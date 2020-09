Peter Michalko: „Cetățeanul este stăpânul administrației la toate nivelurile”

Ne-am întâlnit în municipiul Cahul cu Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, care participa la câteva evenimente de lansare a unor proiecte susținute de Uniunea Europeană în regiunea de sud a Republicii Moldova. Printre altele, am avut o discuție deschisă despre situația presei locale, a altor elemente ale societății civile, dar și despre cât de importantă este susținerea UE pentru dezvoltarea acestora.

– Astăzi, aici, la Cahul, ați anunțat programul „Cahul Smart City”. În ce constă acesta?

– Peter Michalko: Este un program despre inovații în tehnologii informaționale care va susține startup-urile și va crea posibilități pentru domeniul IT. Cu siguranță, se va dezvolta domeniul economic datorită acestor programe. Și în acest caz ne bazăm pe cooperarea cu mass-media locală, inclusiv cea online, pentru a informa despre agenții economici care își vor începe activitatea și despre programele care se implementează. Este un prilej foarte bun și pentru media locală. Este un proiect în valoare de aproape șapte milioane de euro (135 de milioane de lei). Astfel mergem spre transformarea orașului Cahul într-un centru de excelență, un centru foarte puternic de progres în industria informațională. Asta continuă să fie parte a transformării orașului Cahul într-unul prosper. Prevăd un viitor foarte bun oamenilor care locuiesc aici, pentru că e un oraș european cu perspectivă foarte bună de dezvoltare. Prin programul „Uniunea Europeană pentru Cahul”, vrem să susținem această perspectivă, care, de altfel, nu va fi doar pentru Cahul, ci pentru întreaga regiune de sud a Republicii Moldova.

– Mass-media locală din Republica Moldova întâmpină dificultăți în activitatea sa. În cazul presei scrise, scad tirajele și suntem provocați să dezvoltăm mai mult platformele online. Cu ce ne poate ajuta UE în acest sens?

– Noi susținem în diferite forme presa din Republica Moldova și vom continua să o facem. Spre exemplu, Uniunea Europeană oferă asistență multor proiecte în diferite localități din toată țara. Aici vedem rolul presei locale și regionale ca unul foarte important, pentru ca informația despre aceste proiecte să ajungă la oameni.



– Este adevărat că, datorită inițiativei dumneavoastră, în bugetul proiectelor finanțate de UE sunt prevăzute resurse pentru promovarea lor în media locală.

– Da. În plus, avem posibilitatea ca printr-un proiect regional să susținem redacțiile locale să facă tranziția la platforme online. În același timp, considerăm că este în continuare importantă și presa tipărită, care trebuie susținută și dezvoltată.

– Presa independentă există în prezent în mare parte datorită granturilor oferite de UE și SUA. Cum credeți, cât e de real ca presa să se poată autofinanța în condițiile țării noastre?

– Este clar că existența presei independente este necesară pentru o societate într-adevăr deschisă, în care cetățenii sunt bine informați și pot trage concluzii pe baza informațiilor complete, inclusiv despre ce și cum fac autoritățile publice. E cunoscut faptul că în perioadele de tranziție societatea nu acordă suficientă atenție tuturor acestor aspecte. Pe baza experienței altor state, inclusiv europene, care au trecut prin acest proces de tranziție, vedem și știm cât de important este să fie susținută presa independentă. Noi o susținem, știind că atunci când țara va ajunge la prosperitate economică, aceste elemente ale societății, inclusiv presa, sunt susținute de societatea civilă în sine. Dar în condițiile actuale este important ca Uniunea Europeană să ofere această asistență. Eu cred că oamenii înțeleg acest lucru și vor să știe ce se întâmplă în jurul lor. Ei se obișnuiesc cu necesitatea de a fi informați corect despre tot ce se întâmplă în societate. Prin asta cetățenilor li se va garanta inclusiv respectarea drepturilor. Atunci când oamenii vor vedea că, datorită programelor susținute de noi, oamenii corupții vor ajunge la pușcărie și nu se vor ține de putere, când judecătorii vor face justiție, când vor vedea că economia se dezvoltă și fiecare întreprindere poate activa fără obstacole, nu se vor mai gândi la opțiunea de a părăsi țara, ci se vor simți bine acolo unde trăiesc. Asta trebuie să se întâmple, pentru că cetățeanul este stăpânul administrației la toate nivelurile, de la central până la cel local.

– Ce alte programe implementează Uniunea Europeană în regiune?

– Avem mai multe planuri concrete, care vor merge pe aceeași direcție, spre susținerea progresului. Astfel, cu siguranță, se va dezvolta domeniul economic, care va avea loc în cadrul acestor programe. Vom susține grupul de acțiune locală din această regiune cu granturi substanțiale care vor da posibilitatea de a dezvolta zonele rurale. Vom anunța susținerea și pentru 28 de proiecte care țin de întreprinderile mici și mijlocii atât în oraș, cât și în zonele rurale, dar și întreprinderile sociale sau startup-uri. Vorbim despre un program de 13,5 milioane de lei. Vom susține proiecte legate de domeniul IT, dar și pe cele ce țin de infrastructura orașului. Au început deja lucrările de renovare a parcului. Cu această ocazie, mulțumesc domnului primar și administrației orașului pentru atitudinea activă, datorită căreia continuă implementarea acestui proiect în valoare de aproape jumătate de milion de euro cu o contribuție substanțială a primăriei orașului.

Sunt și alte proiecte în desfășurare. Spre exemplu, proiecte ce țin de buna guvernare, la care participă reprezentanți ai administrației publice locale din întreaga regiune. Tocmai am participat la o discuție cu ei despre transparența în procesul decizional și în monitorizarea de către cetățeni a activităților autorităților publice locale. În același mod vom continua realizarea unor proiecte în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). De pildă, prin programe ale Agențiile Națiunilor Unite pentru Femei vom susține femeile în calitate de întreprinzătoare, dar și din alte categorii, pentru asigurarea echilibrului de gen în administrare, în viața publică etc. Susținem, de asemenea, și programe care țin de lupta împotriva corupției. Este un domeniu foarte important, dacă vorbim despre progres și despre o societate modernă, în care buna guvernare merge împreună cu dezvoltarea economică și socială. Toate astea au scopul de a crea un mediu bun pentru dezvoltare și viața locuitorilor acestei regiuni.

– În ultimii ani, societatea civilă nu a avut o creștere calitativă în măsura în care ar trebui să fie. Există riscul ca să nu fim capabili să asimilăm proiectele și granturile oferite de UE?

– Capacitatea de asimilare a asistenței vine cu experiența. Sunt sigur că, datorită proiectelor UE implementate în Republica Moldova, vor crește și capacitățile societății civile de a realiza asemenea proiecte și de a asimila finanțările.

– Vă mulțumesc pentru interviu.

Pentru conformitate,

Constantin CELAC