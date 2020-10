S-au intoxicat cu dioxid de carbon

Primul în anul curent astfel de caz a avut loc în ultima duminică de septembrie în satul Haragâș, raionul Cantemir, unde trei persoane – mama, fiica și vecina venită în ajutorul celor două – s-au intoxicat din cauza neglijării măsurilor de precauție în atare situații. Victimele au chemat în ajutor localnicii, care, după ce au alertat salvatorii Secției pentru Situații Excepționale (SSE) raionale, au intervenit, coborând în beci și reușind să le scoată afară, unde le-au acordat primul ajutor medical. Din fericire, până la sosirea echipei de salvatori, cele trei femei erau în afara pericolului, refuzând internarea la spital. În context, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a demarat Campania de prevenire a intoxicaţiilor cu dioxid de carbon în urma procesului de fermentare a vinului. Salvatorii au înaintat recomandări oamenilor care produc vin de casă pentru a evita riscul intoxicaţiilor şi pierderile de vieţi omeneşti. Acţiunile angajaţilor IGSU au menirea de a-i informa pe gospodari, dar şi de a-i preveni despre eventuale riscuri în cazul în care procesul de fermentarea are loc în spaţii închise, atenţionând localnicii despre măsurile ce trebuie întreprinse pentru a evita tragediile. IGSU îndeamnă cetățenii să fie foarte prudenți în perioada de fermentare a vinului. Pentru a evita cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, acumulat în beciurile proprii, specialiştii recomandă ca oamenii să nu intre în încăperile unde se fermentează vinul, dacă acestea nu sunt dotate cu ventilație corespunzătoare. Este recomandat ca procesul de fermentare să fie petrecut în încăperi deschise sau la aer liber. Persoanele sunt rugate să verifice cantitatea de oxigen din încăpere, în care se acumulează gaze în urma fermentării vinului. Cea mai simplă metodă de a verifica prezența oxigenului într-o încăpere este prin aprinderea unei lumânări. Lumânarea stinsă înseamnă lipsa de oxigen. În acest caz oamenii sunt rugați să părăsească imediat încăperea. Salvatorii îndeamnă oamenii să anunţe apropiații că intenționează să intre în beci sau în altă încăpere unde se află vase cu must în fermentare. În cazul în care exista deja o victimă, apelați imediat la serviciile de urgența pentru ajutorul calificat. O persoană intoxicată cu dioxid de carbon poate fi salvată dacă este scoasă imediat la aer curat. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

