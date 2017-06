Profesorii pensionari, colac de salvare pentru școli

30 mai 2017, Colibaşi. Forfota de pe coridoarele şcolii scade încet-încet în intensitate. Văzuţi cu bilanţul notelor făcut, elevii stau cu gândul doar la vacanţa de vară. La mijlocul zilei, în sălile de clasă găseşti doar profesori. Vacanța acestora va începe ceva mai târziu.

În cabinetul de matematică, am întâlnit-o pe Maria Fabian, care de mai bine de 40 de ani îi familiarizează pe copii cu tainele cifrelor.

„Activez în calitate de pedagog de 40 de ani și aș putea spune că această meserie este una ușoară dacă o iubești cu adevărat”.

Totodată, profesoara face comparații între generații. Ea susține că acum este mai greu să predai, deoarece elevii își cunosc foarte bine drepturile, dar uită totalmente de obligații. Acest lucru, afirmă dânsa, îngreunează atât actul de predare, cât și munca pedagogului de zi cu zi. Nu este exclus că de vină e și vârsta profesoarei. Când era tânără, avea mai multă energie și elevii i se păreau mai cuminți.

S-ar odihni, dacă nu ar fi atâtea nevoi

Maria Fabian recunoaște că, dacă ar avea o pensie mai mare, ar sta acum la odihna binemeritată și ar avea grijă de nepoți. „După 40 de ani de muncă la școală, am ajuns să primesc o pensie de doar 1300 de lei. Sunt bani insuficienți pentru a supraviețui cu prețurile care sunt. Nu am ieșit în concediu nici când aveam doi copii mici, atâția ani am consacrat învățământului și tot degeaba”, spune dezamăgită profesoara.

„Pe de altă parte, nici acasă nu pot sta, fiind obișnuită cu comunicarea și cu activitatea de zi cu zi. Ce pot să vă spun e că o sa activez cât o să mă țină puterile, dar dacă va veni un tânăr specialist, cu noi forțe, atunci mă voi retrage, nu o să stau în calea lui”, a mai spus Maria Fabian.

Salvarea școlii, cadrele didactice ieșite la pensie

La Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Colibași, potrivit Elenei Eremia, director adjunct pentru instruire, activează opt cadre didactice care sunt la pensie.

„Acești profesori sunt o salvare pentru noi. Nu ne ajung cadre didactice, iar în afară de asta, noi prețuim experiența lor și faptul că, datorită lor, avem rezultate foarte frumoase la diferite olimpiade și concursuri. Tineri specialiști avem doar trei, care, probabil, sunt motivați de îndemnizația bănească oferită de stat pentru primii trei ani de activitate. Am mai avut tineri specialiști, dar, din păcate, nu s-au menținut mult aici, fiind nevoiți să plece în străinătate, în căutarea unui viitor mai bun”, a menționat Elena Eremia.

Altă instituție, aceleași probleme

Sofia Melentii este cadru didactic ajutător pentru copiii cu nevoi speciale la gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” din satul Roșu, raionul Cahul, deja de 45 de ani.

„Muncesc în continuare din mai multe motive, unul din ele fiind două fete cu probleme cu vederea, pe care le-am luat din clasa I și cărora le-am promis că voi fi alături de ele până își vor încheia studiile aici. Al doilea motiv este pensia foarte mică. După moartea soțului, am început chiar să lucrez cu o normă și jumătate, iar la final am ieșit la pensie cu 970 de lei. Ce-i drept, au mai majorat-o cu trecerea timpului, dar oricum nu sunt bani suficienți. Pe de altă parte, meseria de pedagog am îndrăgit-o încă din tinerețe și acum nu îmi imaginez să nu mai lucrez. Aproape în fiecare zi, vin prima la școală și plec printre ultimii. M-am învățat să fiu mereu în mișcare. Le spun și fetelor mele: dacă o să stau acasă, eu degrabă mor”, afirmă convinsă Sofia Melentii.

Doamna Sofia, în afară de cele nouă luni ale anului academic, nu poate sta departe de copii nici vara. Aceasta practică, împreună cu ei, activități de voluntariat în cadrul diferitelor tabere de vară.

Zeci de locuri vacante în școlile din raionul Cahul

În raionul Cahul activează, în total, în școli 65 de profesori pensionari, dintre care 25 în mediul urban, iar 45 în cel rural.

Conform datelor oferite, în raionul Cahul, pe lângă doamnele Maria Fabian și Sofia Melentii, mai activează și alți profesori. Potrivit specialiștilor de la Direcția generală de învățământ Cahul, în raion situația e destul de alarmantă la acest capitol. În prezent, numărul locurilor vacante din instituțiile de învățământ a atins numărul de 68.

„Din cauza salariilor mici, tinerii specialiști nu sunt motivați să lucreze în acest domeniu și mulți dintre ei aleg să plece peste hotare, iar cei care mai vin conform repartizărilor, o fac doar pentru indemnizația în valoare de 30 de mii de lei, pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior universitar, și 24 mii de lei pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate, după care renunță”, spune Nina Filip, specialist pentru resurse umane la Direcția generală învățământ Cahul.

