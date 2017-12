SE PREVEDE REPARAŢIA BLOCULUI LOCATIV AVARIAT DE LA CANTEMIR

În cadrul unei vizite de lucru în oraşul Cantemir, vicepremierul Octavian Calmâc, ministru al Economiei şi Infrastructurii, a declarat că Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu autorităţile raionului, prevede reabilitarea blocului de locuit din această localitate, care a fost puternic avariat în rezultatul unei explozii de gaze naturale produse un an şi jumătate în urmă. Demnitarul de la Chişinău a mai precizat că aici urmează a fi construite locuințe de serviciu pentru tinerii specialiști din raion.

Cazul tragic de la 4 mai 2015

În primăvara lui 2015, “Gazeta de Sud” (a se vedea pagina doi a publicaţiei noastre din 8 mai a acelui an) comunica despre o scurgere de gaze la etajul patru al unui bloc locativ cu cinci etaje din strada Trandafirilor a oraşului Cantemir, care a provocat o explozie. În rezultatul acesteia 10 apartamente au fost deteriorate, inclusiv trei dintre ele au fost făcute scrum.

Din păcate, acel caz tragic s-a soldat nu numai cu pierderi materiale considerabile, ci şi cu victime omeneşti: peste câteva zile după deflagraţie, o persoană cu răni grave a murit.

După cele întâmplate, Cabinetul de Miniştri a adoptat o hotărâte prin care au fost alocate şase milioane de lei pentru ca cele 10 familii care au avut de suferit să-şi poată procura alte locuinţe.

Va fi realizat un proiect social

Pe parcursul aflării sale în oraşul Cantemir, viceprim-ministrul Octavian Calmîc, însoţit de președintele raionului, Andrei Ciobanu, a vizitat clădirea avariată. După examinarea situației la faţa locului, ministrul Economiei şi Infrastructurii a cerut de la autoritățile publice locale să-i fie prezentat întregul set de documente și expertize, dar și proiectul de reabilitare a blocului respectiv, în scopul reconstrucției acestuia.

Octavian Calmâc a salutat și a susținut poziția autorităților de la Cantemir, care se referă la următoarele: avându-se în vedere că toate locuințele avariate au trecut în proprietatea Consiliului raional, aici poate fi realizat un proiect social de asigurare, după reparație, cu locuințe de serviciu a tinerilor specialiști din raion.

„Am convenit cu președintele raionului, a spus vicepremierul, să realizăm, împreună, acest proiect. Ne-am propus ca, după reparația celor 10 apartamente, acestea să fie repartizate tinerilor specialiști din raion. Locuința e prima condiție pentru ca un tânăr să își dorească să rămână să lucreze în zona sa natală. În acest scop, ne-am unit forțele, între administrația centrală și locală. Este doar un act de normalitate, pe care trebuie să-l aplicăm, ori de câte ori putem, peste tot în țară”, a specificat Calmâc.

Credit de la Banca de Dezvoltare a Consililui Europei

După cum a comunicat Andrei Ciobanu, administraţia raionului a făcut nişte calcule din care rezultă că pentru realizarea proiectului în cauză sunt necesare aproximativ 4 milioane de lei.

“Proiectul prevede consolidarea pereţilor portanţi, începând cu fundaţia şi terminând cu acoperişul, betonaţi, cu armatură, după toate cerinţele tehnice, a precizat preşedintele raionului Cantemir. În acest scop am căutat și, spre bucuria noastră, am găsit sursele de finanţare, sub formă de credit, graţie unui proiect al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Chiar recent am aflat că demersul nostru a fost acceptat. Evident, vine cu o contribuție, de 46,3 la sută din cheltuieli, și Consiliul raional, sursa respectivă fiind un credit pe 25 de ani, cu o vacanță fiscală de 5 ani”.

Andrei Ciobanu a mai spus că populația salută decizia administraţiei locale, ca, după ce vor fi renovate, apartamentele să fie oferite tinerilor specialişti, care vor veni să lucreze în orașul și raionul Cantemir.

“Cei care sunt din sfera socială, pedagogi, medici vor beneficia de aceste spaţii de locuit, pentru că blocul se află în preajma Gimnaziului “Mihai Eminescu” şi ar fi foarte atractiv ca el să fie repus în circulaţie ca spaţii locuibile, a afirmat preşedintele raionului. Cu atât mai mult cu cât, momentan, orașul și localitățile din raion duc lipsă de lucrători în sfera socială, în special în ocrotirea sănătății și în educație. Avem nevoie de specialiști tineri, cadre calificate, dar pentru aceasta trebuie să le creăm condiții decente de muncă și de viață. Numai asigurându-le condiții bune putem stăvili migrația tinerilor peste hotare, realizarea tuturor proiectelor, planurilor schițate”.