Alegeri prezidențiale 2020: Doi dintre candidații la prezidențiale, Igor Dodon și Dorin Chirtoacă: unul aflat sub controlul ANI, altul – sub urmărire penală

Între timp, solicitat de Moldova Curată, Dorin Chirtoacă a declarat (în octombrie 2020) că nu a fost informat despre o eventuală încetare sau transferare a dosarului la CNA. „Din ceea ce știm noi, Procuratura Anticorupție gestionează două dosare în ceea ce mă privește: cel cu parcările cu plată, care este interminabil în instanță, și cel legat de asigurarea judecătorilor, procurorilor și polițiștilor cu locuințe, care era la faza de urmărire penală în toți acești ani. Nici eu, nici avocații nu am fost informați despre încetarea acestui dosar și nici despre ridicarea sechestrului pus pe proprietăți. Este extrem de straniu, inexplicabil și îngrijorător că noi avem o informație, iar dumneavoastră aveți alta. În plus, mai este un dosar deschis la MAI, cu privire la plata salariilor pentru angajații primăriei și subdiviziunilor în anul 2012, dosar în care ei, de peste un an, nu se pot hotarî în ceea privește înaintarea unei acuzații oficiale. Acestea sunt informatiile pe care le cunosc, poate mai sunt și altele pe care nu le știu”, a spus Dorin Chirtoacă. Moldova Curată va cere Ministerului Afacerilor Interne informații referitoare la al treilea dosar, despre care a comunicat Dorin Chirtoacă, însă până în prezent în spațiul public nu s-a anunțat despre el.

Caută Search for:

Prima Pagină

Noi pe Facebook Gazeta de Sud

PUBLICITATE

Arhiva Gazeta de SUD Arhiva Gazeta de SUD Select Month October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016