Un tânăr cu nevoi speciale și-a deschis o afacere la sat

Ion Preoteasă (22 de ani), diagnosticat cu infirmitate motorie cerebrală, demonstrează prin propriul exemplu că posibilitățile unui om nu pot fi limitate de un handicap. Ajutat de familie, asociații obștești, autorități și donatori străini, tânărul a urmat cursuri de instruire și acum își pune pe picioare o mică afacere în satul natal Burlacu din raionul Cahul. Puține sunt însă persoanele cu nevoi speciale care își găsesc un loc de muncă sau o ocupație ce le-ar asigura un venit.

Ion Preoteasa este beneficiar al Asociației Obștești „Azi” din orașul Cahul de aproximativ 10 ani, încă de la fondarea acesteia. El a demonstrat, de-a lungul timpului, că ambiția și perseverența reprezintă cheia succesului. Ion a învățat cât a putut tot ce credea că o să-i prindă bine în viață. Deoarece posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă în Cahul erau foarte limitate, Ion a participat la programul de instruire oferit de Centrul SysLab Cahul. Datorită acestei colaborări, tânărul a realizat un proiect de creare a unei mici afaceri, finanțat de PNUD Moldova. E la început de cale, dar are mari speranțe. Afacerea lui Ion va consta în deschiderea unui serviciu de copiere la el în sat, la Burlacu. Primăria îi acordă gratis spațiu și îi asigură cheltuielile de întreținere (căldură, lumină). Iar cheltuielile pentru utilaj vor fi acoperite din grantul oferit de PNUD, plus o mică contribuție a familiei lui Ion.

Tânărul care a depășit barierele sociale

„Ion a demonstrat că poate depăși orice bariere sociale. El este beneficiarul nostru încă de la fondarea asociației și dacă, la început, nu era încrezut în forțele sale, pe parcurs, au participat la diverse instruiri el și familia lui, recâștigând respectul de sine, precum și respectul celor din jur. Este un exemplu de succes”, a menționat Tatiana Seredenco, președinta Asociației Obștești „Azi”.

Din localitatea Burlacu până la Cahul sunt circa 40 de km, dar Ion îi parcurgea în fiecare zi, indiferent dacă ploua sau ningea, doar pentru a participa la cursurile SysLab.

Ion Preoteasă recunoaște că la început îi era foarte greu, dar dorința de a realiza ceva în viață și de a se face util societății a fost mai puternică. „Simt o mare bucurie în suflet că am reușit să obțin bani pentru mica mea afacere. La început a fost dificil, dar am depășit greutățile. Întotdeauna am avut sprijinul moral și financiar al familiei și îi sunt recunoscător și doamnei Tatiana Seredenco, fiindcă m-a încurajat mereu. După încheierea celor nouă clase, pur și simplu, stăteam acasă și dormeam mult… (râde). Dar la un moment dat am înțeles că astfel viața trece în zadar și trebuie să fac ceva pentru a o schimba. Iată-mă acum aici cu acest proiect câștigat și cu noi perspective de viitor”, ne spuse mulțumit Ion.

Oricine poate deveni un învingător

Ion Preoteasa este un exemplu bun, o persoană care a reușit să răzbată în viață. Nu ar fi reușit fără încurajările din partea familiei și a membrilor asociației obștești pe care o frecventa. Din păcate, însă, nu toate persoanele cu dizabilități au tăria de caracter și perseverența lui Ion și renunță la primul eșec atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă.

Bazându-se pe propria experiență, Tatiana Seredenco spune că în general încadrarea socială a persoanelor cu dizabilități este un compartiment mai dificil.

„Mulți angajatori se tem să-i angajeze, considerând că nu vor face față, că nu au spații special amenajate pentru persoane cu dizabilități și nu doresc să se complice. Iar pe de altă parte, și persoanele cu dizabilități se tem să se angajeze, mulțumindu-se cu pensia de invaliditate. Este o abordare ce doar le dăunează”, menționează Tatiana Seredenco.

Ea a adăugat că, chiar dacă omul are o dizabilitate, el poate fi util în primul rând pentru el însuși, pentru familie și chiar pentru comunitate. „Noi încercăm să lucrăm cu aceste persoane, să trecem de la abordarea axată pe milă la cea axată pe drepturi, dar și obligații ale acestor persoane”, a conchis Tatiana Seredenco.

Confesiuni

Mulți tineri cu dizabilități nu au curajul să schimbe lucrurile în bine în viața lor, dar nici societatea nu le vine în ajutor. De exemplu, să aibă un loc de muncă, să-și întemeieze o familie, să trăiască fără complexe. Vă redăm confesiunile câtorva persoane din raionul Cahul.

Radu:

„Eu nu lucrez nicăieri și nici nu am încercat vreodată să îmi caut ceva de lucru, pentru că îndeplinesc anumite lucrări acasă sau în câmp”.

Oleg:

„Într-o zi, auzisem că la punctul medical din sat nu este paznic și că ar fi nevoie de unul, însă când m-am dus să întreb au spus că deja nu le mai trebuie, deși eu știam precis că nimeni nu fusese angajat acolo. Aș vrea foarte mult să îmi găsesc un loc de muncă, pentru că pensia de invaliditate de 1200 de lei și compensația de 120 de lei nu-mi ajung pentru a duce un trai decent”.

Dorina:

„Mie îmi plac foarte mult hainele. Aș vrea să pot lucra undeva, pentru a avea bani pentru haine noi, pentru că ale mele deja sunt vechi…”.

Locuri de muncă inexistente pentru persoanele cu grad de dizabilitate

Și chiar dacă persoanele cu grad de invaliditate ar vrea să lucreze, la Cahul aproape că nu există locuri de muncă pentru acestea. Eugenia Sarsaman, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cahul, a precizat că în evidența agenției există persoane cu dizabilități, dar locuri de muncă pentru acestea sunt foarte greu de găsit.

Pentru anul 2016, în evidența AOFM erau 34 de persoane cu dizabilități, cinci persoane dintre care au beneficiat de măsuri de protecție socială, doi șomeri au fost antrenați în programe de formare profesională, 27 de persoane au participat la seminare pentru a-i ajuta să-și găsească un loc de muncă. Totodată, șefa AOFM Cahul a menționat că multe persoane cu dizabilități se mulțumesc doar cu ajutorul social, pentru că nu sunt motivate de societate să-și găsească un loc de muncă.

Prevederi din Codul Muncii

Conform Legii nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, art.33, punctul 2, nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi decât în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. Totodată, se interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitor la toate aspectele şi formele de încadrare în muncă, inclusiv la condiţiile de recrutare, plasare, angajare şi desfăşurare a activităţii de muncă, la avansarea în carieră, la condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă. În vederea realizării dreptului la muncă, persoanelor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în cadrul întreprinderilor specializate, secţiilor şi sectoarelor specializate, dacă sunt întrunite condiţiile stabilite de lege.

Pentru a asigura integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii trebuie să întreprindă următoarele măsuri specifice:

– adaptarea rezonabilă la locul de muncă;

– proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă, astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

– furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi obţinerea şi menţinerea locului de muncă etc.