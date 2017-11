Petru Botezatu a lansat cel de-al 6-lea volum de poezii

Petru Botezatu s-a declarat „bolnav de cuvinte” încă din copilărie. Această „maladie” i-a adus în palmaresul său șase volume de poezii până în acest moment, dar şirul acestora va continua din spusele tânărului poet.

„Am scos acest volum de versuri la editura „Timpul” din Iaşi. Acesta apare cu o întârziere de aproximativ doi ani din cauza unor schimbări inclusiv de domiciliu care au avut loc în viaţa mea. Sper că am reuşit să transmit că schimbările au fost doar de natură fizică, nu şi spirituală, pentru că prin ceea ce simt şi prin ceea ce scriu rămân totdeauna în această zonă a patriotismului. Aveam o dilemă atunci când am alcătuit acest volum de versuri, pentru că fiecare poezie avea sub ea scris locul în care a fost compusă şi, dacă aş fi lăsat acest lucru, aţi fi văzut că o jumătate din aceste poezii au fost scrise aici, o altă jumătate – după ce am plecat. Am hotărât până la urmă să nu fac acest lucru, pentru că poezia nu are domiciliu şi poţi să te afli undeva foarte departe din punct de vedere geografic, dar să fii în acelaşi timp acasă prin trăire, prin scris”, a spus Petru Botezatu, autorul volumului de poezii.

Galina Furdui, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, critic literar, a vorbit despre cum a început Petru Botezatu să meargă pe calea cuvântului şi al poeziei.

„Îmi amintesc cum profesorul Nelu Vicol a venit cu Petru, care era student pe atunci, cu un manuscris la Radio Moldova. Acesta s-a bucurat magistral de o opinie bine argumentată din partea celor care l-au citit. Trec anii şi vine şi cel de-al doilea manuscris. Petru treptat a urcat treptele poeziei, doar că la cartea a treia el a sărit peste vreo trei – patru trepte, volumul fiind apreciat la cea mai înaltă valoare de către public, dar şi de oameni de cultură atât de la noi, cât şi de peste Prut. Răsfoind noul volum de poezii al lui Petru Botezatu, pot spune că poetul a mai sărit peste alte câteva trepte. Ce avem aici este poezie superioară şi din perspectivă ideatică şi din perspectiva realizării poetice”, a menţionat Galina Furdui.

„Petru e bolnav de cuvinte de prin clasa a doua. Ţin minte anii studenţiei când ambii încercam să ne lansăm primele cărţi, ţin minte emoţiile pe care le trăiam. Şi ştiu cu siguranţă că fizic acum Petru e cu noi, dar cu gândurile e deja la următoarea carte pe care o va lansa”, a conchis Nicolae Dandiş, primarul oraşului Cahul, care este şi bun prieten cu Petru Botezatu.

Petru Botezatu s-a născut la 26 decembrie 1984 în satul Andruşul de Sus, raionul Cahul.