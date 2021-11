Persoanele publice despre pericolul COVID-19: „Boala asta cosește pe neașteptate”

În timp ce mai multe țări din UE au început vaccinarea cu a treia doză, în R. Moldova imunizarea împotriva COVID-19 bate pasul pe loc. Până în prezent doar 26% din populația țării noastre s-a vaccinat cu ambele doze. Unii moldoveni continuă să creadă în teorii ale conspirației că pandemia este o invenție a globaliștilor și percep vaccinarea ca pe o „exterminare” a populației. Artiști, jurnaliști, medici, politicieni din R. Moldova care au trecut prin forme extrem de grave ale COVID-19 confirmă că au văzut moartea cu ochii și ne îndeamnă să fim foarte vigilenți și responsabili față de sănătatea noastră și a celor din jur.

Artist al poporului: „Dacă vreți să vă cântăm cântecele cele mai frumoase, trebuie să ne protejăm unul pe altul”

Cu aproximativ un an în urmă, artistul poporului Nicolae Botgros a suferit de COVID-19. Directorul artistic și dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii” a luptat la propriu cu boala timp de două săptămâni. „Am fost în stare foarte gravă și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu, fiind conectat la aparate timp de două săptămâni. Până am ajuns în secție a fost extraordinar de greu. Vezi numai medici îmbrăcați în combinezoane, parcă-s scafandri, nici nu știi cine e. În jurul tău se aud oameni răcnind, plângând, înjurând… acolo auzi de toate”, povestește artistul, cu mari emoții. N. Botgros îi îndeamnă pe oameni să nu ignore sfaturile medicilor care luptă zi de zi pentru a salva viețile celor ajunși în secția reanimare: „Eu m-am vaccinat încă în luna martie și până în ziua de azi mă simt foarte bine, nu am probleme, slavă Domnului. Eu nu-s medic, nu le dau oamenilor sfaturi medicale, dar sfatul meu omenesc și prietenesc este să vă protejați, să purtați masca, să vă dezinfectați mâinile și să păstrați distanța fizică. Vaccinul cu siguranță trebuie făcut. Trebuie să ne gândim foarte bine că avem copii, nepoți, părinți, și dacă vrem să cântăm unul altuia, să vă cântăm cântecele cele mai frumoase, trebuie să ne protejăm unul pe altul”.

Jurnalistă: „În caz de infectare, cei vaccinați fac totuși o formă ușoară”

Cornelia Cozonac, jurnalistă de investigație și directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice la fel a fost spitalizată recent cu COVID-19. „Sunt vaccinată, de aceea am trecut relativ ușor, dar oricum a fost destul de agresiv. Timp de două săptămâni, cât am stat la spital cu COVID-19, am observat că în cazul celor nevaccinați boala atacă foarte repede și dur, iar la cei vaccinați boala decurgea mai ușor. Până acum poate nu înțelegeam foarte bine cum se manifestă COVID-19 și care sunt riscurile, dar acum am înțeles: el pur și simplu te distruge. Din păcate, dezinformarea despre virus și vaccinare creează această stare de neîncredere și neînțelegere a necesității de a ne imuniza. Fiecare trebuie să țină cont, inclusiv cei mai tineri și sănătoși, că vaccinul ne oferă protecție, iar de starea noastră de sănătate depinde sănătatea celor din jur, a buneilor, a părinților, a persoanelor care pot să aibă comorbidități. Plus la asta, în caz de infectare, cei vaccinați fac totuși o formă ușoară, iar asta minimalizează presiunea de pe sistemul medical, reduce și costurile pentru tratament”, a povestit jurnalista care încă se recuperează post-COVID.

Medic: „Vaccinurile au salvat milioane de oameni de diferite infecții”

COVID-19 nu l-a cruțat nici pe Victor Cojocaru, reanimatolog la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și șeful Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul aceleiași instituții medicale. „Eu am lucrat circa doi ani în secția COVID-19 cu bolnavii extrem de gravi, iar peste un an și jumătate de muncă, m-am îmbolnăvit și eu. Am suferit de o formă gravă, am avut și unele consecințe dar, din fericire, acum mă simt bine, având în vedere că am și o vârstă de sub 70 de ani”, spune profesorul, accentuând că vaccinarea rămâne unica soluție sigură și eficientă. „Eu cred că m-am îmbolnăvit în stradă, nu în focar. Cum am ieșit din terapie intensivă și m-am simțit mai bine, imediat m-am și vaccinat. Sfatul meu este ca toți să se vaccineze ca să nu transmitem maladia mai departe. Vaccinul nu ne poate salva 100% de la îmbolnăvire, dar este demonstrat că toate vaccinurile de până acum au salvat omenirea de la diferite infecții, au salvat milioane de oameni de la moarte și de la consecințe grave ale diferitor infecții”.

Dirijor de cor: „Boala asta cosește pe neașteptate”

Printre cei care au suferit de COVID-19 a fost și compozitorul și dirijorul de cor Eugen Mamot. Artistul poporului s-a infectat la începutul pandemiei și a făcut o formă foarte gravă. „M-am infectat anul trecut, când au apărut primele cazuri. Pe la 2 aprilie m-au dus în secția reanimare. Am stat acolo opt zile, au fost opt zile și nopți de coșmar, de adevărat coșmar… Ventilația vuia toată noaptea ca sirena, nu aveai unde te ascunde… Astupam urechile cu ce puteam, cu pumnul, că eram fără haine acolo. Apoi am stat încă patru săptămâni în carantină pentru că nicidecum nu-mi puteam reveni. Eram singur în cameră, în plus aveam piciorul fracturat și nu mă puteam deplasa. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu, Doamne ferește-ne!”, își amintește dirijorul. Crede că ar fi trecut mai ușor prin boală dacă era vaccinat. „Cum a apărut vaccinul, m-am și vaccinat. În aprilie m-am vaccinat și acum aștept a treia doză. Le spun una oamenilor: dacă vor să trăiască, altă ieșire nu-i. Fiindcă boala asta cosește pe neașteptate. Când nu te aștepți, atunci te prinde, iar cel neîncrezător, riscă să-și piardă sănătatea”.

Deputată: „M-am vaccinat pentru a nu muri de COVID-19 și să nu ocup un pat de spital dacă fac formă gravă”

Ana Racu, expertă în drepturile omului, în prezent deputată în Parlamentul R. Moldova, a suferit de COVID-19 acum un an. După ce și-a revenit, s-a vaccinat. „Istoria ne demonstrează clar că nicio epidemie nu a fost posibilă de combătut decât cu ajutorul vaccinurilor. Am toată încrederea în știință, în doctorii care spun că e necesar să ne vaccinăm. M-am vaccinat pentru a nu muri de COVID-19 și să nu ocup un pat de spital dacă fac formă gravă. M-am vaccinat pentru că vreau să muncesc, să-mi cresc copilul, să călătoresc, să pot îmbrățișa oamenii dragi, să-mi trăiesc viața fără restricții, iar COVID-19 să devină o amintire”.

Preot: „Viața este cel mai mare dar de la Dumnezeu și trebuie păstrat cu folos, dar nu să murim înainte de moartea noastră”

La începutul acestui an, s-a infectat de COVID-19 și preotul Pavel Borşevschi, parohul bisericii „Sf. Dumitru” din Chișinău. „Am fost bolnav chiar în postul anului, într-o stare foarte gravă. Plămânii mi-au fost afectați 78%, timp de două săptămâni am fost conectat la respirație artificială în secția reanimare. Am văzut cât de greu este să fii bolnav și ce se face în reanimare, de aceea nu trebuie să glumim cu pandemia asta pentru că e o încercare. Cu ajutorul medicilor am trecut, dar și rugăciunea am păstrat-o mereu. Cred că Dumnezeu m-a îndreptat acolo să mai văd oamenii care sunt bolnavi să mă pot ruga și acolo pentru ei”. Îndemnul părintelui Pavel Borşevschi este să avem grijă de sănătatea aproapelui, dar și de sănătatea noastră. „Dacă trebuie sau nu să ne vaccinăm? Eu cred că da, trebuie. M-am vaccinat peste jumătate de an pentru că am avut anticorpi. Vreau să vă zic că mulțumesc lui Dumnezeu că, cel puțin, iată este o posibilitate – vaccinul. Eu le recomand oamenilor să facă toți vaccinul, dar numaidecât cu consultația medicilor și să decidă medicii. Așa cum în teologie, trebuie să întrebăm preotul, dar nu pe cel care vinde lumânări, așa și în medicină trebuie de întrebat specialiștii. Viața este cel mai mare dar de la Dumnezeu și noi trebuie să-l păstrăm cu folos, să-l umplem de sens și să-l ducem lui Dumnezeu spre veșnicie, dar nu să murim înainte de moartea noastră”, a concluzionat parohul.

În R. Moldova, până la 10 noiembrie, au fost imunizați împotriva COVID-19, cu două doze de vaccin, peste 890.666 de persoane, ceea ce reprezintă 26% din numărul populației.

Articol publicat în cadrul proiectului „Dezvoltarea gândirii critice în rândul populației rurale, elevilor și viitorilor profesori”, implementat de Asociația Presei Independente (API) și finanțat de Ambasada SUA. Opiniile exprimate în cadrul proiectului aparțin autorilor proiectului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.

Mariana Jacot, Asociația Presei Independente