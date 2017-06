Proprietarii site-urilor de ştiri şi interesele pe care le promovează

Începând cu anul 2009, în spaţiul informaţional din Republica Moldova au apărut zeci de portaluri de ştiri care, prin politica lor editorială, sunt afiliate unor grupuri de interese. Cele mai multe par să fie apropiate PD. Adesea, ele joacă rolul de sursă primară pentru publicarea unor articole compromiţătoare despre anumiţi politicieni sau persoane publice care critică guvernarea sau pe liderul formaţiunii democraților, Vlad Plahotniuc. Aceste texte sunt ulterior preluate şi de presa care oficial face parte din trustul media al preşedintelui PD.

Şi socialiştii au propriile portaluri de ştiri, unele fiind chiar recomandate pe site-ul PSRM. Şi unii, şi alții au distribuit în campania pentru alegerile prezidenţiale ştiri care au defavorizat-o pe Maia Sandu, liderul PAS, contracandidata socialistului Igor Dodon în scrutin. Şeful statului este susţinut şi de alte site-uri pro-ruse. Comparativ, portalurile care au o politică editorială echilibrată sau parţial echilibrată, sunt mult mai puţine. Analiza a fost făcută în luna februarie 2017 şi este parte a studiului „Capturarea mass-mediei şi a altor mijloace de comunicare publică în Republica Moldova” realizat de Asociaţia Presei Independente la solicitarea Transparency International-Moldova.

Site-urile administrate de Gabriel Călin şi campaniile împotriva oponenţilor lui Vlad Plahotniuc

Moldova24.info

Multe dintre site-urile afiliate PD au aceiaşi fondatori, iar altele îşi ascund proprietarii şi echipa redacţională. Primul portal apărut în această „familie editorială” este Moldova24.info. Cu o politică editorială pro-guvernare, site-ul s-a făcut remarcat în special prin materialele critice la adresa oponenţilor politici ai lui Vlad Plahotniuc, dar şi prin limbajul dur şi plin de etichete folosit de autori. Pe pagina portalului nu există informaţii despre echipa editorială sau proprietarul site-ului. Potrivit datelor despre domain-ul Moldova24.info, acesta a fost înregistrat încă în septembrie 2013 pe numele Dianei Pungă, tot ea editor general al portalului Today.md. Diana Pungă este soţia jurnalistului Gabriel Călin, iar adresa indicată la înregistrarea domain-ului este de fapt apartamentul lui Călin. Pe site-ul Moldova24.info nu apare numele niciunui reporter, cu excepţia emisiunilor de autor ale lui Gabriel Călin. Portalul este cunoscut şi prin ciclul de emisiuni realizate de Călin, „Observatorul”, care îi au în calitate de protagonişti pe cei mai importanţi critici ai guvernării sau ai lui Vlad Plahotniuc. De obicei, imediat după publicare, emisiunile sunt preluate de o serie întreagă de site-uri afiliate guvernării, dar şi de posturile de televiziune din trustul media deţinut de Vlad Plahotniuc. (OBSERVATOR cu Gabriel Călin // Milioane, Avioane și Imperii (VIDEO), OBSERVATOR // DA, VLAD FILAT VĂ AȘTEAPTĂ LA 7 IUNIE (VIDEO)).

De asemenea, pe portalul Moldova24.info sunt publicate mai multe scurgeri de informaţii. De regulă, este vorba despre detalii din cadrul unor anchete penale care, la fel, vizează oponenţii politici ai guvernării şi ai lui Vlad Plahotniuc. (EXCLUSIV // Citația Procurorilor pentru Ucigașa Ursachi!). Şi aceste ştiri sunt preluate ulterior de alte portaluri din sfera de influenţă a lui Plahotniuc. Portalul Moldova24.info publică şi articole de opinii, care abundă în expresii injurioase, iar la rubrica bloguri se regăsesc texte ale unor bloggeri afiliaţi liderului Partidului Democrat, precum Veaceslav Balacci, Corneliu Gandrabur etc.

Raportul final de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2016, realizat de Asociaţia Presei Independente (API) şi Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), arată că politica editorială a portalului Moldova24.info a fost direcţionată clar spre defavorizarea şi discreditarea candidaţilor Andrei Năstase şi Maia Sandu care au fost prezentaţi aproape de fiecare dată în context negativ, luaţi în derâdere, acuzaţi de minciuni şi trădări. „Textele publicate nu au întrunit criteriile unor materiale jurnalistice obiective, au etichetat protagoniştii, lansând speculaţii sau acuzaţii fără a li se oferi dreptul la replică”, potrivit raportului.

Livenews.md

La nici jumătate de an de la lansarea site-ului Moldova24.info, soţii Diana Pungă şi Gabriel Călin au lansat un nou portal – Livenews.md. Domain-ul portalului a fost înregistrat în februarie 2014 de către Gabriel Călin, iar redactor-şef al site-ului este Diana Pungă. Site-ul nu este actualizat la zi, aici fiind plasate aproape în exclusivitate articole compromiţătoare la adresa criticilor guvernării şi a oponenţilor politici ai lui Vlad Plahotniuc, dar şi articole pozitive care îl vizează pe liderul PD.

De multe ori, articolele plasate pe acest site sunt publicate de regulă în ziua în care apar concomitent pe mai multe site-uri afiliate guvernării. În campania electorală, portalul a publicat câteva ştiri având conţinut negativ la adresa Maiei Sandu, dar şi interceptări telefonice ale convorbirilor lui Andrei Năstase, preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, încercând să inoculeze ideea că acesta ar bănui-o pe Maia Sandu că ar fi proiectul lui Vlad Plahotniuc. Ştirile care promovau această idee au fost preluate de pe portalul Moldova24.info şi au fost publicate în perioada în care Andrei Năstase şi Maia Sandu purtau discuţii în vederea retragerii unuia dintre cei doi din cursa electorală, în favoarea celuilalt. Una dintre ştirile de pe Livenews.md este „Rudele bloggerului DA, Alex Cozer, reţinute pentru trafic de persoane”, de pe 22 februarie 2017. Articolul este preluat de pe site-ul Today.md. Iar cu o zi mai devreme, pe site a fost publicat articolul „Prima crimă a lui Platon – omorul lui Lapteacru!”. Deşi nu este indicată sursa, un articol identic a fost publicat în aceeaşi zi şi pe portalurile Moldova24.info şi Today.md, diferite fiind doar titlurile textelor.

Today.md

Portalul Today.md a fost lansat în toamna anului 2015. Potrivit datelor de pe site-ul Nic.md, domain-ul Today.md a fost creat pe 6 iulie 2015, fiind înregistrat pe numele cetăţeanului român Marius Răzvan Toderescu. Nu am reuşit să identificăm această persoană, în schimb, la adresa la care, potrivit site-ului publicaţiei, se află sediul portalului, str. Miron Costin 13/7, este înregistrată o companie specializată în activităţi ale agenţiilor de ştiri, administrată de Gabriel Călin. General Kapital Media GKM a fost fondată pe 24 septembrie 2015 şi are în calitate de fondatoare o companie off-shore – General Kapital Media Ltd, înregistrată în Marea Britanie pe 31 iulie 2015. Potrivit datelor din registrele publice engleze, off-shore-ul îl are în calitate de asociat unic pe Gabriel Călin, tot el director al portalului de ştiri. Echipa redacţională numără zece persoane. Site-ul este cunoscut în special pentru videourile prezentate drept investigaţii, inclusiv cele din seria „Comisarul”. Şi aceste filme îi au în calitate de protagonişti pe cei mai importanţi critici ai guvernării sau ai lui Vlad Plahotniuc. Imediat după publicare, emisiunile sunt preluate de o serie întreagă de site-uri afiliate guvernării, dar şi de posturile de televiziune din trustul media deţinut de Vlad Plahotniuc.

Spre exemplu, documentarul „VIDEO | KIV – FRA. Cutia neagră” a fost publicat pe site-ul Today.md pe 20 noiembrie 2015 şi imediat a fost preluat de portalul Livenews.md, patru zile mai târziu, filmuleţul a fost preluat de televiziunile Prime TV şi Publika TV din trustul General Media Grup, deţinut de Vlad Plahotniuc, dar şi de alte portaluri precum Digitalpress.info sau Realitatea.md. Iar filmuleţul „Comisarul // Platon. Istoria unui raider (video)”, publicat pe site-ul Today.md pe 9 septembrie 2016, a fost imediat preluat de toate posturile de televiziune din cadrul holdingului General Media Grup: Publika TV, Prime TV, Canal 2, Canal 3, dar şi de mai multe „portaluri-satelit”.

Potrivit Raportului final de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale 2016, realizat de API şi CJI, „portalurile Today.md şi Moldova24.info au mediatizat campania electorală selectiv, iar politica lor editorială a fost orientată spre defavorizarea oponenţilor Partidului Democrat, în special a lui Andrei Năstase şi a Maiei Sandu care au fost reprezentaţi aproape de fiecare dată în context negativ”. „Deseori textele publicate au etichetat protagoniştii, lansând speculaţii sau acuzaţii fără să li se oferi dreptul la replică”, potrivit raportului.

Today.md este singurul din cele trei portaluri administrate de familia Călin pe care unele dintre articole sunt semnate de autori, iar la rubrica „Echipă” sunt menţionate şi numele angajaţilor portalului.

Centrul de Investigații Jurnalistice ”Anticorupție”

Proprietarii site-urilor de ştiri şi interesele pe care le promovează

Centrul de Investigații Jurnalistice ”Anticorupție”