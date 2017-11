Noi cazuri de pestă porcină, înregistrate în două raioane din sudul țării

Noi cazuri de pestă porcină africană se presupune că ar putea fi înregistrate în pe teritoriul a două raioane din sudul țării. Este vorba despre Cimişlia, Cahul şi Orhei. Rezultatele preliminare ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) au arătat prezenţa virusului la un mistreţ vânat. Mostre de carne au fost expediate la un laborator din Madrid, iar rezultatele urmează a fi făcute publice astăzi, anunță canal2.

Vânătorii din Cimişlia spun că, acum două sătămâni, au împuşcat un mistreţ de 150 de kilograme, într-o pădure din satul Zloţi. După ce au împărţit vânatul, o parte din carne au dus-o la laboratorul ANSA, pentru analize, aşa cum prevede regulamentul.

„După ce s-a vânat, am chemat un angajat al serviciului veterinar care să ia probe, conform regulamentului noi suntem obligaţi să chemăm serviciile sanitare ca să vină să ia probe, să ştim care e situaţia la animalele din pădure pe care le gestionăm”, a spus şeful ocolului silvic din satul Zloţi, Valentin Munteanu.

„După vânătoare, porcul a fost împărțit între vânători. Seara, ca întotdeauna așa e obiceiul lor, se adună, au făcut o friptură, au împărțit carnea după cum au socotit de cuviință și au plecat toți pe la casele lor”, a povestit vicepreședintele Consiliului Raional Cimișlia, Iurie Răilean.

Analizele de laborator au arătat că mistreţul împuşcat ar fi afectat de pestă porcină.

„Tot ce este prevăzut de lege, am întreprins sută la sută. Am colectat probe, am făcut dezinfecție și am întreprins măsurile pentru asigurarea normelor sanitare”, a menţionat șeful Direcției Siguranța Alimentelor Cimișlia, Eugeniu Tristan.

Pădurarii verifică acum fâşiile forestiere, pentru a se convinge că acolo nu sunt mistreţi morţi, care ar putea răspândi boala. Conducerea raionului spune că situaţia este destul de complicată.

„Noi la moment nu suntem pregătiți financiar, în buget nu avem preconizați bani pentru a înlătura acest virus. Este o situație critică”, a declarat vicepreședintele Consiliului Raional Cimișlia, Iurie Răilean.

Reprezentanţii Moldsilva susţin că o soluţie pentru a opri răspândirea focarului, ar fi ca toţi mistreţii să fie împuşcaţi.

„La noi la moment este total interzis, de aceea este foarte greu să venim cu nişte soluţii. Este nevoie de o soluţie de comun acord cu toate structurile abilitate. Anume depopularea şi vânatul pe tot parcursul anului, aceasta este o măsură care se aplică în toate ţările europene”, a afirmat consultantul Agenţia Moldsilva, Victoria Covali.

Iar specialiştii de la ANSA spun că, dacă rezultatele analizelor aşteptate din Madrid, vor confirma pesta porcină, economia ţării va avea grav de suferit.

„Importatorii sunt tot timpul interesaţi ca aceste produse să nu vină din zonele unde au fost înregistrate focare de pestă porcină. De aceea va trebui maximal să întreprindem măsuri pentru izolarea acestor focare”, a spus directorul ANSA, Gheorghe Gaberi.

Datele recensământului arată că pe teritoriul Moldovei sunt aproximativ 4500 de mistreţi. La începutul lunii noiembrie, un focar de pestă porcină a fost înregistrat în satul Palanca, raionul Ştefan Vodă.

În localitate s-a instituit carantină, iar la intrare şi ieşire din sat au fost instalate filtre sanitare.