Lucrătorii medicali din România care au activat la Cahul au plecat acasă

La sfârșitul săptămânii trecute, și-au încheiat misiunea de acordare a ajutorului frățesc în lupta împotriva COVID-19 la Spitalul Raional Cahul cei șapte medici și doi asistenți medicali, veniți aici din Oradea, România.

Piața Independenței din municipiul Cahul, informează portalul ziuadeazi.md, a fost martora unui eveniment grandios de rămas bun. Medicilor de peste Prut le-au fost adresate mesaje de mulțumire și recunoștință, pentru ajutorul și contribuția pe care le-au adus.

Primul care a rostit un discurs a fost primarul de Cahul, Nicolae Dandiș. Acesta a ținut să le mulțumească fraților de peste Prut pentru munca depusă.

„Cuvintele sunt greu de ales pentru a exprima, cu adevărat, recunoștința și aprecierea. Toți medicii de la Cahul au fost bucuroși și entuziasmați de faptul că frații de peste Prut au venit într-adevăr într-un moment foarte dificil pentru instituțiile noastre medicale. Două săptămâni au însemnat nu numai o gură de aer, au însemnat un suport real pentru medici”, a declarat edilul-șef al orașului.

„Ne dorim ca, după această perioadă, să ne reîntâlnim, să ne salutăm, să ne strângem în brațe și să avem foarte multe activități frumoase împreună”, a adăugat primarul municipiului Cahul.

La eveniment au fost prezente mai multe persoane cu funcții publice: Consulul General al României la Cahul, Anca Corfu, vicepreședintele raionului Cahul, Vladimir Calmîc, episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu, directorul Spitalului Raional Cahul, Oleg Creciun.

„Este extrem de important schimbul de experiență pe care l-am avut. Acest schimb de experiență era planificat pentru anul 2020, numai că s-a întâmplat acum sub formă de Misiune Internațională Umanitară. Suntem extrem de bucuroși că am învățat foarte mult, deoarece colegii au venit dintr-un sistem recunoscut la nivel european și mondial, cum este SMURD-ul”, a menționat Oleg Creciun.

Personalul medical din România a primit diplome și suvenire din partea autorităților, în semn de apreciere și recunoștință pentru munca depusă.

După părerea doctorului Claudia Dascălu, din Oradea, aceasta a fost o misiune reușită, pentru că a avut sprijinul colegilor din Cahul.

„Consider că a fost o colaborare reușită. Am avut foarte multe de împărtășit ca și experiență medicală, și a fost o încântare și o plăcere pentru noi să fim aici. Suntem mai mult decât împliniți, pentru că am întâlnit medici dedicați profesiei și am întâlnit oameni, iar asta spune extraordinar de mult”, a afirmat Claudia Dascălu.

Medicii de peste Prut, care au fost cazați la Sanatoriul „Nufărul Alb” din oraș, au activat la Spitalul Raional Cahul pe parcursul a 15 zile.

„Noi sperăm că această misiune a fost fructuoasă atât pentru noi, cât și pentru colegii din Cahul și că am lăsat o umbră de speranță să găsească în noi un prieten și un sprijin când au nevoie”, a adăugat Irina Gheban, medic de urgență în Oradea.

Chiar dacă sunt interzise manifestațiile publice, evenimentul a întrunit oameni responsabili, care au purtat măști și au păstrat distanța socială. Printre aceștia a fost și Nicolae Mocanu, un tânăr cu drapelul Uniunii Europene printat pe tricou și chipiu, care a venit să-și exprime recunoștința medicilor din România pentru munca voluntară pe care au depus-o.

„Le mulțumim și le spunem că îi iubim pentru că ne susțin nu doar în cadrul pandemiei, dar în general: cu burse, cu tot felul de suport financiar și material, la reparația școlilor și a grădinițelor”, a specificat Nicolae Mocanu.

Echipa de medici și asistenți medicali din Oradea s-a aflat la Cahul în perioada 30 aprilie – 14 mai curent, pentru a completa și susține echipele medicale din cadrul spitalului raional de aici în lupta cu noul coronavirus



Ion CIUMEICĂ