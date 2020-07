Raionul Căușeni și-a dat „cota” de tineri pentru Armata Națională

29 de tineri din raionul Căușeni au fost încorporați în rândurile Armatei Naționale pe parcursul săptămânii trecute.

Viitorii apărători ai Patriei, transmite postul local de televiziune, au fost felicitați cu această ocazie de către șeful Centrului Administrativ Zonal Militar, Lilian Pânzaru, care a îndemnat recruții să dea dovadă de bărbăție, curaj și devotament față de Republica Moldova.

Procedura de încorporare a tinerilor a fost desfășurată după toate regulile Comisiei extraordinare pentru sănătate publică, inclusiv cele sanitare. Viitorilor ostași le-au fost repartizate și echipamente de protecție împotriva noului virus COVID-19.

Numai din orașul Căușeni, pe parcursul anului curent, urmează să fie înrolați în rândurile Armatei Naționale peste 120 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani.

Recruții afirmă că sunt dornici să acumuleze noi cunoștințe și să-și satisfacă serviciul militar. Ei urmează să fie pregătiți pentru jurământ în decurs de o lună.

Tinerii au fost îndrumaţi să dea dovadă de patriotism şi să stea cu dârzenie la straja ţării. Înainte de a fi conduşi în serviciul militar, tinerii au primit şi o instruire pe potrivă și de la părinți. Aceștia sunt mândri de faptul că feciorii lor vor face o adevărată școală a bărbăției, dar majoritatea nu și-au putut ascunde emoțiile. Căci acum tinerii au în față un an dificil. Pe lângă programul pe care-l vor avea, proaspeții soldați se gândesc cum să facă față şi depărtării de casă.

Victor Lebedev, specialist în cadrul Primăriei Căușeni, afirmă că numărul recruților din această localitate este diferit de la an la an. Bunăoară, pentru 2020 orașul urmează să încorporeze în rândurile Armatei Naționale 31 de tineri cu vârsta de 18 ani, 43 – cu vârsta de 19 ani și 50 de tineri care au împlinit 20 de ani.

Precizăm că în Republica Moldova stagiul militar în termen durează 12 luni.

Ion CIUMEICĂ