Проект по энергоэффективности лицея мониторят родители

На минувшей неделе в городе Басарабяска состоялся визит группы родителей на строительную площадку в лицей Matei Basarab, где обучаются их дети и где в настоящее время реализуется проект по повышению энергоэффективности здания лицея.

Проект „Повышение энергоэффективности теоретического лицея Matei Basarab г.Басарабяска” финансируется Региональным Агентством по развитию «Юг» на средства, выделенные Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) GmbH) в рамках Программы Европейского Союза по повышению энергоэффетивности публичных зданий. Стоимость проекта – 19 718 301,41 MDL. Плюс дополнительно выделенные средства на реконструкцию кровли здания лицея – 1 069 252,76. MDL. В том числе, контрибуция районного Совета Басарабяска, на балансе которого находится данный лицей, составляет 734 335,0 MDL.

Более двадцати миллионов леев – это большая сумма и очень значимым в данной ситуации становится вовлечение в процесс мониторинга представителей гражданского общества – в данном случае – родители детей, обучающихся в лицее Matei Basarab.

В начале марта 2021 года была создана мониторинговая родительская группа, в которую вошли люди, разбирающиеся в строительных процессах, – говорит председатель Общественного объединения «For Happiness» Татьяна Мыцэ. – Группу совместно с родительским комитетом лицея сформировала наша организация в рамках проекта «Экономическая эффективность – через энергоэффективность», который финансируется Европейским Союзом. Мы учимся быть причастными к тому, что происходит в родном городе, родном лицее. Мы пытаемся влиять на процесс реализации проекта, чтобы его результаты были наилучшими.

Это влияние уже чувствуется. В процессе мониторинга группа выяснила, что в ходе ремонтных работ необходимо также заменить старые двери в классах, которые не были учтены в проекте по энергоэффективности, потому что мало влияют на энергосбережение, но уже устарели и морально и физически. Группа в настоящее время изыскивает средства для реализации этой задачи.

К сожалению, есть еще другие вопросы, связанные с ремонтом, возникшие в ходе реализации проекта и требующие дополнительных средств, – говорит представитель родительской группы Михаил Царан. – Мы сегодня поднимались на крышу проверить качество выполненных работ по ее замене. Работа выполнена отлично. Первоначально замена крыши тоже не была предусмотрена в проекте. Вопрос встал уже в процессе выполнения строительных работ. Более миллиона леев после изучения ситуации и составления сметы выделили дополнительно инвесторы, за что мы им очень благодарны.

Данная встреча, в которой, кроме родителей, приняли участие представитель Регионального Агентства по развитию «Юг» Мария Кулешов, специалист по техническому надзору за строительными работами Владимир Блистяк, консультант GIZ Андрей Токару, менеджер проекта Анастасия Топалэ, представитель районной администрации Егор Никита продемонстрировала заинтересованность всех сторон в успешной реализации задач проекта. А задачи, стоящие перед ними на ближайшее время, будут диктовать цифры, которые немного тревожат.

За шесть месяцев (из девяти) реализации проекта освоено только 32,35% выделенных средств. Это чревато срывом сроков.

У районного Совета нет средств на оставшуюся часть контрибуции – 514 035,0 MDL. Если их не найдут, район Басарабяска будет внесен в стоп-список для потенциальных инвесторов, которые предпочитают не иметь дела с партнерами, которые не выполняют свои договорные обязательства.

Дополнительные средства, необходимые для качественного и гармоничного завершения проекта, нужны в количестве не менее трех миллионов леев. «No comment».

…А малыши в этот день в одном из начальных классов лицея осваивали секреты управления неиссякаемым ресурсом зеленой энергии!

Раиса Воронюк,

Басарабяска