Președintele raionului Cimișlia, infectat cu COVID-19

Mihai Olărescu, președintele raionului Cimișlia, a fost infectat cu virusul de tip nou. A mărturisit-o chiar el pe pagina sa de facebook.

„De 7 zile sunt în tratament acasă Covid-19. Voi reveni cu detalii despre toată experiența mea, când starea de sănătate îmi va permite. Totodată, nu pot să nu vă informez , despre situația în care ne aflăm astăzi și sutele de pacienți aflați în tratament la domiciliu! În R. Cimișlia pe data 10.10.2020 au fost confirmați 24 pacienți, Covid-19-pozitiv, dintre care 20 din oraș. După prognoze se așteaptă în 60 de cetățeni confirmați pozitiv în următoarele 48 ore. Astăzi in spitalul raional 41 de pacienți Covid-19, dintre care 4 sunt in stare foarte gravă terapie intensivă și 12 stare gravă sub aparate de O2La 10.10.2020 au fost internați 8 pacienți in stare gravă și medie. Fac apel către toți să fiți prudenți, purtați mască, dezinfectați-vă pe mâini și păstrați distanță socială!”, scrie Mihai Olărescu pe rețelele de socializare.