De ce agricultorii moldoveni nu-și asigură culturile?

Ea recunoaște că zăpada din aprilie curent a făcut-o să se gândească din nou la asigurarea riscurilor, dar spune că ar apela la o companie specializată doar dacă procedura ar fi simplificată. În anul în care s-a asigurat, vara a fost grindină, iar iarna — zăpadă abundentă. „Patru sere au fost afectate serios, am vrut să asigur măcar ceea ce a mai rămas. Însă compania mi-a recuperat numai în jur de 30 la sută din pierderi. Și asta am obținut cu nervi și o grămad de timp pierdut. Te trimit dintr-un birou în altul, mereu nu ajunge ba un document, ba altul. Procedura trebuie simplificată. Trebuie să existe o comisie care să examineze situația pe teren, să constate pierderile, să le certifice și să nu poarte oamenii pe drumuri”, susține Vasilina Șișina.

Marin Mortean, șef de direcție la Ministerul Agriculturii

Marin Mortean, șef al Direcției dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, spune că în anul 2016 valoarea totală a asigurărilor pentru cei 87 de agenți economici care au beneficiat de subvenții se ridică la 22, 64 mln de lei, statul subvenționând jumătate din această sumă, adică 11, 23 mln de lei. În total, în acest scop, au fost prevăzuți 50 mln lei, iar banii care au rămas nevalorificați au fost utilizați de minister în alte scopuri.

Marin Mortean susține că an de an pe lista celor care își asigură bunurile sunt, în mare parte, aceiași producători agricoli. Funcționarul nu are o explicație pentru faptul că numărul celor care caută să se asigure e atât de mic. Unul dintre motive ar fi, potrivit lui, că în caz de cataclisme naturale, statul oricum compensează daunele pe care le suportă agricultorii.

Expert: Vina e, în egală măsură, a ministerului, a agricultorilor și a sectorului bancar

Tatiana Savva, expert economic

Potrivit Tatianei Savva, expert economic la ”Expert grup”, problema ratei scăzute de asigurări în agricultură are mai multe cauze, iar vina o poartă, în egală măsură, ministerul și agenții economici: „Una din cauze este costul destul de înalt al asigurărilor, chiar dacă statul acoperă jumătate din cheltueili. Pentru un om de afaceri este greu să scoată din buzunar 300–500 de mii de lei, mai ales dacă se gândește că acest risc ar putea nici să nu se întâmple. Mai este un aspect — cum se declară prețul recoltei. Asta înseamnă că agricultorii trebuie să renunțe la vânzarea la negru, trebuie să aprecieze foarte corect care este prețul produselor agricole. De exemplu, cel mai mic preț al mărului a fost 5 lei per kilogram angro, dar la noi oamenii declară la vamă 2 lei 35 pentru un kilogram. Respectiv, roada viitoare este asigurată pentru acest preț declarat. În aceste condiții, atunci când li se întorc banii desigur că investițiile depășesc cu mult despăgubirile de la compania de asigurare. O altă problemă este lipsa accesului la informație. Totodată, ministerul nu are o strategie de reacție la gestiunea riscurilor, or, noi am vorbit despre asta încă în anul 2012. Între timp am avut secetă, inundații, dar nu am avut niciodată un plan de analiză prin care să înțelegem ce s-a întâmplat, care au fost cauzele și ce s-ar fi putut face mai bine”.