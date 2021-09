La Leova, profesorii se vaccinează mai degrabă pentru a asigura procesul educațional cu prezența fizică a elevilor în clase, decât din cauza constrângerilor dictate de autorități

Organizarea procesului educațional în condițiile pandemiei COVID-19 continuă să rămână un subiect fierbinte pe agenda publică. În timp dezbaterile pe seama imunizării cadrelor didactice nu contenesc, în contextul deciziei cu privire la testele obligatorii o dată la 14 zile pe care cei ce nu s-au vaccinat ar trebui să le achite din propriul buzunar, am decis să facem o vizită virtuală la un liceu dintr-un oraș de provincie. Am discutat cu 5 profesori de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Leova despre vaccinarea angajaților din învățământ, întrebându-le și ce așteptări au de la noul an școlar.

Înainte de toate, am stat de vorbă cu directorul instituției, Stanislav Lozan, care spune că, dintre cei 33 de profesori din liceu, 26 sunt vaccinați.

„Avem 33 de profesori în total, dintre care 26 s-au imunizat, obținându-se astfel peste 75 la sută de imunizare în rândul cadrelor didactice, ceea ce ne bucură. Nu au fost imunizați încă profesorii care au contraindicații de la medici”, a concretizat directorul.

Printre cei imunizați se regăsește și Doina Ciobanu, profesoară de limbă și literatură română, care spune că s-a vaccinat atât pentru binele său și al familiei, cât și pentru binele persoanelor cu care comunică în virtutea obligațiilor profesionale. Ea speră, în acest context, ca învățământul să revină constant la prezența fizică a elevilor în clasă, pentru a fi restabilită o conexiune eficientă cu profesorii.

„Da, eu m-am vaccinat. Sunt prima persoană din liceu care a fost imunizată. Sunt un om al științei. Eu cred în medicină și în tratamentele atât naturiste, cât și medicamentoase. Am conștientizat că există totuși riscuri ale vaccinării. Trebuie să înțelegem că vaccinul, ca orice alt medicament, poate avea efecte negative. Dar, am preferat să îmi asum riscul unui vaccin testat în laborator, decât al unei boli care nici nu are încă un tratament sigur. Am suportat foarte ușor vaccinul, astfel am decis să fie imunizați și ceilalți membri ai familiei noastre.

Situația vaccinării în instituțiile de învățământ încă este aprig discutată. Sunt multe cadre didactice care refuză să se vaccineze. Eu consider că fiecare are dreptul să aleagă ce e mai bun pentru el. Nu sunt împotriva celor care nu vor să se vaccineze, dar sunt împotriva argumentelor absurde anti-vaccinare.

Sper din tot sufletul ca învățământul să fie cu prezență fizică. Am observat cu toții că lipsa contactului fizic reduce considerabil calitatea învățământului”, insistă Doina Ciobanu.

O altă profesoară care a preferat să se imunizeze este și Aliona Deliu, învățătoare de clase primare. Ea este de părere că imunizarea este unica soluție de combatere a pandemiei, iar învățământul, din păcate, întâmpină impedimente la nivel global din cauza răspândirii virusului.

„M-am vaccinat din propria dorință. Este benefic pentru sănătatea mea și a celor din jur. M-aș bucura daca toți pedagogii se vor vaccina, fiindcă este spre binele întregii societăți. Doresc sănătate întregului colectiv. Să avem un an cu multe realizări frumoase și performanțe, un an fără învățământ la distanță.

Încurajez colegii să se vaccineze pentru a învăța cu prezența fizică, nu online, iar starea de bine să predomine atât în liceul nostru, cât și în restul instituțiilor educaționale”, și-a argumentat profesoara alegerea.

Celor imunizați s-a alăturat de curând și Svetlana Lozan, profesoară de istorie. Aceasta a conștientizat că profesorii se află zi de zi în fața elevilor, iar imunizarea este singura soluție pentru a asigura atât protecția copiilor, cât și pe cea a cadrelor didactice.

„Problema vaccinării este o problemă stringentă în perioada crizei pandemice. Cadrele didactice care zi de zi se afla in fata elevilor pentru a se proteja atât pe ei, cât și pe elevi trebuie sa se vaccineze, astfel va predomina starea de bine. În liceul nostru peste 70 procente din cadrele didactice sunt vaccinați, ceea ce ne bucură, căci astfel este permis procesul educațional fizic, ceea ce ne bucură, după o perioadă lungă și neclară de învățământ la distanță. Sper că, datorită vaccinării, lucrurile să-și revină la normal”, argumentează profesoara de istorie.

Am reușit să discutăm și cu o profesoară de limbă franceză, care a decis să se imunizeze încă din primăvară – Elena Ciobotaru. Ea se arată bucuroasă că a reușit să se vaccineze și speră că o să scadă numărul de infectări, iar cel de imunizări se va majora.

„M-am vaccinat încă din aprilie și vreau să spun că sunt pro-vaccinare, copii mei, care erau eligibili, au luat și ei decizia de a se imuniza. Am recurs la asta pentru binele meu, al familiei și al societății. Mă bucur că anul l-am început cu instruirea în regim fizic. Sper să fie cât mai puține cazuri confirmate în instituția noastră, pentru a menține învățământul în format fizic, dar și mai multe cazuri în general, pentru asta trebuie să demonstrăm fiecare dintre noi prudență maximă. Sunt o fire optimistă și tare mult aș vrea să înțeleagă aceste aspecte și cealaltă parte a populației care neagă și trece cu vederea peste pandemie.

Decizia de a fi imunizat sau nu este strict personală și trebuie luată în calcul și indicațiile medicilor. Nu ar fi corectă impunerea, dar în același timp ar trebui oprite din a fi răspândite știrile false despre vaccinuri”, crede totuși profesoara de franceză.

Cu cele mai bune gânduri s-a vaccinat și Aliona Abuzan, profesoară de limbă și literatură română. Aceasta spune că a fost determinată de faptul că este în permanență în contact cu alți oameni, cu elevii. De asemenea, profesoara speră să se lege din nou relația dintre profesori și elevi, pentru a obține „roade mai bune”.

„M-am imunizat cu mai mult timp în urmă când am văzut cât de crunt e virusul. Informându-mă din surse veridice am făcut acest pas cu cele mai bune intenții, fiindcă doar cu prudență și responsabilitate din partea fiecăruia vom trece peste această perioadă grea. Ca și ceilalți colegi, sper să existe condiții favorabile pentru ca procesul educațional să se mențină fizic, ceea ce este important în special pentru elevii clasei întâi, care pășesc în lumea cunoștințelor, cât și pentru elevii care urmează să susțină anul acesta examene. Imunizarea este dreptul și decizia fiecăruia, dar nu putem nega faptul că, doar grație ratei înalte de vaccinare și a responsabilității noastre, viața va reveni la normal”, a menționat profesoara de română.

În concluzie, din discuțiile pe care le-am purtat cu profesorii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Leova am constatat că profesorii sunt determinați să se vaccineze de dorința lor de a reveni în clase, în fața elevilor, pe care vor să-i protejeze de orice pericol, și nu de constrângerile impuse de autoritățile din sănătate.

Menționăm că, la nivel național, 69% din cadrele didactice din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova, s-au vaccinat complet anti-COVID-19, iar 72,5% dintre aceștia cu cel puțin o singură doză de vaccin, conform ultimelor date oficiale.

Amintim că în raionul Leova, la ora actuală, sunt vaccinate 7670 de persoane.

Autoare: Nicoleta Lisevici

Editor: Valeriu Cațer