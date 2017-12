Centenarul Unirii a fost înveșnicit prin plantarea unei alei de copaci

Aniversarea centenarului Unirii Basarabiei cu Țara, votat de către Sfatul Țării la data de 27 Martie 1918 și realizarea marii Uniri a principatelor române, la data de 1 decembrie 1918, sunt marcate la Cimișlia prin desfășurarea a mai multe acțiuni, care au drept scop, consemnarea evenimentelor de acum 100 de ani.



După ce a fost lansată o expoziție în cadrul muzeului de istorie, etnografie și artă din centrul raional, reprezentanții Asociației Obștești „Societatea Istorică – „Ștefan cel Mare și Sfânt”, alături de mai mulți voluntari, au desfășurat o acțiune de plantare a unei alei de copaci, în memoria membrilor Sfatului Țării, pe teritoriul unui parc din localitate.

În cadrul acțiunii, au fost plantați 16 copaci decorativi de mai multe specii precum tei, mesteacăn, stejar și catalpa, care urmează diversifice flora din localitate și să-i ofere un aspect frumos acesteia.

„Plantarea aleii „Centenarul Unirii” în parcul „Mihai Eminescu” este una din acțiunile organizate de către asociația noastră. În spatele bustului poetului, am decis să plantăm trei copaci de mesteacăn, în memoria celor trei președinți ai sfatului țării, Ion Inculeț, Constantin Stere și Pan Halippa. Un tei a fost plantat în memoria singurei femei din cadrul Sfatului Țării, Elena Alistar. Alți trei mesteceni au fost plantați în memoria prim-miniștrilor celor două guverne din acea perioadă. Unul din stejarii cu frunză roșie, plantați în centrul parcului, este în memoria lui Nicolae Cernov, unicul băștinaș al meleagurilor noastre, care a votat pentru Unire, în cadrul sfatului țării” a declarat Anastasia Balmuș, președinta asociației.

De remarcat este faptul că acum 100 de ani, la data de 21 noiembrie 1917, a avut loc prima ședință a Sfatului Țării, în frunte cu Ion Inculeț.

Membru al Sfatului Țării, reprezentantul minorității ruse, Nicolae Cernov, originar din satul Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia, a votat pentru Unirea Basarabiei cu România, alături de ucraineanul Ștefan Botnariuc și polonezul Felix Dudchevici.

„În prezent, se cunoaște prea puțin despre Nicolae Cernov, însă, noi depunem efort și căutăm informații în arhive, pentru a afla cât mai mult despre soarta lui, dar și a urmașilor acestuia” – a adăugat doamna Balmuș.

De asemenea, reprezentanții asociației au menționat cu în agenda acesteia se regăsește organizarea unui concurs de eseuri pentru elevii din regiune, la tema „Impactul marii Uniri pentru Basarabia”, precum și desfășurarea a mai multe mese rotunde cu participarea istoricilor din țară și emisiuni televizate dedicate subiectelor istorice.

„De mic copil am crescut în atmosfera de plantare a arbuștilor, copacilor, etc. Astăzi, ne-am adunat pentru a planta niște copaci în memoria oamenilor care au efectuat Unirea cu Patria-mamă, România. Acest parc, este un proiect de suflet pentru mine. Din 1989 am pus bazele acestuia, iar astăzi, am venit să completăm locurile goale cu mai multe specii de copaci decorativi. Vrem să fie un parc frumos, unde oamenii să poată veni, să admire frumusețea acestuia. Astăzi, vrem să lăsăm ceva în urma noastră, să contribuim și noi la amenajarea spațiilor verzi ” – a menționat Mihai Tărăcilă, locuitor al orașului.



Acțiunile consacrate centenarului marii Uniri, vor fi marcate și astăzi, prin depuneri de flori la busturile domnitorului Mihai Viteazul și a poetului Mihai Eminescu, precum și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul orașului.