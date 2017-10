Cartea „Blocați în Labirint” a fost lansată la Cimișlia și Ștefan Vodă

Cartea „Blocați în Labirint”, semnată de George Simion, liderul Platformei unioniste „Acțiunea 2012”, a fost lansată săptămâna trecută în orașele Ștefan Vodă și Cimișlia, adunând zeci de persoane care și-au manifestat interesul față de acest volum și personalitatea lui George Simion, care a avut mai multe interdicții de a vizita Republica Moldova.

Lucrarea „Blocați în labirint” (Editura „Timpul”, 2017) este o radiografie a vieții Republicii Moldova, de la apariția sa ca stat și până în ziua de azi, explicând într-un limbaj accesibil situația reală din țara noastră. Cartea relevă principalele mituri fondatoare pentru statul dintre Prut și Nistru și prezintă motivele pentru care acesta este ultimul stat din Europa.

În discursul său de la Cimișlia, George Simion le-a mulțumit oamenilor care au venit să-l asculte, pentru activismul și strădaniile acestora de a restabili adevărul și de a reîntregi neamul.

„Mi se pare că e prima mea lansare de carte la care am emoții. Și eu sunt moldovean, sunt de la Focșani. Nimeni nu înțelege mai bine durerea fraților dintre Prut și Nistru decât noi, moldovenii de dincolo de Prut. Am descoperit Republica Moldova în anul 2006, a fost ca un adevăr care nu-ți este spus despre tine însuși. Am învățat la școală și am citit multe cărți, dar când cunoști oameni și vezi cu ochii tăi realitățile, este cu totul altceva. Am încercat să descriu pe înțelesul tuturor realitatea pe care o știți foarte bine și pe care o trăiți zi de zi. Toate acestea le-am văzut cu ochii mei, timp de 10 ani”, a relevat George Simion.

Potrivit autorului, cartea a fost scrisă în ciuda iluziilor care sunt induse cu rea-credință în mințile românilor din Republica Moldova.

„Cea mai mare iluzie pe care am auzit-o în Basarabia, pe care pot s-o justific și s-o argumentez, este legată de România. „Românii nu ne vor”, „O să fim a cincea roată de la căruță” sunt cuvinte spuse de oameni care se arată pro-europeni și pro-români. Eu cred că acestea sunt „argumente” care îndepărtează populația de Unire”, a adăugat Simion.

Astfel, crearea unor iluzii că acest stat poate exista de unul singur și să înfăptuiască un sistem economic competitiv și o justiție necontrolată este o iluzie, iar autoritățile oficiale încearcă să controleze vama rușinoasă de pe râul Prut, care a fost pusă de Stalin și Hitler.

George Simion i-a acuzat pe oligarhii din Chișinău că aceștia mențin intenționat hotarul de la Prut, deoarece vor și ei să fie miniștri, să numească ambasadori, să fure miliarde din bănci și să-și bată joc de studenții basarabeni, cărora le este scos din geantă acel pui pregătit de mama.

Pavel Prisăcaru, originar din orașul Cimișlia, a locuit 18 ani în Cluj-Napoca, după care a revenit la baștină, cu speranța de a-și deschide o afacere.

„Am un prieten care nu mă înțelege de ce am renunțat la orașul Cluj și am revenit acasă. Mă doare și pe mine sufletul pentru țărișoara asta. Mi-am făcut și eu niște iluzii că voi reveni acasă, voi demonstra că se poate trăi bine și acasă. Sper să facem totuși unirea și să nu mai vorbim atâta degeaba”.

Pentru centenarul Marii Uniri, se fac pași concreți de societatea civilă de pe ambele maluri ale Prutului. Unul dintre pași este lansarea postului de televiziune prin cablu – 10TV. Ceva mai dificil sunt implementate proiecte la nivel oficial. Interconectarea energetică dintre frați este tergiversată, deoarece Chișinăul cumpără curent de la Cuciurgan, iar acolo este prezent interesul economic.

Discuții aprinse s-au iscat după ce a fost abordat subiectul partidelor politice în a căror agende politice se regăsește subiectul Unirii Republicii Moldova cu România.

„Se simte o dispersare enormă a unioniștilor din Republica Moldova și-mi pare rău că așa ceva se întâmplă. Noi ar trebui să fim mai presus de toate aceste partide. Trebuie să fim uniți, pentru a avea cel puțin 50% din populație care va fi de acord cu Unirea, fără a se lăsa conduși de politicieni”, a declarat Maria Tașcă.

„Blocați în labirint” este o carte bazată pe observațiile directe ale autorului, care prezintă situația economică, socială și politică din stânga Prutului așa cum este ea, punând accentul pe construirea viitorului Republicii Moldova.

Apariția editorială „Blocați în labirint” a fost lansată în mai multe orașe din Europa, în cadrul unui turneu de promovare în rândul românilor din diaspora: Bruxelles, Barcelona, Roma și Goteborg. În România, cartea a fost lansată la București, Timișoara și Galați.

La finalul întrunirii, oamenii au procurat mai multe exemplare ale cărții „Blocați în Labirint” cu autografe din partea lui George Simion.