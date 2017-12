Locuințe sociale cu probleme

La Sângerei, o parte din blocul cu apartamente sociale e construit pe terenul unei cetățean, aflat la muncă peste hotare. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor. La Hâncești în unele blocuri lucrările de construcție nu au fost de calitate, iar la Leova nu prea există solicitanți. Unele au ajuns pustii și delăsate, în jurul unor astfel de locuințe au crescut buruieni de peste un metru.

Republica Moldova trebuie să întoarcă credite de aproape 20 de milioane de euro Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE). Țara noastră a împrumutat această sumă de bani pentru a construi, până în 2018, aproape o mie de apartamente sociale în mai multe localități.

Proiectul a demarat în 2007, atunci când a fost semnat primul Acord-cadru de împrumut între Republica Moldova și BCE. Astfel, în 2011, la sfârșitul primei faze, în cele patru blocuri sociale construite: două în orașele Chișinău, și câte un bloc la Criuleni și Glodeni, s-au mutat cu traiul 581 persoane.

La doi ani de la finalizarea primei etape a proiectului, a demarat cea de-a doua etapă. Alte blocuri sociale au fost inițiate în orașele Sângerei, Briceni, Călărași, Leova, Hâncești, Ialoveni și Soroca. Pentru a doua fază, Moldova a mai luat un credit de la BCE. De această dată, împrumutul a constituit 13,4 milioane de euro, sau 65% din valoarea totală a proiectului. Ulterior, în proiect au fost incluse și centrele raionale Nisporeni și Rezina, unde locuințele sociale sunt în proces de construcție. De supravegherea implementării proiectului este responsabilă o entitate din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Raionul Sângerei

Construcția blocului social în orașul Sângerei a început în noiembrie 2013. La evenimentul de punere a pietrei de temelie a participat și premierul de atunci, Vlad Filat, care, îmbrăcat în salopetă, a făcut poze turnând mortar alături de colegul său de partid Gheorghe Meaun, pe atunci președinte al raionului. La inaugurarea blocului, în 2015, niciunul dintre aceștia nu a participat, pentru că Vlad Filat se afla în arest în dosarul furtului miliardului, iar Meaun a fost reținut cu o lună înainte de inaugurare de către ofițerii CNA, fiind cercetat pentru fapte de corupție.

De fapt, temelia clădirii a fost pusă încă în anii ‘80. „Aceasta trebuia să fie pentru polițiști. Dar în anii ‘90 lucrările au fost stopate. Între timp, blocul a fost vandalizat”, își amintește Ivan Cebotari, vicepreşedinte al raionului Sângerei pe probleme economice şi agricultură. „Când a apărut posibilitatea de a construi un bloc social, ne-am gândit ca acesta ar fi potrivit și ca locație, și pentru că existau pereții, putând astfel să economisim niște bani”, a adăugat Cebotari.

Blocul cu cinci niveluri a fost dat în folosință pe 27 mai 2015. Astăzi, aici locuiesc 34 de familii, un apartament fiind lăsat pentru a găzdui delegațiile care vizitează raionul Sângerei. Bugetul total al proiectului este de 827.000 de euro , din care peste jumătate de milion de euro au fost luați cu împrumut, cu termen de grație de 5 ani. Firma care a câștigat licitația și a efectuat lucrările de construcție, pentru suma de 11,6 milioane de lei, este Anagrama Grup SRL, firma Annei Gramma.

În 2008, prin decretul fostului președinte Vladimir Voronin, Gramma a primit ordinul “Gloria Muncii”, “pentru muncă prodigioasă în domeniul construcţiilor şi contribuţie la edificarea blocului de studii al Universităţii de Stat din Comrat”.

Bloc social, construit pe un teren privat

Deoarece primăria nu avea resurse financiare pentru a participa în proiect, s-a decis ca blocul și terenul aferent să fie transmis la balanța Consiliului Raional Sângerei. Imobilul nu a fost, însă, înregistrat și la Cadastru fiindcă a apărut o problemă.

Asta deoarece un locuitor al raionului Sângerei a sesizat autoritățile că pe lotul său din strada Independenței 75, cumpărat în anul 2007, este o parte din drumul de acces spre bloc și terenul de joacă al blocului social și el nu-și poate construi aici casă. Anatolie Cibotaru, proprietarul terenului, ne-a spus că muncește în Italia și revine foarte rar la baștină. „Mă gândeam că într-o zi ne vom întoarce la baștină și ne vom construi aici o casă”, susține proprietarul terenului.

Potrivit juristului Primăriei oraşului Sângerei, Galina Afanasiev, instituţia nu are nicio responsabilitate în acest caz, iar vinovaţi pentru această situaţie ar fi reprezentanţii Consiliului Raional.

„Noi am convenit cu avocatul [lui Cibotaru] să facem o tranzacție de împăcare pentru a face schimb de terenuri. La Consiliu s-a decis să se facă schimbul, dar Cancelaria de Stat ne-a sesizat și a solicitat abrogarea care se face deja prin instanța de judecată. Instanța de judecată încă nu a finalizat examinarea cauzei. Cum o să fie decizia judecății, așa o să procedăm”, a menționat jurista, dând vina pe Consiliul Raional pentru eroarea comisă. „Trebuiau să verifice bine documentele și să înainteze un demers către persoana respectivă chiar la început”, adugă Afanasiev.

Consiliul Raional își recunoaște culpa, dar susține că și Primăria își are partea sa de vină. „La început, era ideea ca blocul să fie construit și locuințele repartizate de primăria Sângerei. Pe urmă, noi am fost anunțați că Primăria nu dispune de bani ca să răscumpere creditul și să construiască blocul și am decis să participăm la proiectul dat. Conform legii, am cerut planul urbanistic al raionului Sângerei și am primit autorizație de la Primărie de a construi. Nu înțeleg cum s-a dat autorizația de a construi casa pe acel teren”, a menționat Ivan Cibotari, vicepreședintele raionului.

Hâncești: locuințe sociale în 15 localități

În raionul Hâncești, în cadrul fazei a doua a proiectului finanţat de BCE, au fost construite 56 de locuințe în 15 localități. Lucrările de construcție se ridică la 25 milioane de lei și au fost efectuate de cinci firme, care au încasat între 4-5 milioane de lei fiecare. Printre acestea, se regăsește și firma controlată de fostul șef al Agenției Eficiență Energetică (AEE), Mihail Stratan – Sarco-Service SRL. Până în 2011, atunci când a devenit directorul AEE, Stratan a fost directorul companiei, chiar dacă din 2009 își vinde cota sa parte din companie. Licitația a fost câștigată în anul 2014, când Stratan era încă în funcție la AEE. Revine însă în companie în iunie 2016, prin firma sa Omni-Invest SRL care devine unic acționar.

Sarco-Service SRL a mai câștigat alte două licitații publice, în valoare totală de peste 80 milioane de lei, pentru construcția locuințelor sociale la Soroca și Nisporeni.

În 2013-2014, Stratan a intrat în vizorul Comisiei Naționale de Integritate (CNI), care a constat un conflict de interese atunci când una dintre firmele sale – Esco-Voltaj SRL – a câștigat o licitație publică de achiziționare a echipamentului pentru audit energetic în valoare de 44 milioane de euro. La acea licitație publică a participat și Sarco-Service SRL.

Stratan a cerut în instanță anularea actului de constatare al CNI, cerând despăgubiri morale de 1 leu, însă judecătoria Râșcani a respins cererea de judecată. Cazul său a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție, care însă nu a admis recursul.

La Sărata Galbenă, a fost reconstruit centrul de sănătate cu două etaje, fiind amenajate patru apartamente, suprafața medie a unui apartament fiind de 64 m.p.. Beneficiarii achită o chirie lunară de 449 de lei. Fiecare locatar are intrare separată și câte o mică parcelă de pământ. Aici, toate apartamentele sunt ocupate. Mariana Pasat și Rodica Bordea sunt profesoare. Ambele sunt mulțumite că au primit locuințe sociale, căci astfel au putut rămâne să lucreze în această localitate. „O problemă pe care am observat-o mai târziu a fost faptul că podeaua nu e dreaptă, în unele locuri fiind o înclinație de până la 1,5 cm. Iar când plouă, prin geamuri apa pătrunde înăuntru”, ne-a mărturisit Mariana Pasat.

La Mingir, sunt patru locuințe sociale cu o plată lunară a chiriei de 516 lei. Doar un apartament este ocupat. La Pervomaiscoe, sunt trei apartamente sociale, chiria constituie 418 lei. Încă nu sunt solicitări pentru ocuparea spațiului.

La Cărpineni, este un bloc cu patru apartamente, chiria constituie 449 de lei. Toate sunt ocupate. Locatarii de aici sunt medici, pedagogi sau polițiști. În raionul Hâncești, în Regulamentul cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor, în afară de angajații din sănătate, educație și protecție socială, sunt incluși cu drept de a obține locuințe sociale și angajații din ordinea publică, în paranteză fiind menționați polițiștii.

Alexandru Baxan, angajat al spitalului, a fost primul locatar în casa socială din Cărpineni, deoarece făcea zilnic naveta Chișinău-Cărpineni. Împreună cu familia locuiește aici de aproape trei ani. Spune că e bucuros că nu mai face naveta, că spitalul e la câteva minute de mers pe jos și poate ușor să ajungă atunci când este chemat la urgențe.

Deși apartamentul e cu trei camere, pe timp de iarnă, familia Baxan încălzește doar dormitorul, bucătăria și baia. Blocul nu este branșat la gaze naturale și singura sursă de încălzire sunt radiatoarele electrice, care consumă prea multă energie ca să-și permită să încălzească tot apartamentul.

La Hâncești, au fost amenajate patru apartamente sociale în fosta clădire a Centrului de Sănătate Publică. Chiria constituie 353 de lei. Toate apartamentele sunt ocupate de lucrători medicali și profesori. Locatarii se plâng că, de fiecare dată când bate vântul un pic mai tare, rămân fără curent electric. Iar familiile de la etajul doi spun că acoperișul e defect și când plouă le curge apa în casă. Ana Vivdici e profesoară și locuiește aici de 2015.

„Când ne-am mutat, deși apartamentul era nou, am fost nevoiți să schimbăm laminatul, fiindcă era umflat. Iar doar la șase luni de trai aici, a trebuit să schimbăm toate robinetele, pentru că se defectaseră. O altă neplăcere e că suntem nevoiți să achităm curentul electric la tariful calculat pentru agenții economici. Am fost la prestatorul de servicii să încheiem contract direct, dar ni s-a spus că mai întâi trebuie să facem asociație”, a afirmat Ana Vivdici.

În localitatea Nemțeni a fost reconstruit fostul centru de sănătate și amenajate trei apartamente, suprafața unuia fiind în medie de 96 de metri pătrați. Plata lunară a chiriei constituie 468 de lei. „Acestea încă nu au fost date în folosință. Mai este puțin de lucru”, susține Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hâncești. „Și nici nu e mare grabă, căci până în prezent nu a fost depusă nicio cerere”, adaugă ea.

În satul Obileni, a fost reconstruit fostul oficiu al medicilor de familie și au fost create aici două apartamente, suprafața medie a unuia fiind de circa 83 m.p.. Plata lunară a chiriei este de 610 lei. La Bujor, este un bloc cu șase apartamente, tot în locul fostului centru de sănătate. Plata lunară a chiriei constituie 360 de lei. Deocamdată, sunt doar două solicitări pentru locuințe sociale.

La Lăpușna, sunt trei apartamente sociale, reconstruite în locul băii publice. Chiar dacă chiria lunară aici constituie 722 de lei, toate apartamentele sunt ocupate. La Crasnoarmeiscoe, sunt patru apartamente, cu o plată lunară de 473 de lei, dar nu există nicio solicitare.

Nu există solicitări nici pentru cele trei locuințe sociale de la Leușeni, unde chiria lunară constituie 594 de lei. Sunt pustii și cele două apartamente din Pașcani și nici cele două locuințe din Cățăleni, cândva grădiniță, nu au locatari. La Sofia este ocupat doar un apartament din 4. Dar cum să fie doritori, dacă acestea nu sunt branșate la apă? Arhitectul-șef al raionului susține că era obligația primăriei să le branșeze, însă primarul susține că nu reușește din anumite motive tehnice.

La Logănești sunt ocupate toate cele opt apartamente. Profesoara Ana Pleșcan locuiește aici de doi ani. Ea susține că în unele locuri, a căzut teracota, iar în pereți au apărut fisuri, atât în exterior, cât și interior.

Elena Moraru, arhitect-șef, ne-a spus că în cadrul Consiliului Raional Leova există o comisie unde se pot adresa locatarii ce au sesizat anumite probleme de ordin tehnic. Aceasta se deplasează la fața locului pentru a constata faptul dat și, în caz de necesitate, solicită antreprenorului să înlăture defectele, în baza contractului privind termenul de garanție.

Moraru susține că locuințele sociale pentru raionul Hâncești a fost un proiect foarte complicat, din motiv că acestea au fost amplasate în 15 localități și a fost dificil chiar de la început cu organizarea licitației și monitorizarea firmelor.

Leova

În raionul Leova au fost construite patru blocuri cu 92 de apartamente. Acum, aici au loc ultimele lucrări de finisare. Autoritățile locale susțin că acestea vor fi date în folosință până la sfârșitul anului. Licitația pentru executarea lucrărilor de construcție a celor 94 de apartamente, în sumă de 42 de milioane de lei, a fost câștigată de Glorinal Imobil SRL și Glorinal SRL din Chișinău, potrivit informației furnizate redacției de către Consiliul raional Leova.

Constructorii spun că le-a fost foarte greu la început, fiindcă cele patru blocuri erau părăsite de ani buni și construcția care avea ridicate doar pereții era în stare avansată de degradare. Prima destinație a acestor edificii a fost o maternitate. Dar, în timpul crizei din perioada sovietică, acestea au fost înghețate.

„Două blocuri aveau pereții ridicați, iar la celelalte două, zidurile erau înălțate doar pe jumătate. Am făcut reconstrucția așa cum se cuvine ca oamenii să locuiască în siguranță”, a spus șeful de șantier, Oleg Onofrei.

Ion Gudumac, președintele raionului Leova, susține că selectarea beneficiarilor este foarte strictă și că se face în baza unui regulament.

„Este format un grup de lucru care examinează minuțios dosarele potențialilor beneficiari și așteptăm și alte cereri. Avem mai puține dosare decât apartamente. Dar asta nu înseamnă că primul venit va fi și primul servit. Vor trece doar persoanele care corespund cerințelor regulamentului. Vom veni către consiliul raional cu propuneri de modificări ca să lărgim aria celor care vor avea dreptul să obțină locuință socială”, a declarat Ion Gudumac.

Natalia Lupan, Natalia Rotari