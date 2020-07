Oierul Stepan Sabia: „Această rasă este unică în Republica Moldova”

Cu mai mulți ani în urmă, i-a venit ideea să se ocupe cu creșterea animalelor, iar cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul programului SARD, a putut achiziționa 61 de oi de prăsilă de rasa „Île-de-France” pentru înmulțire și vânzare, informează provincial.md cu referire la www.ipre.md.

Este vorba de Stepan Sabia (foto), un antreprenor din satul Corten, raionul Taraclia, care este protagonistul unei istorii de succes realizată în cadrul proiectului „NOI și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”, implementat de Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

După încheierea serviciului militar, Stepan Sabia s-a angajat la lucru în colhoz. Mai apoi a mers la studii la Universitatea Agrară, specialitatea agronomie, iar după ce a terminat studiile i-a venit ideea să se ocupe de afacerea proprie – creșterea animalelor.

„În acele timpuri era cam greu. Dar, în ultimii ani, au fost lansate diferite programe, cum ar fi cele prin intermediul proiectului SARD, la care am participat, și care contribuie la dezvoltarea agriculturii din raionul Taraclia. Datorită acestui proiect, am câștigat un grant în valoare de 20 de mii de euro pentru procurarea oilor de prăsilă din rasa „Île-de-France”, care au fost aduse din Bulgaria. Această rasă este una de carne și-i unică în Republica Moldova, fiind crescută în gospodăria noastră țărănească”, a menționat Stepan Sabia.

Antreprenorul are planuri mari pentru viitor. În acest moment se lucrează, împreună cu Institutul de Cercetare a Ovinelor, la studierea amănunțită a animalelor, se fac analize cum se adaptează ele la condițiile locale.

Stepan Sabia încrucișează rasa „Île-de-France” cu rasa autohtonă „Țigaie”, iar cantitatea și calitatea cărnii în urma acestei încrucișări este mult mai mare.

În anul viitor, omul de afaceri va ieși pe piață și va începe să vândă atât oi de prăsilă din ferma proprie, cât și carne.

Ion CIUMEICĂ