Un nou furnizor, noi prețuri. Cât vor plăti cimișlienii pentru un m3 de apă potabilă?

Începând cu data de 1 februarie, locuitorii orașului Cimișlia sunt aprovizionați cu apă potabilă și canalizare de către un singur gestionar, întreprinderea Servicii Publice Cimișlia. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Ora Locală”, difuzată la postul local de radio și televiziune, MediaTV Cimișlia.

Situația dată s-a creat în urma unei decizii a Curții Constituționale aprobate pe seama unui litigiu de acum 9 ani, când primăria a chemat în judecată întreprinderea SRL Făclia, care aproviziona circa 2/3 din populația orașului.

Primarul orașului, Gheorghe Răileanu, a menționat mai multe probleme cu care se confrunta anterior primăria orașului:

„ Nu puteam atrage investiții, investitorii ne întrebau cine este beneficiarul, cum vom implementa proiectele. Era o nevoie acută de a interconecta toate rețelele de aprovizionare cu apă și canalizare din oraș. Ne vom strădui să nu creăm dificultăți pentru populație, pentru ca aceștia să aibă de suferit cel mai puțin”.

Până la momentul în care a fost oferit în gestiune tot sistemul de aprovizionare cu apă în gestiunea întreprinderii Servicii Publice, cetățenii adresează toate întrebările ce țin de achitare, scurgeri domnului Dem.

„Timp de 16 ani, SRL Făclia a prestat servicii calitative cetățenilor orașului. Timp de 9 ani ne-am judecat, . Astăzi, transmitem sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare autorităților publice într-o stare viabilă. Consider că în urma acestor evenimente, vor avea de suferit numai consumatorii, în special, în perioada de tranziție”.

Cetățenii orașului au fost îndemnați să achite facturile pentru luna ianuarie și datoriile față de SRL Făclia, pentru a evita întâlnirea cu colectorii de datorii.

Tudor Țurcanu, Șeful întreprinderii Servicii Publice Cimișlia a venit cu un mesaj către populația orașului:

„Începând cu luna februarie, toți cetățenii sunt aprovizionați cu apă potabilă de către întreprinderea Servicii Publice Cimișlia. Vreau să le aduc la cunoștință cetățenilor că consiliul orășenesc a aprobat noi tarife pentru aprovizionarea cu apă potabilă. Acest pas a fost făcut datorită faptului că cheltuielile pentru captarea și distribuirea apei nu acopereau cheltuielile întreprinderii. Știm cu toții că au crescut tarifele pentru energia electrică, s-au majorat salariile”.

Astfel, în urma majorării prețului pentru aprovizionarea cu apă potabilă, persoanele fizice vor achita 16 lei pentru un metru cub de apă, bugetarii 19 lei iar agenții economici 20 de lei + Taxa pe Valoare Adăugată (TVA). De menționat este faptul că întreprinderea SRL Făclia livra apă potabilă tuturor categoriilor de populație la un preț unic de 10 le pentru un metru cub de apă.

În cadrul discuției a intervenit și consilierul orășenesc Dumitru Untilă, care a menționat că pentru majorarea tarifului nu au votat majoritatea consilierilor locali. Un alt subiect a fost și problema unei țevi de canalizare de la marginea orașului, care, timp de câteva zile a curs în câmp, iar cetățenii vor fi nevoiți să plătească și apa care a curs.

Potrivit edilului, în urma acestei decizii a Curții Constituționale, orașul va putea fi aprovizionat cu apă potabilă dintr-un singur punct, fapt care va reduce cheltuielile pentru aprovizionare cu apă. Totodată, acesta a menționat că se va rezolva și problema cu stația de epurare din oraș, care a prelucrat apele reziduale timp de 2 ani din contul bugetul orășenesc.

Rugat să comenteze situația creată, domnul Dem Vladimir a declarat:

„Conflictul dintre SRL Făclia și Primărie a început încă în 2007, când consilierii „democrați” au încercat să acapareze această întreprindere. Eu consider că noi mai avem pârghii pentru a ne adresa la CEDO, deoarece ne-au fost încălcate multe drepturi. În toată această perioadă am fost discriminat, dacă întreprinderii municipale i se permitea majorarea tarifelor, S.R.L. Făclia era obligată să presteze cu 10 lei apă potabilă. Când am preluat rețelele de aprovizionare cu apă potabilă, am reușit să devenim al patrulea oraș din republică, care presta apă potabilă nu 14 ore în săptămână, ci non-stop, după Chișinău, Bălți și Ungheni.

Ceea ce ține de țeava de canalizare care a curs câteva zile, domnul Dem a ținut să menționeze că este rezultatul lucrărilor efectuate în cadrul proiectului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), unde beneficiar al proiectului a fost primăria orașului Cimișlia.

„Țeava care a fost instalată avea garanție pentru 50 de ani. La nici 4 ani de când a fost dată în exploatare, noi am avut peste 6 rupturi. Ce va fi oare peste vreo 10 ani? Cel mai degrabă că au fost folosite cele mai ieftine materiale, care au fost și necalitative. Țeava trebuie să aibă o rezistență de până la 10 atmosfere, dar ea plesnește la o presiune de 4 atmosfere”.

Totodată, în cadrul discuției au intervenit mai mulți cetățeni care s-au arătat nemulțumiți de majorarea tarifelor și a numărului mare de scurgeri în oraș. De asemenea, autoritățile au abordat și problema cetățenilor care au acces la rețeaua de canalizare și se împotrivesc conectării, împiedicând asfaltarea mai multor străzi din oraș, care este programată, după finisarea conectării populației la rețeaua de canalizare.

