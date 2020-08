Zece tineri au fost instruiţi de cei mai buni meşteri populari din sudul țării

Zece tineri din raionul Cahul au avut ocazia să fie instruiţi de cei mai buni meşteri populari din sudul ţării. În cadrul unui proiect-pilot al Organizației Internaționale a Muncii, aceştia au fost în ucenicie la mai mulţi meşteşugari timp de trei luni. Pe lângă experienţa acumulată, tinerii au primit şi burse lunare în valoare de aproximativ două mii de lei.

Corina Neagu a avut norocul să fure meserie de la Constantin Olteanu, relatează Publika.md.

„Domnul Olteanu mi-a spus despre acest proiect şi eu nu am putut să ratez şansa de a învăţa de la un meşter împletitul în nuiele. Îmi place şi, de ce nu, pe parcurs ar putea fi şi o afacere”, ni sa destăinuit Corina Neagu, beneficiară a programului.

Constantin Olteanu împleteşte în lozie de peste 20 de ani, iar lucrările lui au ajuns şi peste hotare. Acum, e păcat să se piardă această meserie, care poate fi şi destul de bănoasă.

În cadrul proiectului implementat de Organizația Internațională a Muncii, meşterul nu a câştigat doar un ucenic, ci şi utilaj care îi va prinde bine.

„Acum sunt şi eu mai în vârstă şi posibilităţile sunt altele. Am vrut să particip la acest proiect ca să descopăr un ucenic, să transmit cuiva această meserie, pentru că este păcat să se piardă”, a afirmat Constantin Olteanu, meşter popular din satul Manta, raionul Cahul.

Valentina Gavriliţă este cunoscută pentru măiestria ei în tot sudul Republicii Moldova, aşa că a luat şi ea în ucenicie o tânără.

„Foarte bine a învăţat, tare bine se descurcă. Acum, când am comenzi, apelez la ea şi lucrăm împreună. Chiar dacă greşesc, ea neapărat observă. Fata pregăteşte toate ornamentele, pentru că are vedere mai bună. Ea mi le descifrează”, a menţionat Valentina Gavriliţă, meşter popular din satul Manta, Cahul.

Proiectul, numit Parteneriatul Local de Ocupare din raionul Cahul, a fost lansat în anul 2019. Acesta presupune crearea a 260 de locuri de muncă și susținerea a peste 110 afaceri în apicultură, industrii creative și meșteșugărit. Costul total al programului este de 400 de mii de dolari. Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii a mai contribuit cu peste 200 de mii de dolari.

Ion CIUMEICĂ