, scriitoare

(Va urma)