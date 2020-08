Catedrala tuturor sfinților români

„Hărăzit de Domnul e ca fiecare sat și oraș să aibă un loc de așezare și un nume care să le poarte faima în lume”

Mihail SADOVEANU

Parohia Cania, protopopiatul Cantemirului și Tigheciului din Episcopia Basarabiei de Sud, Mitropolia Basarabiei, este așezată pe valea Tigheciului din ținutul Codrului, pe ambele maluri ale râușorului Tigheci. Parohia este compusă din satul Cania, atestat documentar pentru prima oară la 2 martie 1794, satul Epureni, atestat la 18 iulie 1672, și un sector din localitatea Cantemir.

În anul 1810, în Cania a fost construită o biserică nouă, din lemn. Din spusele unor locuitori, biserica a fost mistuită de un incendiu. În anul 1935, Vasile Romașcanu, enoriaș al acestei parohii, a oferit una din casele sale pentru a se oficia slujbele în ea. Locuitorii spun că s-a slujit în această casă până în anul 1944. În anul 1941, s-a pus temelia unei noi biserici în cimitirul comunității și au fost achiziționate materialele necesare pentru construcția acestei biserici. În acest cimitir, în vara anului 1941, au fost înhumați 938 de ostași români, căzuți în bătălia de la Capul de pod Țiganca.

În anul 1944, odată cu instaurarea administrației sovietice, materialele pregătite pentru construcția bisericii și crucile de pe groapa comună a ostașilor români, au fost confiscate și folosite la temelia bazei de recepție a cerealelor din Cania.

Preotul paroh de atunci, Alexandru Murea, a fost nevoit să se retragă în dreapta Prutului, rămânând să slujească în parohia Berezeni, județul Vaslui. Din anul 1944 până în anul 1993, credincioșii canieni au rămas fără păstor. Reactivarea parohiei s-a făcut, după cum reiese din certificatul de înregistrare nr. 30, din 6 martie 1991, la Ministerul Culturii și Cultelor din RSS Moldova, cu titulatura de „parohia ortodoxă română din localitatea Cania, raionul Cantemir, Episcopia Chișinău”.

În anul 1992, consiliul parohial împreună cu primarul comunei Cania au comandat la firma „Proconex” Iași proiectarea noii biserici (autori de proiect: arhitectul Nicolae Munteanu și inginerul structurist Gheorghe Palamaru). În luna februarie 1993, parohia aderă la Mitropolia Basarabiei, proaspăt reactivată. Înregistrarea juridică în cadrul Mitropoliei Basarabiei a fost posibilă abia pe 14 aprilie 2003, cu titulatura Parohia Ortodoxă Română cu hramul „Toți Sfinții Români”. La data de 7 iulie 1993, a fost sfințit locul pentru biserică de către ÎPS Petru, împreună cu un sobor de preoți din Mitropolia Basarabiei. Cu acest prilej, creștinii au adresat ierarhului rugămintea de a le trimite un preot. Am fost numit, pe 3 septembrie 1993, eu preotul Vasile Burduja. În luna octombrie, a fost amenajat un paraclis într-un hol al școlii medii din Cania, în care s-a slujit până la sfârșitul lunii ianuarie 1995.

În 1994, a fost săpată fundația bisericii. Din februarie 1995, slujbele s-au oficiat sub cerul liber, în groapa de fundație, până la procurarea unui vagon de cale ferată, donat de către Petru Adăscăliță, epitropul parohiei. În acest vagon s-a slujit până la 2 iulie 2000, după care slujbele se săvârșesc în trapeza parohială. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă și sfințită joi, 19 octombrie 2000, de către ÎPS Petru și ÎPS Casian Crăciun, cu un numeros sobor de preoți. La eveniment au participat autorități centrale din România, autorități locale din R. Moldova și români din diaspora împreună cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa din SUA.

Lucrările de construcție a bisericii ridicate în cinstea Tuturor Sfinților Români și a Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, au fost posibile cu sprijinul financiar acordat de către Guvernul României. În prezent, faza de execuție a construcției a ajuns la nivelul acoperișului. Anticipând evenimentele, voi menționa că, în această perioadă, concomitent cu înălțarea locașului sfânt, consiliul parohial, oamenii de bună credință din comună și alți colaboratori jertfelnici, precum: vrednicul de pomenire Neculai Popa, român stabilit cu traiul în SUA (decedat anul trecut), protosinghelul Andrei Pascaru, egumen al Schitului Icoana Nouă de la Mănăstirea Neamț, inginerul-constructor Ioan Hanganu, directorul firmei de construcții F.P.C ,,Revetan” S.R.L. din Chișinău, Ion Doina, epitrop I, Petru Adăscăliță, epitrop II, Ion și Ștefan Pîslaru, Constantin Vîntu, Anatolie Antoniu, Gheorghe Moldovanu și ceilalți consilieri ai parohiei, au continuat lupta pașnică pentru ,,readucerea la viață” a Cimitirului de Onoare al Ostașilor Români de la Țiganca (unde sunt înmormântați 1101 soldați) și a Parcelei de Onoare din Cania (unde-și dorm somnul de veci 938 de ostași), locuri sfinte pentru românii de pretutindeni, care vin, an de an, să aducă o ofrandă celor care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră.

…Gândurile, visele și acțiunile mele, ale creștinilor din comuna Cania, unde slujesc de mai bine de un sfert de veac, sunt pline de credinţă şi speranţă. Mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că ne poartă de grijă, ne ajută și ne binecuvântează în dorința comună de a finaliza lucrările la noua biserică, a înveșnici numele și fapta eroilor neamului românesc. Alături de credincioșii comunei, ai localităților care sunt parte a Mitropoliei Basarabiei, mă bucur de înscăunarea Preasfințitului Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, odată cu sosirea căruia situația bisericilor noastre s-a îmbunătățit. Mă refer și la construcția, pe teritoriul Cimitirului de Onoare, a Mănăstirii Eroilor Neamului de la Țiganca, la edificarea sediului din Cahul a Episcopiei, reluarea lucrărilor la biserica din Cania ș.a. Le dorim, din tot sufletul, PS Veniamin și ÎPS Părinte Mitropolit şi Exarh Petru multă sănătate şi putere de activitate pentru a intensifica misiunea Mitropoliei Basarabiei.

Mulţumesc preoţilor colegi, care cu multă jertfă se implică în dinamizarea activităţilor pastoral-misionare şi filantropice ale Mitropoliei. Şi, nu în ultimul rând, vreau să aduc mulţumiri creştinilor care susţin, prin fapte concrete, activităţile preoţilor, făcând astfel ca Mitropolia Basarabiei să fie apreciată la justa valoare, să-şi facă sacra misiune de salvatoare a sufletelor credincioșilor.

Protoiereu Vasile BURDUJA,

paroh al Bisericii ,,Toți Sfinții Români”

din comuna Cania, raionul Cantemir