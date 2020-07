Fermieri din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au recurs la gesturi disperate

Mai mulți agricultori din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au ieșit, la începutul săptămânii curente să protesteze pe traseul Chișinău–Căușeni, blocând circulația timp de ore bune.

Aceștia au ieșit la protest cu tractoare și combine și au cerut autorităților să intervină cu ajutoare financiare, deoarece au pierdut circa 80% din recoltă preconizată pentru acest an, din cauza secetei.

Fermierii spun că au credite foarte mari la bănci, iar băncile comerciale le cer să restituie banii.

Luni dimineață, transmite jurnal.md, premierul Ion Chicu a declarat: „Am fost loviți serios de secetă toamna și iarna, nu am avut precipitații până la finele lunii aprilie. A fost afectat în primul rând grâul. Avem deja rezultatele recoltei. Sunt mult sub așteptări. Mulți agenți economici din agricultură au suferit. Avem unele speranțe legate de cerealele de grupa a doua, dar, din păcate, deja avem aproape o lună de când nu plouă. Astfel, porumbul, floarea-soarelui, sunt și ele compromise”.

Chicu a evitat să ofere detalii despre cifrele colectate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului referitor la pierderi. Premierul a adăugat că, pe lângă cele 100 de milioane de lei prevăzuți recent pentru subvenționarea agricultorilor care au suportat pierderi, a propus să fie alocați bani suplimentari în acest scop.

„Este clar că va fi necesar de venit cu suport pentru agricultori. Vom definitiva regulamentul de subvenționare a celor 100 de milioane de lei, pentru a-i ajuta în primul rând pe cei care au suferit mai mult în urma secetei. Am discutat că vom veni și cu bani suplimentari, o să vă oferim ulterior detalii. Subvențiile vor fi alocate în funcție de gradul de afectare a agenților economici”, a mai spus Ion Chicu.

Ion CIUMEICĂ