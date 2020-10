Rețetă sigură pentru sănătate: igiena mâinilor

Tema Zilei Internaționale a Spălatului pe Mâini 2020, cu genericul „Igiena mâinilor pentru toți”, face un apel la acțiune, responsabilitate pentru a face igiena o realitate pentru toți! În pandemia COVID-19, igiena mâinilor e strict necesară, obligatorie! Este vorba de spații publice închise, de stat și private (instituții medicale, școli, magazine ș.a.).

Igiena mâinilor trebuie să devină lege pentru fiecare, un mod de viață! În această perioadă, OMS a lansat noi recomandări și ghiduri care stipulează că facilitățile de igienă ar trebui să fie stabilite la intrarea în toate clădirile comerciale publice și private, în mijloacele de transport, stații de autobuz/tren, aeroporturi, porturi maritime), în piețe, magazine, lăcașuri de cult ș.a. Spălați-vă mâinile cu săpun înainte de a lua masa, a găti sau a hrăni alte persoane, după baie.

Modelați și promovați un comportament personal pozitiv, prin spălarea regulată a mâinilor și reamintiți-le sau ajutați-i și pe alții să facă aceasta. Faceți din spălarea pe mâini un obicei, un ritual în familie. Amenajați un spațiu special pentru a vă spăla mâinile acasă, în comunitate, în școli, la locul de muncă și în instituțiile medicale.

Spălatul mâinilor se va efectua cu apă si săpun neutru (de rufe – 72%), antibactericid (chiar și fructele și legumele consumate în stare proaspătă se recomandă să fie spălate cu săpun de 72%). Pentru munca în gospodărie, vom purta mănuși de cauciuc. Dacă nu este necesară înmuierea mâinilor in lichide, se poate purta o pereche simplă de mănuși de bumbac. Spălarea mâinilor cu săpun e o parte importantă a igienei produselor alimentare, un set de practici de igienă care mențin alimentele în siguranță și previn bolile transmise prin alimentele poluate. Până la 70% dintre cazurile de diaree pot fi asociate cu igiena alimentară precară.

Bolile cauzate de produsele alimentare contaminate pot duce la deces în comunitățile sărace, în special, în rândul copiilor sub cinci ani. Activitățile de promovare a igienei au arătat o îmbunătățire a comportamentelor de igienă alimentară și o contaminare redusă a alimentelor. Igiena este importantă pentru îmbunătățirea nutriției, dar nu este o soluție autonomă. Spălarea mâinilor cu săpun este considerată o intervenție sensibilă pentru îmbunătățirea nutriției, influențând indirect asupra acesteia. Promovarea spălării mâinilor cu săpun e estimată ca posibilitate de a reduce bolile diareice cu 30-48%.

Spălarea mâinilor cu săpun și utilizarea apei potabile curate ar putea reduce pierderea nutrienților prin diaree și reducerea mortalității copiilor sub cinci ani cu până la 15%. Copiii cu diaree nu numai că mănâncă mai puțin, dar și sunt incapabili să absoarbă substanțele nutritive din alimente. De asemenea, igiena precară e legată de malnutriția acută gravă, de aceea, spălarea mâinilor e deosebit de importantă în primele luni de viață. Cu toate acestea, spălarea mâinilor, fără a îmbunătăți calitatea apei, salubritatea, igiena și factorii social-economici, e puțin probabil să fie suficientă pentru a vă proteja împotriva malnutriției acute. Mâinile sunt principalii purtători ai germenilor ce cauzează boli.

Ce înțelegem prin spălarea corectă a mâinilor? Pentru ca aceasta să fie eficientă, ar trebui să fie practicată în mod consecvent și temeinic. Pentru o spălare adecvată, urmați acești pași: udați-vă mâinile cu apă; dați cu săpun palmele și dosul palmelor, la încheieturi, între degete și sub unghii; se curăță timp de cel puțin 20 de secunde; clătiți mâinile cu apă; ștergeți-vă cu prosopul individual. Spălăm mâinile: când intrăm în casă; după utilizarea toaletei; înainte de mâncare; înainte să începem să gătim; după schimbarea scutecelor la un copil; după utilizarea transportului în comun; după ce ne-am jucat cu animalele de companie; după vizitarea unui bolnav; înainte de scoaterea sau introducerea lentilelor de contact; după manipularea și evacuarea gunoiului; după ce suflați nasul, tușiți sau strănutați; după utilizarea tastaturii, a telefonului mobil, adică ori de cate ori sunt murdare mâinile!

Spălarea mâinilor este esențială în lupta împotriva COVID-19. Spălarea cu săpun distruge membrana exterioară a virusului și astfel îl inactivează. S-a constatat că spălarea regulată a mâinilor cu săpun poate reduce probabilitatea infecției cu COVID-19 cu 36%. Pandemia COVID-19 ne amintește că una dintre cele mai eficiente modalități de a opri răspândirea unui virus e, de asemenea, una dintre cele mai simple: igiena mâinilor, care ne protejează de contractarea bolii, și stopează transmiterea către alte persoane!

Aurel BABILEV,

medic Promovarea Sănătății, CSP Cahul, raionul Cantemir