Primul caz a fost înregistrat la începutul lunii iulie, iar ultimul, chiar ieri. Jumătate dintre copii au fost deja externați, pe când restul încă se află internați la secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Cantemir.

„Copiii se tratează conform indicațiilor medicului infecționist. Am făcut dezinfecție în grădiniță, gimnaziu și în casele copiilor infectați. Acum facem vaccinarea împotriva hepatitei A copiilor din gimnaziu. Întâi am vaccinat 100 de copii de la grădiniță și 150 de la gimnaziu. Am făcut investigații și nu am depistat infecția prin ape, fântâni, etc. Respectiv, calea de transmitere este în mod habitual, adică prin intermediul mâinilor murdare sau a contactului cu diverse obiecte din mediu ambiant”, a declarat pentru Sănătate INFO Dumitru Vrabie, medicul-șef al Centrului de Sănătate Publică din raionul Cantemir.

Copiii au acuzat simptome de vomă, diaree și îngălbenire a pielii. „Am făcut câteva ore informative în diverse colective, la grădiniță și gimnaziu. Am chemat părinții și le-am oferit și pliante ca să știe cum să se protejeze de această boală. Pe lângă aceasta, am dezinfectat casele unde locuiesc copiii și instituțiile de învățământ”, a adăugat specialistul.

Am întrebat-o pe directoarea grădiniței dacă din cauza hepatitei A numărul copiilor care nu frecventează grădinița a scăzut. „Cazurile au fost depistate cu puțin timp înainte ca în instituție să se facă reparație anuală. Am făcut dezinfecție și ne-am redeschis. Un pic frecvența a scăzut, dar în rest e bine. Am observat că focarul este dintr-o anumită regiune a satului”, a menționat Zinovia Darii, directoarea grădiniței din satul Baimaclia.

De asemenea, în aceeași perioadă a verii, în satul Cioara, raionul Hâncești s-au mai infectat cu hepatita A 5 copii și un adult. Aceștia, de asemenea, au fost spitalizați și tratați. Cazurile au devenit răsunătoare însă după ce un internaut a postat pe Facebook că acești copii s-ar fi tratat de fapt cu păduchi.

Vorbim de leacul care constă dintr-o linguriță de miere și păduchi vii luați de la porc, care ar mânca microbii de boală, un remediu pe care îl administrau strămoșii noștri în probleme hepatice.

Hepatita virală A este o maladie contagioasă care afectează oamenii, fiind provocată de virusul hepatitei A. Acesta afectează ficatul și se manifestă prin intoxicații de scurtă durată, dereglări ale tractului digestiv, în special a funcției ficatului, cu/sau fără icter, restabilirea rapidă a funcției hepatice și pronostic favorabil, spun specialiștii.

Specialiștii mai spun că Hepatita virală A se transmite preponderent pe cale fecal-orală, și în mod direct, prin intermediul mâinilor murdare sau indirect, prin intermediul diferitor obiecte din mediul ambiant sau consumul de apă și alimente contaminate.

Simptomele hepatitei virale A sunt: slăbiciune generală, cefalee, scăderea apetitului, grețuri, vome, dureri abdominale și alte tulburări digestive (diaree, constipație). Deseori, debutul este asemănător unei intoxicații alimentare sau viroze respiratorii.

Hepatita virală A poate fi evitată, dacă vă spălați minuțios pe mâini, cu apă și săpun, întotdeauna după toaletă și înainte de masă; dacă consumați doar apă potabilă de calitate; spălați fructele și legumele înainte de consum; evitați contactul cu persoanele bolnave; igienizați locuința.