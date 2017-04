Luna aprilie a început cu o competiție Off  Road la Cimișlia

Primul weekend a lunii aprilie a umplut atmosfera din raionul Cimișlia cu multiple sunete de motoare puternice a peste 20 de automobile neobișnuite. Desfășurarea etapei a doua a Campionatului Național de Off Road la Cimișlia a adunat sute de curioși care au făcut cunoștință îndeaproape cu automobilele care au înfruntat cele mai accidentate și impracticabile locuri din raionul Cimișlia.

Prima zi a competiției i-a întrunit în centrul orașului pe iubitorii de curse din întreaga țară, pentru a răspunde provocării și pentru a-și demonstra abilitățile de a conduce pe terenuri accidentate și cu multe obstacole. După deschiderea oficială a campionatului, piloții și membrii echipelor au primit harta traseului și au pornit la drum.

Cei peste 100 de kilometri destinați etapei de Off Road – GPS Navigare, a pus la grea încercare mai multe echipaje, care au avut nevoie de ajutorul colegilor, dar și a unui tractor, care i-a ajutat să iasă din apele râului Cogâlnic.

Spre finalul primei zile ale competiției, mai multe echipaje au părăsit competiția din cauza defecțiunilor tehnice care au apărut de-a lungul traseului. Pilotul echipajului cu numărul 811, Leonid Cazacov a fost eliminat din prima etapă a cursei deoarece nu a îndeplinit una din cerințele obligatorii ale etapei, de a efectua o fotografie cu mâinile lipite concomitent de unul din punctele de control și automobil.

Cea de-a doua zi a competiției s-a dovedit a fi mult spectaculoasă. Etapa de Trial, desfășurată în apropierea lacului Japari din Cimișlia, a adunat sute de spectatori care au împânzit tot traseul, pentru a viziona cele mai interesante momente ale cursei.

Primele care au ieșit pe traseu, au fost mașinile din categoria „Standart”, care au avut de parcurs un traseu puțin mai ușor, comparativ cu celelalte categorii de automobile. În pofida traseului dificil și necunoscut, participanții au demonstrat că au abilități de a face față obstacolelor.

Unul dintre spectatorii competiției inedite la Cimișlia, este și tânărul Gheorghe Putină:

„Această competiției este foarte interesantă, datorită traseului foarte dificil, care nu am crezut niciodată că poate fi parcurs cu automobilul. Cineva conduce atent și păstrează mașinile iar alții vor să câștige în timp, fapt care mă bucură, deoarece se primește un show foarte frumos. Din păcate, nu este posibil să vedem întreg traseul din cauza copacilor mulți. Astfel, savurăm momente frumoase pe anumite sectoare, care ni se par mai dificile”.

După ce echipajele au înfruntat primul traseu, a venit rândul clasei „Open”, care presupune un traseu mai dificil și mai spectaculos. Automobilele participanților la competiție au fost pregătite minuțios de echipele a 4 cluburi specializate care au participat la competiție. Este vorba despre „PICKUP 4X4″, „TERRA VALAHIA”, „GARAGE 4X4″ și „JTC 4X4 MOLDOVA” precum și mai mulți automobiliști amatori.

Primul echipaj care a ieșit pe traseu a fost cel al automobilului Suzuki Grand Vitara, compus din pilotul Sergiu Prida și copilotul Petru Țîmbală. După câteva minute de parcurgere a traseului, mașina a întâmpinat dificultăți pe un segment nisipos din panta dealului. Numeroasele încercări ale echipajului s-au soldat cu succes iar automobilul a ajuns cu bine la finiș.

De mai puțin noroc a avut parte automobilul lui Andrian Bodarău. Acesta a lovit puternic osia frontală al Jeep-ului de model Cherokee, exact în locul unde anterior a întâlnit dificultăți echipajul automobilului Suzuki, cu numărul 008.

O asemenea defecțiune l-a sortit pe echipajul de peste Prut să nu mai traverseze linia de finiș, fiind nevoie de intervenția camarazilor pentru a-l tracta în afara traseului.

Celelalte două echipaje din aceeași categorie au trecut mai ușor peste obstacolele de pe traseu, dar și de gropile adânci în nisip, lăsate de automobilul din județul Călărași, cu numărul 040.

Atât automobilul de model UAZ, condus de Alexandru Negură cât și SUV-ul Toyota Land Cruiser, condus de Ruslan Frumusachi, au traversat cu ușurință traseul, fără a întâmpina mari obstacole.

Un adevărat show a fost dat de cele trei vehicule din categoria „Extreme”, care au prezentat spre deliciul publicului, adevărata forță a vehiculelor dar și capacitatea de a traversa practic orice tip de teren accidentat sau inpracticabil. În pofida a mai multe pante abrupte, a vizibilității minime pe aproape tot traseul dar și râpelor cimișliene adânci, piloții Ghenadie Bacalîm, Sergiu Vozianu și Ghimp Nicolae au ajuns cu brio la linia de finiș.

Ghenadie Bacalîm, partcipant al cursei la proba Trial, ne-a împărtășit câteva impresii după două zile de competiție:

„Cel mai mult m-au impresionat oamenii și autoritățile din Cimișlia, care s-au concentrat la maxim pentru a organiza o asemenea competiție. Dacă nu avem defecțiuni grave, o săptămână este suficientă pentru pregătirea automobilului pentru competiție. Suntem membri a unui club sportiv și ne ajutăm la nevoie, pentru că altcineva nu are cine și pentru că noi iubim astfel de drumuri, sau, mai bine zis – terenurile unde nu există drumuri. Am obținut locul II în cadrul etapelor de GPS navigare și Trial în cadrul celei de-a II-a etape a Campionatului Național de Off Road, desfășurat la Cimișlia. Cred că am reușit să obțin acest succes datorită lui Dumnezeu, a măiestriei și a efortului pe care l-am depus”

Totodată, pilotul a rămas cu o impresie de neuitat, după ce a străbătut tot raionul cu automobilul, subliniind frumusețea meleagurilor cimișliene.

După încheierea curselor, mai mulți doritori, printre care și președintele raionului, au avut ocazia să parcurgă traseul participanților la proba „Extreme”, în calitate de copiloți.

„Mă aflu sub profunde impresii după ce am făcut tură în calitate de copilot pe traseul creat în preajma lacului Japari. Vreau să îndemn cimișlienii care doresc să participe la etapa din următorul an a Campionatului Național de Off Road, să-și pregătească mașinile și să nu ezite să participe la competiție. Sper că în Republica Moldova va începe o tranziție de la greutăți și pesimism, la îndeletniciri și hobby-uri care să ne aducă plăcere și satisfacție. Am trăit impresii diferite, când urci în deal nu vezi altceva decât cerul, iar în clipa în care începi să vii la vale, ai senzația că zbori. Dorim să transformăm acest campionat într-o tradiție frumoasă pentru raionul Cimișlia deaorece avem mulți piloți buni care nu au reușit să-și pregătească pe deplin automobilele pentru acestă ediție. Este un sport foarte frumos și interactiv, care, sper că va fi îndrăgit și de tinerele generații”,a declarat Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia.

O altă persoană care a simțit ce înseamnă să fii copilot, este Dumitru Munteanu, reprezentantul guvernului în raionul Cimișlia. Acesta ne-a relatat câteva impresii după ce a efectuat o tură pe traseul din preajma orașului:

„Am trăit niște emoții de nedescris, traseul este foarte complicat și interesant. Se vede că băieții au tărie de caracter și multă adrenalină în sânge. Mă bucur că s-a reușit o organizae atât de bună a campionatului de Off Road anume la Cimișlia, deoarece cimișlienii au nevoie și merită astfel de momente frumoase”.

Nicolae Ghimp, deținătorul locului I la clasa „Extreme” a menționat:

„Traseul a fost destul de dificil, în primul tur al competiției de astăzi am avut parte de o mică defecțiune, însă, mașina a făcut față provocărilor și m-a ajutat să obțin cel mai bun rezultat”.

În cadrul decernării solemne a premiilor pentru etapa GPS Navigare la categoria „Standart”, pilotul Alexandru Nemeț și copilotul Ion Iancovschii s-au pziționat pe poziția a III-a. Poziția secundă a fost cucerită de echipajul format de Vitalie Rusu și Eugen Coiman, iar poziția cu numărul I a fost cucerită de pilotul Vladimir Ursu și copilotul Andrei Musteață. Aceștia sunt și deținătorii titulului de campioni ai României, la aceeași probă.

Locul I la categoria „Open”, în cadrul aceleași etape a fost cucerit de pilotul Andrian Bodărău și copilotul Adrian Țurcan.Titlul de campion la categoria „Extreme” i-a revenit echipajului format din Nicolae Ghimp și Tudor Ciorbă.

Locul III în cadrul etapei Trial, categoria „Standart„ a fost cucerit de pilotul Vladimir Ursu și copilotul Andrei Musteață. Poziția secundă a fost cucerită de pilotul Alexandru Belîi și Leonid Cazacov iar poziția cu numărul I a fost cucerită de pilotul Vitalie Rusuș copilotul Eugen Coiman.

Locul I la categoria „Open”, în cadrul aceleași etape a fost cucerit de pilotul Ruslan Frumusachi și copilotul Nicolae Stici. Titlul de campion la categoria „Extreme” i-a revenit echipajului format de Nicolae Ghimp și Tudor Ciorbă.

Cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Off Road, desfășurat la Cimișlia, a fost organizat de Comisia Națională de Off Road din Repubica Moldova cu suportul financiar al omului de afaceri Cornleiu Comerzan, director AutoLand, precum și a Consiliului Raional Cimișlia și a Primăriei Cimișlia.

Daniel Aramă