La Căușeni se curăță și se dezinfectează fântânile

Primăria orașului Căușeni s-a apucat de curățat izvoarele din localitate, comunică studio-l.md.

Conform unei dispoziții emise de primarul Anatolie Donțu, 250 de fântâni din oraș vor fi curățate pe parcursul perioadei 23 iunie – 15 iulie curent.

Odată curățate, fântânile mai sunt și dezinfectate, iar timp de șase ore nimeni nu are dreptul să scoată apă din ele.

Într-o singură zi, salvatorii, împreună cu specialiștii primăriei locale, reușesc să curețe până la 20 de izvoare, iar orășenii, care demult nu mai folosesc apa din ele, afirmă că acesta este un lucru bun.

Pe strada Fântânilor din orașul Căușeni altădată erau multe izvoare, astăzi, însă, când apeductul a ajuns în fiecare gospodărie, au rămas doar câteva, de care nu se mai atinge practic nimeni.

Cu găleata ruginită și colacul putrezit, fântâna familiei Danoi nu a mai fost curățată de ani buni. Săptămâna trecută, salvatorii împreună cu cei de la Centrul de Sănătate Publică și cu autoritățile locale, au ajuns în acea zonă, iar preț de 15 minute izvorul a fost curățat. De la fântâna din poarta Nadejdei Gandrabur lua altădată apă o mahala întreagă, acum însă a rămas a nimănui, bărbații nu se mai adună să o curețe ca pe timpuri, iar cei însetați beau apă de la robinet.

Femeia afirmă că și-a planificat o mică reparație la fântână, dar așa cum bani nu ajung niciodată, lucrările au tot fost amânate. Bine că iată, acum, au venit s-o curețe salvatorii.

Acțiunea în cauză are loc datorită unei dispoziții a primarului care a îndeplinit hotărârea Guvernului Republicii Moldova emisă în luna decembrie a anului 2016, izvoarele de pe teritoriul orașului fiind curățate și dezinfectate.

Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică periodic iau probe de apă din fântâni și verifică calitatea acestora. Din păcate, din an în an, probele dau rezultate tot mai rele, iar apa din izvoare este plină uneori de nitrați, indicii micobiologici nu corespund normelor sanitare.

Angajații Primăriei Căușeni afirmă că până în data de 15 iulie trebuie să curețe majoritatea fântânilor din oraș, iar oamenii sunt rugați să ofere informații veridice despre starea acestora.

În total, pe teritoriul raionului Căușeni sunt circa 3400 de izvoare.

Ion CIUMEICĂ