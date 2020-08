Activități organizate și susținute de către Consiliul Raional Cimișlia

Condiții mai bune pentru instituțiile de învățământ

Au fost duse la bun sfârșit lucrările de renovare capitală a acoperișurilor blocurilor A și A1 de la Gimnaziul ,,Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou.

Acest obiectiv a fost realizat datorită colaborării eficiente dintre Consiliul Raional Cimișlia, Direcția învățământ general și administrația instituției educaționale în cauză.

Resursele financiare au fost acordate din componenta raională.

Și în alte localități ale raionului Cimișlia se lucrează intens la reparația și dotarea instituțiilor de învățământ cu cele necesare pentru începerea noului an școlar.

Ca urmare a stabilirii unor relații bune de parteneriat dintre Consiliul raional, Direcția învățământ general și administrația Liceului Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei, aici s-au efectuat lucrări de reparație în cadrul instituției, pentru ca elevii să învețe în condiții mai bune, dar și mai sigure din punct de vedere al siguranței în caz de pandemie.

Totodată, sunt în toi lucrările de reparație pentru pregătirea de apropiatul an de studii și la Gimnaziul din satul Cenac.

Aceste lucrări prevăd: reparația acoperișurilor, a blocurilor sanitare, a rețelelor inginerești, a sălii de festivități și a sălii de sport, schimbarea geamurilor etc.

Se pregătește un sediu nou pentru Serviciul de Arhivă

În conformitate cu deciziile Consiliului Orășenesc Cimișlia nr.5/15 din 20 august 2019 și nr.6/4 din 18 septembrie 2019 ,,Cu privire la darea în comodat a unor încăperi pentru arhivă” pe un termen de 30 de ani, Consiliului raional i-a fost transmisă o parte a clădirii cu suprafața de 260 de metri pătrați din incinta bunului imobil situat pe strada Decebal, 9 pentru amplasarea acolo a Serviciului Arhivă al raionului Cimișlia.

Până în prezent au fost efectuate lucrări de reparație în birouri și în depozite, s-au executat lucrări în vederea alimentării cu electricitate, s-au instalat reșouri metalice la toate geamurile, s-au instalat sisteme de alarmă de incendiu și de securitate.

De asemenea, au fost comandate și montate stelaje noi în două depozite, iar în cel mai scurt timp urmează a fi instalat mobilier pentru birouri.

„Busuioc Moldovenesc” a participat la un concurs național

Ansamblul Folcloric Model „Busuioc Moldovenesc” al Secției Cultură, Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, a participat la concursul dedicat Zilei Naționale a Portului Popular.

În semn de mulțumire pentru evoluarea bună, acest colectiv artistic a fost invitat la un eveniment în cadrul căruia vor fi desemnați câștigătorii concursului.

Manifestarea va avea loc vineri, 31 iulie 2020, ora 11:00, la sediul Parlamentului Republicii Moldova.

Octavian POPESCU