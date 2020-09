Sergiu ANDRONACHI: „În Cimișlia avem 114 km de drumuri, dintre care vreo 14 sunt asfaltați”

Primăria orașului Cimișlia este parteneră în cadrul mai multor proiecte ce țin de reparația drumurilor, managementul deșeurilor, modernizarea sistemului de apeduct etc. I-am solicitat primarului orașului, Sergiu Andronachi, să ne vorbească despre aceste lucruri importante.

– Domnule primar, vedem că primăria colaborează activ cu ONG-urile în implementarea proiectelor din diferite domenii. Unul din acestea este reparația și construcția drumurilor. Puteți să ne spuneți care sunt porțiunile de drum în lucru în prezent?

– Procesul de reparație a drumurilor este abia la început. Acum finisăm lucrările de pavare a trotuarelor pe strada Eminescu până la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, și pe strada Constantin Stamati, de la procuratură până la strada Decebal. Grosimea pavajului este de 4 centimetri, lățimea de 1,9 m. Suprafața trotuarelor pavate este de 1.385 metri pătrați. În cadrul acestor lucrări a fost prevăzută parțial și schimbarea bordurilor, porțiunile de acces spre blocurile de locuințe, precum și recondiționarea stației de autobuz din preajma gimnaziului „A. Pușkin”. Totodată, a fost acoperită cu un înveliș de beton asfaltic porțiunea de drum de la sensul giratoriu de pe str. Decebal până la intersecția cu drumul național M3. Lungimea drumului reabilitat este de 300 m, iar grosimea învelișului de 7 cm. Pe această porțiune a fost amenajată și o parcare, iar pe toată lungimea acestui drum au fost efectuate lucrări de construcție a unui trotuar cu lățimea de 2,2 metri.

– Care au fost cheltuielile pentru realizarea acestor proiecte?

– Lucrările de pavare a trotuarelor ne costă aproximativ 700.000 de lei, iar cheltuielile pentru reparația drumului pe str. Decebal sunt de aproape 1.200.000 de lei.

– Din ce resurse au fost efectuate aceste lucrări?

– Pentru pavajul de pe străzile Eminescu și Stamati au fost alocați bani din bugetul local, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc, iar str. Decebal a fost reparată cu resurse din bugetul Consiliului raional.

Strada Decebal

– De ce s-a decis să se repare anume strada Decebal?

– E o stradă prioritară pentru noi, mai ales pentru că este inundată de fiecare dată în timpul ploilor torențiale, din cauza că gura de evacuare a apelor pluviale care traversau drumul național M3 avea nevoie de reparații. A fost o decizie luată împreună cu Consiliul raional, acest drum era într-adevăr într-o stare dezastruoasă. În același timp, ne dorim ca pe viitor să mutăm stația de autobuz de pe str. Suveranității pe str. Decebal, astfel ca str. Suveranității să devină o stradă pietonală.

– Care drumuri se planifică de reparat sau construit în viitorul apropiat în oraș?

– Planificăm reparația stradelei Suveranității până la ieșirea pe strada Ion Popșoi. Este deja votată și decizia Consiliului. Acest drum este prevăzut și în planul urbanistic general al orașului Cimișlia, pentru a descongestiona traficul dinspre satul Mihailovca spre Comrat. Drumul va fi construit pe o distanță de 350 de metri în cadrul programului „Drumuri bune 3”.

Noi avem vreo 15 drumuri care au avut de suferit în urma ploilor abundente și inundațiilor din lunile mai și iunie ale acestui an. Pe unele din ele am mai trecut cu tehnica pe care o are Întreprinderea Municipală pentru a repara aceste porțiuni de drum, dar am contractat și o companie care să ne facă documentația tehnică pentru 600 de metri de drum. Este vorba de străzile Dosoftei, Alexandru cel Bun și Marinescu. Costul acestor lucrări este de 2.400.000 de lei, însă ne-au mai rămas din buget în jur de 700.000 de lei. Încercăm să divizăm proiectul ca să putem face cel puțin jumătate din strada Dosoftei, și poate și strada Alexandru cel Bun, dar vedem cum reușim cu posibilitățile financiare pe care le avem.

Recent am câștigat un proiect în cadrul programului de revitalizare urbană și vom construi o porțiune de 450 de metri de drum care să lege zona Școlii Profesionale cu zona Taivani, iar prin pădure vom construi un trotuar cu lățimea de peste 2 metri. Am anunțat deja licitația și sper că până la sfârșitul lunii septembrie vor fi identificați agenții economici care să construiască acest drum.

– Aveți vreo analiză care să ne releve care este situația drumurilor în orașul Cimișlia?

– Avem în oraș în total 114 km de drumuri, dintre care vreo 14 km sunt asfaltate, 300 de metri de drumuri betonate și în jur de 300 de metri sunt în variantă macadam. În rest, avem vreo 80 km de drumuri care trebuiesc construite. Am vrea ca toate străzile să fie asfaltate sau betonate, dar aceste lucrări sunt foarte costisitoare. Reparația unui kilometru de drum poate costa de la două până la trei milioane de lei, în funcție de starea în care se află. De exemplu, construcția porțiunii de drum de 440 de metri de la fabrica de vinuri până la str. Mihai Viteazul ne-ar costa 2.800.000 de lei. Acolo sunt mari probleme. Acum, proiectanții analizează posibilitatea de evacuare a apelor pluviale care vin de pe deal, pentru a fi redirecționate, ca să nu inunde această porțiune de drum.

Avem 15 drumuri care necesită reparație urgentă. În urma inundațiilor din vară, Comisia pentru Situații Excepționale a analizat fiecare drum și a făcut un deviz de cheltuieli pentru reabilitarea lor, doar pentru nivelare, fără a turna beton sau asfalt. Aceste lucrări ne-ar costa în jur de 2.800.000 de lei, sumă pe care am solicitat-o de la Guvern, dar nu am primit încă răspuns. Sper ca până la sfârșitul lunii octombrie să ne fie alocate aceste resurse financiare ca să redresăm cât de cât situația. Dar asta nu rezolvă problema. Pentru că drumurile se află în pantă, riscăm ca la următoarele ploi drumurile să fie din nou „spălate”.

Sunt probleme și în satele administrate de primăria orașului Cimișlia. O stare mai deplorabilă a drumurilor este în Bogdanovca Veche. Din 10 străzi, doar una este cu pietriș până la cimitir și jumătate de stradă pe o porțiune de 1 km este asfaltată. E nevoie și acolo de investiții pe care le căutăm.

– Și unde le găsiți? Care sunt potențialele surse de finanțare pentru asemenea proiecte?

– În primul rând, bugetul local. În fiecare an, primim din Fondul Rutier în jur de 1.600.000 de lei, în funcție de numărul de automobile înregistrate în orașul Cimișlia. După asta, este programul „Drumuri bune”, dar din cauza situației financiare precare, în acest an primăria Cimișlia a primit mai puțin. Apoi programul de revitalizare urbană susținut financiar de Guvernul Poloniei. Spre exemplu, pe lângă terenul de joacă pe care l-am construit datorită acestui program în zona Școlii Profesionale, am construit și un drum macadam pe str. Secrieru. Tot prin acest program urmează să construim și drumul de la grădinița „Făt-Frumos” până la str. Eminescu.

– Cum obțineți acces la finanțare din asemenea proiecte? Aveți în primărie o persoană responsabilă de proiecte?

– Da, dl Vasile Sidor, care e o persoană foarte competentă. El e specialistul primăriei în atragerea investițiilor. Identifică și scrie proiecte. Cred că avem rezultate bune, pentru că am câștigat șapte proiecte în acest an. Din cauza pandemiei, întârziem cu implementarea lor, dar cred că până la sfârșitul acestui an vom reuși să le ducem la bun sfârșit.

– În ce constau aceste șapte proiecte?

– Unul din proiecte se referă la schimbarea rețelei de apeduct pe str. Mihai Viteazul. În acest sens, am solicitat de la Ambasada Poloniei 20.000 de euro. Desigur, este prevăzută și contribuția primăriei.

Alt proiect este în cadrul programului de revitalizare urbană, finanțat de Guvernul Poloniei, în valoare de 1.100.000 de lei, pentru reparația porțiunii de drum de la str. Ștefan cel Mare până la str. Eminescu.

Am câștigat și un proiect în valoare de 60.000 de euro pentru construcția unei rețele de canalizare și a unei stații de pompare a apelor reziduale la Parcul Industrial, pentru a dezvolta infrastructura acolo. Consiliul local a alocat o 440.000 de lei la acest proiect.

De asemenea, prin programul „Comunitatea mea”, am câștigat un proiect în valoare de 16.840 de dolari pentru a îmbunătăți activitatea ghișeului unic, din care am cumpărat tehnică de birou și am modernizat programele soft etc.

Un alt proiect câștigat în parteneriat cu AO „Prospect” se referă la instalarea în centrul orașului a 20 de bănci stradale și 20 de urne de gunoi. Contribuția primăriei a fost de 32.700 de lei.

Un proiect a fost câștigat în parteneriat cu Agenția pentru Democrație Locală, cu contribuția primăriei de 92.000 de lei, prin care vom procura 100 de containere de plastic pentru deșeuri, cu volumul de 1100 de litri, pentru a le înlocui pe cele existente, de 640 de litri.

Încă un proiect câștigat se referă la achiziția unei autospeciale pentru evacuarea deșeurilor, cu o capacitate de 9 metri cubi. Proiectul a fost câștigat în cadrul programului „DAR 1+3”. Prin proiectul „Migrație și dezvoltare locală” (MIDL) al PNUD, ne vor fi alocați 100.000 de lei. Guvernul Republicii Moldova ne-a alocat deja 250.000 de lei pentru acest proiect. Restul banilor necesari sunt colectați prin donațiile agenților economici și ale locuitorilor Cimișliei.

Interviu realizat de

Constantin CELAC