De ceva timp, noul virus Covid-19 ne-a captat atenția tuturor, dar, cu regret, mai sunt și alte boli, care se intensifică pe timp de caniculă și prezintă pericol pentru sănătatea umană, cum ar fi holera și bolile diareice acute (BDA).

Situația epidemiologică la holeră în lume rămâne nesatisfăcătoare și este determinată de morbiditate înregistrată în țările Africii, Americii Centrale, de Sud și ale Asiei. Fenomenul globalizării, intensificarea legăturilor comerciale și culturale, dezvoltarea turismului, migrația legală și ilegală, inclusiv în țările afectate de holeră, creează riscuri reale de import al bolii în multe țări, inclusiv în Republica Moldova.

În ultimii 17 ani, nu s-au înregistrat și depistat tulpini toxigene de vibrioni de holeră din obiecte al mediului ambiant. Anual, în R. Moldova se înregistrează 18-19 mii de cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese în rândul copiilor sub cinci ani și al adulților. Datele arată ca în 65-75% din cazuri se îmbolnăvesc persoane de până la 17 ani, fiind de 1,6 ori mai afectată populația urbană față de cea rurală, anual înregistrându-se până la 40-45 de izbucniri epidemice cuprinzând de la 12-15 și până la 300 de cazuri.

BDA includ un șir de patologii cu mecanism fecal-oral de transmitere a infecției: holerei, dizenteriei, infecției rotavirale, salmonelozei, febrei tifoide ș. a. La unele din formele nozologice de infecții persistă semne clinice comune, precum febra de până la 400C, dureri în abdomen, grețuri, vomă, scaun lichid cu frecvența de până la 20-30 de ori pe zi (uneori cu sânge, mucus), slăbiciuni generale, cefalee etc.

Este important de reținut că, în cazul apariției semnelor clinice de BDA, nu se permite autotratamentul. Când această boală afectează copiii, e necesar de apelat de urgență la medic pentru examinare și prescrierea tratamentului argumentat și adecvat. În multe cazuri, agenții cauzali ai BDA posedă rezistență la antibiotice. De aceea, după investigația de laborator, în urma căreia se determină sensibilitatea la preparatele antimicrobiene, numai medicul specialist poate prescrie un tratament eficient.

În anul 2019, în raionul Cantemir au fost înregistrate 127 de cazuri de BDA, dintre care 70 de cazuri au fost înregistrate la copii de până la 17 ani. În cazul BDA, perioada de incubație poate dura de la 30 min. până la 3-7 zile. Sporirea morbidității are loc în perioada caldă a anului, în lunile iunie-septembrie. BDA se transmit prin trei căi: alimentară, habituală și hidrică.

Prevenția BDA: alăptarea la sân; profilaxia specifică prin vaccinarea copiilor la infecțiile rotovirale; întrebuințarea produselor salubre și respectarea termenelor de păstrare; fiți precauți când procurați alimente în locuri neautorizate; consumați apă potabilă doar din surse sigure; evitați scăldatul în bazinele de apă deschise, necunoscute și neautorizate; igiena individuală sigură (spălare pe mâini cu săpun), după WC, înainte de masă și pregătirea la bucatelor; tratarea termică necesară a produselor ușor alterabile; ouăle de gâscă, de rață se întrebuințează numai în aluat; nu strângeți ciuperci otrăvitoare; menținerea curată a bucătăriei și igienizarea tuturor suprafețelor și inventarului de tranșare a cărnii și a altor produse crude, separat de cele fierte; spălarea minuțioasă sub jet de apă curgătoare a fructelor și legumelor întrebuințate fără tratare termică; prevenirea apariției muștelor, a insectelor de bucătărie și șoarecilor în casă, îndeosebi în bucătărie.

Respectarea acestor reguli vă pot feri de grave probleme de sănătate. Orice boală diareică acută, intoxicație alimentară, ca și alte dereglări, lasă amprente în organism, induce aciditate și stres.

Dumitru VRABIE, medic-epidemiolog,

coordonator, CSP Cahul (raionul Cantemir)