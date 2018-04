Drumul deșeurilor din Cahul

Managementul deșeurilor din municipiul Cahul este asigurat de către Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunal–Locativă”. Despre cum se colectează acestea și unde ajung am discutat cu șeful întreprinderii, Iurie Arnaut.

Ziua de muncă a muncitorilor întreprinderii începe de la 5 dimineața, când aceștia procedează la colectarea deșeurilor cu cele șase unități de transport din cele 66 de platforme existente, care sunt asigurate cu 350 de containere .

„Zilnic, aceste șase mașini efectuează câte 2-3 curse pentru a lăsa orașul curat. Depozitul de deșeuri se află la 12 kilometri de oraș, în apropiere de satul Lebedenco din raionul Cahul. Acesta are o suprafață de circa șapte hectare. În afară de străzile orașului, deservim și sectorul particular. La ora actuală avem încheiate circa 3000 de contracte (adică peste 70% din sectorul particular) cu locuitorii orașului Cahul, dar și ai satului Cotihana, care se află în administrația Primăriei Cahul.

Astfel, la depozitul de deșeuri ajung zilnic circa 120-135 de metri cubi de gunoi, în funcție de sezon, iar anual, circa 30 de mii de metri cubi”, a relevat Iurie Arnaut.

Fiecare unitate de transport din cadrul întreprinderii municipale este urmărită prin GPS. Astfel, această modalitate garantează gestionarea eficientă a mijloacelor financiare menite să asigure curățenia în municipiul Cahul.

„Fiecare autospecială are traseul ei bine stabilit, de la care nu are voie să se abată. Deja de doi ani aplicăm această metodă și pot spune că este una foarte eficientă”, a mai adăugat Iurie Arnaut.

Odată colectate, toate deșeurile din municipiul Cahul ajung la gunoiștea din afara orașului. Locația pentru depozitarea deșeurilor a fost amenajată în 1992. Paza depozitului este asigurată de patru persoane. Acestea permit accesul în depozit doar mașinilor operatorului și persoanelor care au autorizație de depozitare din partea operatorului.

Una din problemele cu care se confruntă Gospodăria Comunal–Locativă este vechimea autospecialelor. Acestea au ani buni de utilizare și ar trebui să fie înlocuite cu altele.

„Este adevărat că am beneficiat și de unele proiecte. Unul din ele a fost din partea Agenției de Dezvoltare Sud. Atunci am primit 100 de containere, o autospecială Ford Cargo cu capacitatea de 14 metri cubi. Și din partea USAID am beneficiat de 200 de containere de 1,1 metri cubi și de 2000 de tomberoane. Asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că, datorită acestora, am reușit să încheiem mai multe contracte cu persoane fizice. O colaborare frumoasă în domeniul gestionării deșeurilor am avut-o cu orașul Vaslui. De acolo am primit o autospecială MAN cu capacitatea de 18 metri cubi”, a adăugat șeful Gospodăriei Comunal– Locative.

O altă problemă a municipiului Cahul la capitolul gestionării deșeurilor este faptul că colectarea gunoiului menajer de la populație nu se efectuează selectiv, astfel că deșeurile ajung pe depozit ca atare, pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, plastic, sticlă, metale), toate acestea fiind amestecate și contaminate chimic și biologic, iar recuperarea deșeurilor reciclabile este dificilă.

„Chiar dacă s-a încercat colectarea selectivă pentru plastic (prin dotarea cu recipiente din metal a celor 23 de platforme amenajate), ne confruntăm cu probleme la pregătirea deșeurilor în vederea livrării către operatori specializați în valorificarea acestora din cauza următoarelor aspecte: cantitățile relativ însemnate de plastic colectate trebuie transportate în incinta autobazei operatorului pentru a putea fi balotate, activitate care este costisitoare și necesită mult timp pentru evacuarea recipientelor nestandard, iar valorificarea deșeurilor este greoaie și nerentabilă din cauza faptului că piața deșeurilor reciclabile este insuficient dezvoltată”, a adăugat Iurie Arnaut.

În anul 2015, administrația publică locală a lansat proiectul „Îmbunătăţirea reţelei de colectare a deşeurilor în oraşul Cahul”, implementat cu susţinerea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Facilităţii Globale de Mediu. Astfel, majoritatea coșurilor de gunoi din oraș au fost înlocuite cu altele noi. Acestea au și un mesaj, care îndeamnă cetățenii să-și iubească orașul și să-l mențină curat.

Ne dorim cu toții să trăim într-un oraş curat, iar atitudinea localnicilor faţă de bunurile publice şi mediul în care trăiesc să fie similară celei faţă de propriile averi”, a menţionat primarul de Cahul, Nicolae Dandiş.

Sorina REMENTOVA