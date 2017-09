A.O. „Perspectiva” i-a premiat pe cei mai activi, în cadrul unei gale

După un an de muncă, tinerii care au implementat proiecte susţinute de Fondul pentru Tineri, dar şi partenerii care s-au alăturat acestui scop, au fost premiaţi în cadrul Galei Iniţiativelor de Tineret.

„Din 2014, au fost realizate patru programe de granturi, în cadrul cărora am implementat proiecte frumoase pentru tineri. Numai în anul acesta am implementat 11 iniţiative de tineret. Deja al doilea an consecutiv, Consiliul Raional Cahul ne susţine cu suma de 25 de mii de lei, avem parteneri agenţi economici fideli, care ne susţin la evenimente de colectare de fonduri, astfel încât să strângem bani care iarăşi merg la programele de granturi. Şi Primăria Cahul ne-a susţinut anul acesta cu 27 de mii de lei. Ne convingem, deja al patrulea an, că se merită să implementăm aceste programe şi să realizăm proiecte mici, dar frumoase”, spune Victoria Ivancioglo, preşedinta Asociației Obștești „Perspectiva”.

Scenă mobilă, mici terenuri de joacă pentru copii, amenajarea curţii şcolii – sunt doar câteva dintre proiectele implementate de tineri în diverse localităţi ale raionului Cahul.

„Dorim să creăm condiţii pentru o copilărie fericită copiilor de la noi din sat. Ca aceştia să nu devină dependenţi de computer”, a menţionat Vasile Pascal, responsabil de grupul de voluntari din satul Manta, raionul Cahul.

Elizaveta Condurachi, directoarea gimnaziului „Vasile Alecsandri” din Taraclia de Salcie, spune că tinerii au hotărât să amenajeze frumos curtea şcolii, pentru că chiar dacă mulţi dintre ei sunt deja la liceu sau colegiu, se adună tot în faţa şcolii unde au învăţat nouă ani.

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul, creat în cadrul Asociației „Perspectiva” și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

Partenerii programului sunt Fundația Est Europeană, Primăria oraşului Cahul și Consiliul Raional Cahul.

Sorina REMENTOVA